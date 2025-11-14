Hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc đến TP.HCM, khẳng định một ngành hàng Việt rất tiềm năng

Hai triển lãm quốc tế về ngành hàng mẹ và bé (CBME Vietnam 2025) và công nghệ - vật liệu sản xuất trang phục thể thao, nội y (SIUF Vietnam 2025) đang diễn ra sôi động tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM.

Triển lãm do Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM và Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức, diễn ra đến ngày 15/11.

Các doanh nghiệp kết nối, trao đổi sôi động tại hội chợ đang diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc đang có mặt tham gia triển lãm này để giới thiệu công nghệ - vật liệu sản xuất trang phục thể thao, nội y đến các doanh nghiệp Việt.

Một số doanh nghiệp Việt cũng quảng bá, kết nối, đưa sản phẩm tiếp cận phân khúc khách tiềm năng.

Theo Statista và NielsenIQ, quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD năm 2024, với nhu cầu tăng mạnh ở nhóm sản sản cao cấp, an toàn và hữu cơ. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị thế là một trong những quốc gia thuộc tốp đầu xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, đạt 44 tỷ USD năm 2024 với hơn 7.000 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Athena Gong - Phó Chủ tịch khu vực châu Á, Giám đốc Informa Markets Trung Quốc, đánh giá Việt Nam từ lâu đã được biết đến như một trong những thị trường năng động và đầy tiềm năng châu Á, nơi sự sáng tạo, tay nghề thủ công và tinh thần đổi mới kết hợp với nhau để tạo nên nguồn động lực phát triển và mở ra nhiều cơ hội mới.

“Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam, không chỉ là một trung tâm sản xuất toàn cầu, mà còn là nơi hội tụ của thiết kế sáng tạo, công nghệ và những tài năng trẻ đang góp phần định hình tương lai của ngành thời trang, dệt may, da thuộc và hàng tiêu dùng trên thế giới”, bà Athena Gong nói.

Doanh nghiệp gia công, may tại chỗ để thử mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Hồng Phúc

Theo bà, việc tổ chức đồng thời các triển lãm ở Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kết nối các ngành công nghiệp năng động của Việt Nam với thị trường toàn cầu, từ thời trang đồ lót và trang phục chức năng, đến sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, cũng như nguồn cung ứng nguyên liệu da và vật liệu thời trang.

“Những triển lãm này không chỉ đơn thuần là nơi giao thương mua bán, mà còn là không gian truyền cảm hứng, hợp tác và chia sẻ tri thức - nơi các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể khám phá xu hướng, đổi mới công nghệ, và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo của ngành công nghiệp”, bà Linh nói.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhu cầu về trang phục thể thao, đồ mặc nhà đang tăng mạnh cả trong nước và toàn cầu, đặc biệt khi tầng lớp trung lưu và giới trẻ hướng tới lối sống “mặc khỏe, mặc đẹp” và quan tâm đến an toàn, bền vững.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhấn mạnh triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp Việt nắm bắt xu hướng tiêu dùng, mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực sản xuất.

Việc tổ chức triển lãm quốc tế không chỉ là dịp trưng bày sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận công nghệ và vật liệu mới.