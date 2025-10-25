Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động

Báo cáo mới nhất vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) công bố cho thấy một bức tranh không mấy khả quan về tình hình sức khỏe, sức chống chịu của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) đạt 7,07%, xuất khẩu đạt kim ngạch gần 68,65 tỷ USD. Kết quả này cho thấy tình hình sản xuất đang dần hồi phục.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp lại có phần không mấy khả quan khi số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lẫn giải thể đều tăng, còn số lượng doanh nghiệp thành lập mới lại giảm.

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm 13,9%. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 11,1%. Doanh nghiệp giải thể tăng 15,4%.

Doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, nhiều mặt bằng tại TP.HCM vẫn bỏ trống, không có người thuê. Ảnh: H.Phúc

Đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, hầu hết đang đối diện với các khó khăn đáng kể. Nguyên nhân đến từ sự canh tranh khốc liệt với thương mại điện tử, kèm theo sự thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng làm cho các sạp chợ và cửa hàng, cửa hiệu truyền thống đóng của hàng loạt.

Bên cạnh đó, chính sách nhà nước siết chặt hàng gian, hàng giả và quy định hóa đơn bán hàng, kê khai thuế là những thay đổi đột ngột mà người lớn tuổi, người ít hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, công nghệ khó thích ứng.

Do đó, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng cao, trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp quyết định rút lui khỏi thị trường, theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Ngoài ra, mặc dù tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 465.000 tỷ đồng, tăng 10,3% thì vốn ngoài nhà nước chỉ ước đạt 238.862 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Điều này phần nào phản ánh những khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân, cần có giải pháp điều chỉnh để tạo nên động lực phát triển mới”, HUBA cho biết.

Doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, chợ truyền thống tại TP.HCM cũng hiu hắt, ế ẩm. Ảnh: H.Phúc

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp đang lo ngại về những rủi ro đang hiện hữu.

Trước hết là vấn đề tỷ giá đang có chiều hướng tăng cao, từ 25.000 đồng lên 26.500 đồng/USD trong vòng một năm từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, làm gia tăng nợ phải trả cho các doanh nghiệp, gây khó cho nhập khẩu và làm cho giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu bị đẩy lên cao, tương đương 6% trong vòng 1 năm qua.

Nhìn chung, hầu hết các ngành nghề đều phản ánh khó do sức ép quốc tế từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ (áp 20% với hàng xuất trực tiếp, 40% với hàng trung chuyển qua Việt Nam từ nước thứ ba, nhất là những mặt hàng sử dụng nguyên liệu hoặc linh kiện từ Trung Quốc).

Chính sách này đã tác động mạnh đến xuất khẩu các ngành chủ lực của Việt Nam. Đồng thời, vấn đề phức tạp của các thủ tục hành chính đã kiến nghị từ lâu vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể là các quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về ngành thực phẩm đang được Bộ Y tế đang xây dựng chưa phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế, nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng không thấy rõ mức độ cải thiện an toàn thực phẩm.

Các doanh nghiệp trong ngành lương thực thực phẩm còn than phiền về việc khó tiếp cận vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất xanh và thiếu nhân lực chất lượng cao trong chế biến, quản trị chuỗi cung ứng.