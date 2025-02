Hàng nghìn du khách được “mãn nhãn” trong ngày khai hội vật gần 700 năm tuổi ở Hải Phòng Hàng nghìn du khách được “mãn nhãn” trong ngày khai hội vật gần 700 năm tuổi ở Hải Phòng

UBND quận An Dương (Hải Phòng) vừa tổ chức khai mạc lễ hội vật cổ truyền tại đình Vĩnh Khê, phường An Đồng năm 2025 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại đây hàng nghìn du khách được “mãn nhãn” trước những màn so tài trong lễ hội.