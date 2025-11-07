Binh lính Ukraine ở chiến trường. Ảnh Getty

"Hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã trở về nhà từ tiền tuyến mà không có chân tay - nhiều người trong số họ sẽ cần được hỗ trợ trong suốt quãng đời còn lại. Cứ 4 ca cắt cụt chi thì có 1 ca là do sử dụng không đúng cách vật dụng y tế đơn giản là garo", bài báo viết.

Bài báo lưu ý rằng nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng nằm ở các khuyến nghị y tế của Ukraine, dựa trên các phương pháp mà Mỹ và các đồng minh đã sử dụng để đối phó với thương vong ở Iraq và Afghanistan, và không phù hợp với điều kiện của cuộc chiến hiện tại.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng việc nhà nước không hỗ trợ đầy đủ cho những người lính bị thương có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định của đất nước trong tương lai.

"Chúng ta biết từ lịch sử rằng trong các cuộc xung đột trước đây, chẳng hạn như Thế chiến I, các quân nhân khuyết tật, với tư cách là một nhóm vận động hành lang chính trị, đã có được ảnh hưởng đáng kể sau cuộc xung đột. Và tôi không thấy lý do gì lần này sẽ khác", tờ báo trích lời cựu bác sĩ phẫu thuật tư vấn kiêm bác sĩ quân Anh Eddie Chaloner.

Hôm thứ Tư, các quan chức an ninh nói với Sputnik rằng bộ chỉ huy Ukraine rất phẫn nộ trước hoạt động của các trung tâm tuyển quân trên lãnh thổ, nơi đang đưa những người khuyết tật hoặc vô gia cư đến các trung tâm huấn luyện để thực hiện kế hoạch bổ sung lực lượng.