Hàng loạt sinh viên ở Cần Thơ "bỗng dưng" lâm vào cảnh nợ nần

Bỗng dưng lâm vào cảnh nợ nần

Ngày 2/6, nhiều sinh viên trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ liên hệ với phóng viên Dân Việt phản ánh việc bị lừa đứng tên mua hàng trả góp, lâm vào cảnh nợ nần và bị đe dọa.

Các sinh viên phản ánh bị một người lừa đứng tên mua hàng trả góp, rồi lâm vào cảnh nợ nần và bị đe dọa. Ảnh: N.C

Theo nhóm sinh viên này, thời gian qua, một người tên T.Q.A.Đ (22 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) tiếp cận, nhờ đứng tên mua hàng trả góp.

Em T.T.N - sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cho biết: "Anh Đ. giới thiệu là chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại di động lớn trên địa bàn quận Ninh Kiều. Do đó, nhờ em đứng ra ký tên vay hộ mua trả góp sản phẩm của cửa hàng, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào".

"Em được anh Đ. dẫn đến một cửa hàng ở đường 30/4 làm hợp đồng mua chiếc MacBook Pro trị giá hơn 36 triệu đồng. Tại đây, em ký tên vào một loại giấy tờ do anh nhân viên bên tổ chức tín dụng đưa. Tờ giấy đó em cũng không được giữ" - em N. nói.

Em N. nói tiếp: "Sau khi ký, anh Đ. chỉ đưa em cái hộp MacBook Pro và tiền công là 400.000 đồng. Anh Đ. khẳng định hồ sơ trả góp được duyệt và sẽ được hủy sau 2 ngày trong hệ thống".

Vài tháng sau, em N. biết mình bị lừa khi bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trễ hẹn đóng tiền. Do không có tiền đóng nên em liên tục bị gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ.

Sau khi biết mình bị lừa, N. đã gọi điện cho Đ. thì được trả lời: "Anh đã lừa em, anh dùng số tiền vay được để làm việc khác".

Em N.H.L - sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cho biết: "Qua lời giới thiệu của một người bạn, anh Đ. biết đến em và giới thiệu là nhân viên trong cửa hàng di động. Anh Đ. nhờ tụi em chạy doanh số cho cửa hàng".

Theo em L., sau khi cung cấp chứng minh thư, ký tên mua hàng thì hồ sơ được duyệt nhanh và nhận được 400.000 đồng tiền công. Ngoài ra, em L. còn giới thiệu cho 2 người nữa để làm hồ sơ và được nhận thêm 150.000 đồng/người, tiền công từ anh Đ.

Em L. cho hay, đến ngày 22/4 vừa qua, sau khi bị nhắn tin đòi nợ, em liên lạc với anh Đ. thì được trả lời: "Anh lừa em ký vay để lấy tiền đem ra ngoài cho người khác vay lại. Đến giờ anh ấy không còn khả năng chi trả. Tổng số tiền em và em trai đang bị nợ khoảng 60 triệu đồng".

Còn em B.Đ.T.P. - sinh viên Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ thì cho biết, anh Đ. nói chỉ 2 ngày sau khi làm hồ sơ vay 25 triệu đồng mua hàng, hệ thống tự hủy, không còn lưu thông tin. Tuy nhiên, khoảng mấy ngày sau vẫn không thấy trên hệ thống hủy hồ sơ như cam kết.

"Em đã nhắn tin và gọi điện hỏi anh Đ. nhưng không được và sau đó mới biết mình bị lừa. Anh Đ. nói chỉ làm hồ sơ ảo và kêu em ký nhận 400.000 đồng tiền công nhưng đây là hồ sơ thật" - em P. nói.

Theo các sinh viên thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận có 128 người bị người tên Đ. kêu đứng tên mua hàng trả góp và bị đe dọa do không có tiền đóng. Đa số các sinh viên không cho gia đình hay và không báo với nhà trường, một số sinh viên còn đi làm thêm để trả nợ.

Nhờ công an can thiệp

Biết bị lừa, nhiều sinh viên đã làm đơn để tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Trong đơn tố cáo, một số sinh viên còn nêu, khi đến cửa hàng làm thủ tục vay, chỉ ký vào tờ giấy trắng không có nội dung, một số hồ sơ chỉ cần chụp chứng minh nhân dân mà không cần ký tên là đã hoàn tất hồ sơ.

Tin nhắn giữa người tên Đ. và sinh viên. Ảnh: N.C

Ngoài ra, một số sinh viên còn không được biết mình đã đứng tên vay trả góp số tiền là bao nhiêu và mua sản phẩm gì. Các sản phẩm này không biết do ai nhận và hiện tại ở đâu.

"Hiện anh Đ. đã lẩn trốn và chặn mọi liên lạc với chúng tôi và chúng tôi đang phải trả góp hàng tháng cho các tổ chức cho vay" - đơn tố cáo của các sinh viên nêu.

Theo một lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều, đã tiếp nhận đơn của các sinh viên và đang trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Cũng trong chiều 2/6, Công an quận Ninh Kiều có thông báo gửi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố về liên quan đến việc nhiều sinh viên phản ánh bị lừa đứng tên mua hàng trả góp, lâm vào cảnh nợ nần và bị đe dọa.

"Công an quận Ninh Kiều thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, thông báo các sinh viên của trường bị Đ. lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp liên hệ ngay với Công an quận để cung cấp thông tin tài liệu liên quan" - thông báo của Công an quận Ninh Kiều nêu rõ.