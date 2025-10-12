Hàng nghìn người dự Lễ giỗ Đức Thánh Trần tại TP.HCM, cầu mưa thuận gió hoà, đồng bào sớm vượt qua bão lũ

Tại Đền thờ Đức Thánh Trần, TP.HCM đang diễn ra Lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Lễ giỗ diễn ra từ ngày 9 - 12/10 (nhằm ngày 18 - 21/8 âm lịch).

Những ngày qua, đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM vốn đã nhộn nhịp nay lại càng nhộn nhịp hơn vì hàng nghìn người đổ về tham dự lễ giỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo những ngày nay rực sắc cờ hoa. Không khí vừa nhộn nhịp vừa trang nghiêm hiện diện ngay từ cổng vào, khu vực tượng Trần Hưng Đạo đến ngôi đền thờ chính ở bên trong.

Khách thập phương đến tham dự lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Khánh Linh

Người dân, du khách thập phương đến để thắp lên nén nhang tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc có công lớn trong ba lần đánh đuổi quân Mông - Nguyên xâm lược.

Hoà vào không khí của lễ giỗ là sự có mặt đông đủ của đại đa số con cháu họ Trần từ khắp nơi đến viếng, ông Trần Trí Tuệ (ngụ tại TP.HCM) chia sẻ, bản thân là con cháu mang dòng họ Trần. Mọi năm vào dịp giỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ông đều đến đây để tham dự như một sự tưởng niệm từ con cháu dành cho vị tiền nhân đầy hiển hách của dòng họ Trần.

“Tôi rất vui mừng khi không chỉ con cháu nhà họ Trần đến đây không mà còn rất nhiều người khác đến để tưởng nhớ công lao to lớn này. Tôi cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà để bà con chóng vượt qua mùa bão lũ khắc nghiệt”, ông Tuệ nói.

Ông Trần Quốc Khởi (thuộc CLB Doanh Nhân họ Trần) luôn tự hào mỗi khi đến đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: Khánh Linh

Ông Trần Quốc Khởi (thuộc CLB Doanh nhân họ Trần, TP.HCM) tự hào chia sẻ: “Không khí mọi năm đều không thay đổi, vẫn náo nhiệt người đến dâng hương như vậy. Con cháu họ Trần vẫn luôn tự hào vì được mang dòng họ Trần và mỗi khi đến đây, tôi lại cảm thấy biết ơn vô cùng khi đất nước mình luôn có những vị anh hùng xuất chúng như vậy”.

Không chỉ những người họ Trần, mà người người dân từ khắp nơi tại TP.HCM cũng đổ về tham dự lễ Giỗ.

Năm nay, thời tiết, mưa bão diễn thất thường, lũ lụt ảnh hưởng nặng nề các tỉnh phía Bắc nên nhiều người cầu mong cho mưa thuận gió hoà để người dân Việt từ khắp nơi đều có thể sinh sống, phát triển, cùng dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra liên tiếp trong những ngày Lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Trong những ngày đó diễn ra chuỗi những sự kiện vô cùng trang nghiêm tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử dưới thời nhà Trần bao gồm nghi thức lễ Nữ tế, nghi lễ hát văn - hầu đồng, lễ Nam tế và cuối cùng là lễ Tạ kết thúc lúc 14h ngày 12/10.

Người dân có mặt đông đúc tại buổi lễ Nam tế diễn ra trong lễ giỗ. Ảnh: Khánh Linh.

Ông Nguyễn Thế Định - Trưởng Ban quản lý Đền Trần Hưng Đạo cho biết, Đức Thánh Trần không chỉ là danh tướng lỗi lạc mà còn là nhà tư tưởng, người đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự Việt Nam. Minh chứng rõ nét nhất chính là những di sản tinh thần quý giá như Hịch tướng sĩ và Binh thư yếu lược, những tác phẩm đã và đang không ngừng khơi dậy lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Không chỉ là một nghi lễ truyền thống, lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo còn là nơi người Việt tìm thấy sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi người đến dâng hương đều mang theo một niềm tự hào, lòng biết ơn và ý thức gìn giữ độc lập dân tộc - tinh thần mà Đức Thánh đã gửi lại cho muôn đời sau.

Thông báo dịp Lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Đại vương Trần Quốc Tuấn trước cổng đền thờ Đức Thánh Trần. Ảnh: Khánh Linh

Người dân từ khắp nơi dâng nén hương bày tỏ lòng thành kính đến Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: Khánh Linh

Lễ giỗ thu hút đông đảo người trẻ đến dự, trong đó có cả những vị khách ngoại quốc. Ảnh: Khánh Linh

Ông Nguyễn Thế Định - Trưởng Ban quản lý Đền Trần Hưng Đạo chủ trì thực hiện nghi lễ Nam tế dịp Lễ giỗ lần thứ 725 Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Khánh Linh.

Khu vực bên trong điện thờ dịp Giỗ năm nay. Ảnh Khánh Linh