Hàng nghìn tỷ đồng bất động sản thế chấp được ngân hàng đưa lên sàn đấu giá

Danh mục tài sản phát mại ngày càng dày đặc

Chỉ trong tháng 7/2026, website của nhiều ngân hàng và các công ty quản lý nợ trực thuộc liên tục cập nhật danh sách tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá, phát mại nhằm xử lý các khoản vay quá hạn.

Đơn cử, VietinBank Chi nhánh Quang Trung thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại phố Tương Mai (Hà Nội) với giá khởi điểm gần 8,5 tỷ đồng Phiên đấu giá được tổ chức vào cuối tháng 7 nhằm xử lý khoản nợ của khách hàng theo quy định.

Tại Agribank, danh mục tài sản cần xử lý cũng liên tục được cập nhật. Mới đây nhất, Agribank AMC công bố đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội.



Trước đó, đơn vị này cũng thông báo bán đấu giá nhiều khoản nợ và tài sản bảo đảm khác tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Nhiều ngân hàng liên tục công bố danh mục bất động sản thế chấp cần đấu giá, phát mại nhằm đẩy nhanh thu hồi nợ xấu.

Trong khi đó, BIDV cũng liên tục phát đi các thông báo phát mại tài sản và thu giữ tài sản bảo đảm thông qua Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC). Các thông báo xuất hiện với tần suất dày hơn trong tháng 7, trải rộng từ bất động sản dân cư đến tài sản của doanh nghiệp.

Hay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa thông báo bán đấu giá một loạt tài sản bảo đảm là các bất động sản có giá trị lớn, trong đó bất động sản tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng được rao bán với giá 750 tỷ đồng.

Ngoài tài sản nói trên, Sacombank cũng đang rao bán tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất hợp khối gồm 9 thửa đất với tổng diện tích lên đến 10.650 m2 tại xã An Phú, TPHCM. Bất động sản thuộc khu dân cư, kinh doanh xen lẫn nhà xưởng.

Tài sản gắn liền với đất gồm nhà phố, siêu thị, nhà văn phòng, nhà ở công nhân, nhà xưởng.

Giá bán của tài sản là 180 tỷ đồng.

Quan sát cho thấy, tài sản được rao bán rất đa dạng, từ căn hộ, nhà phố, đất nền, nhà xưởng đến khách sạn, khu thương mại hay quyền sử dụng đất của doanh nghiệp. Giá trị các tài sản dao động từ vài tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.



Không chỉ doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng bị xử lý tài sản

Nếu trước đây phần lớn tài sản phát mại thuộc về doanh nghiệp bất động sản hoặc doanh nghiệp sản xuất, thì thời gian gần đây danh mục xuất hiện ngày càng nhiều tài sản của khách hàng cá nhân.

Nhiều căn nhà tại khu vực nội đô Hà Nội, TP. HCM hay quyền sử dụng đất ở các tỉnh lân cận được ngân hàng đưa ra đấu giá sau khi khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Chẳng hạn như, Agribank đang thông báo đấu gía quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thôn Xuân Nộn, huyện Đông Anh (cũ) với diện tích 196,3 m2 - giá khởi điểm hơn 14 tỷ đồng.

Thông báo đấu giá tài sản của Agribank

Theo giới chuyên môn, việc phát mại tài sản không đồng nghĩa thị trường đang rơi vào khủng hoảng, bởi đây là hoạt động bình thường của các tổ chức tín dụng nhằm thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống.

Tuy nhiên, việc số lượng thông báo đấu giá tăng lên trong thời gian ngắn cũng phản ánh áp lực xử lý các khoản nợ tồn đọng vẫn còn khá lớn.

Bất động sản vẫn là "lá chắn" lớn nhất của hệ thống ngân hàng

Tại báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế, trong đó tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%; tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực này ở mức 2,3%...

Theo báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng, bất động sản vẫn là loại tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tín dụng.

Các khoản vay mua nhà, vay kinh doanh, vay doanh nghiệp phát triển dự án hay vay sản xuất đều chủ yếu được thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều này khiến mỗi khi ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu, bất động sản luôn là nhóm tài sản xuất hiện nhiều nhất trong các phiên đấu giá.

Tính đến ngày 31/3/2026, trong nhóm ngân hàng công số dữ liệu, Kienlongbank là nhà băng có tỷ trọng cho vay xây dựng và kinh doanh bất động sản cao nhất với 42.102 tỷ đồng, chiếm tới 57,5% tổng dư nợ, tăng so với mức 56,8% cuối năm 2025.

Đứng sau là SHB với dư nợ cho vay xây dựng và kinh doanh bất động sản đạt 301.889 tỷ đồng, tương đương 48,1% tổng dư nợ. Dù quy mô tín dụng hai lĩnh vực này tại SHB tăng thêm 5.519 tỷ đồng trong quý đầu năm, tỷ trọng gần như đi ngang so với mức 48,2% cuối năm trước.

Một số ngân hàng khác cũng đang có mức độ tập trung tín dụng bất động sản khá lớn. BVBank dành 35,1% dư nợ cho lĩnh vực này; Techcombank ở mức 30,6%; VPBank đạt 28,7%; HDBank là 25,2%; MSB và PGBank cùng quanh 24%.



