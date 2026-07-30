Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Nhà đất
Thứ năm, ngày 30/07/2026 06:26 GMT+7

Hàng nghìn tỷ đồng bất động sản thế chấp được ngân hàng đưa lên sàn đấu giá

+ aA -
Phương Thảo Thứ năm, ngày 30/07/2026 06:26 GMT+7
Danh mục bất động sản phát mại tại nhiều ngân hàng ngày càng dày lên, từ nhà phố, đất ở đến tài sản doanh nghiệp, cho thấy hoạt động xử lý nợ xấu đang được đẩy mạnh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Danh mục tài sản phát mại ngày càng dày đặc

Chỉ trong tháng 7/2026, website của nhiều ngân hàng và các công ty quản lý nợ trực thuộc liên tục cập nhật danh sách tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá, phát mại nhằm xử lý các khoản vay quá hạn.

Đơn cử, VietinBank Chi nhánh Quang Trung thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại phố Tương Mai (Hà Nội) với giá khởi điểm gần 8,5 tỷ đồng Phiên đấu giá được tổ chức vào cuối tháng 7 nhằm xử lý khoản nợ của khách hàng theo quy định.

Tại Agribank, danh mục tài sản cần xử lý cũng liên tục được cập nhật. Mới đây nhất, Agribank AMC công bố đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội.

Trước đó, đơn vị này cũng thông báo bán đấu giá nhiều khoản nợ và tài sản bảo đảm khác tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Nhiều ngân hàng liên tục công bố danh mục bất động sản thế chấp cần đấu giá, phát mại nhằm đẩy nhanh thu hồi nợ xấu.

Trong khi đó, BIDV cũng liên tục phát đi các thông báo phát mại tài sản và thu giữ tài sản bảo đảm thông qua Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC). Các thông báo xuất hiện với tần suất dày hơn trong tháng 7, trải rộng từ bất động sản dân cư đến tài sản của doanh nghiệp.

Hay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa thông báo bán đấu giá một loạt tài sản bảo đảm là các bất động sản có giá trị lớn, trong đó bất động sản tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng được rao bán với giá 750 tỷ đồng.

Ngoài tài sản nói trên, Sacombank cũng đang rao bán tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất hợp khối gồm 9 thửa đất với tổng diện tích lên đến 10.650 m2 tại xã An Phú, TPHCM. Bất động sản thuộc khu dân cư, kinh doanh xen lẫn nhà xưởng.

Tài sản gắn liền với đất gồm nhà phố, siêu thị, nhà văn phòng, nhà ở công nhân, nhà xưởng.

Giá bán của tài sản là 180 tỷ đồng.

Quan sát cho thấy, tài sản được rao bán rất đa dạng, từ căn hộ, nhà phố, đất nền, nhà xưởng đến khách sạn, khu thương mại hay quyền sử dụng đất của doanh nghiệp. Giá trị các tài sản dao động từ vài tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng bị xử lý tài sản

Nếu trước đây phần lớn tài sản phát mại thuộc về doanh nghiệp bất động sản hoặc doanh nghiệp sản xuất, thì thời gian gần đây danh mục xuất hiện ngày càng nhiều tài sản của khách hàng cá nhân.

Nhiều căn nhà tại khu vực nội đô Hà Nội, TP. HCM hay quyền sử dụng đất ở các tỉnh lân cận được ngân hàng đưa ra đấu giá sau khi khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Chẳng hạn như, Agribank đang thông báo đấu gía quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thôn Xuân Nộn, huyện Đông Anh (cũ) với diện tích 196,3 m2 - giá khởi điểm hơn 14 tỷ đồng.

Thông báo đấu giá tài sản của Agribank

Theo giới chuyên môn, việc phát mại tài sản không đồng nghĩa thị trường đang rơi vào khủng hoảng, bởi đây là hoạt động bình thường của các tổ chức tín dụng nhằm thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống.

Tuy nhiên, việc số lượng thông báo đấu giá tăng lên trong thời gian ngắn cũng phản ánh áp lực xử lý các khoản nợ tồn đọng vẫn còn khá lớn.

Bất động sản vẫn là "lá chắn" lớn nhất của hệ thống ngân hàng

Tại báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế, trong đó tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%; tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực này ở mức 2,3%...

Theo báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng, bất động sản vẫn là loại tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tín dụng.

Các khoản vay mua nhà, vay kinh doanh, vay doanh nghiệp phát triển dự án hay vay sản xuất đều chủ yếu được thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều này khiến mỗi khi ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu, bất động sản luôn là nhóm tài sản xuất hiện nhiều nhất trong các phiên đấu giá.

Tính đến ngày 31/3/2026, trong nhóm ngân hàng công số dữ liệu, Kienlongbank là nhà băng có tỷ trọng cho vay xây dựng và kinh doanh bất động sản cao nhất với 42.102 tỷ đồng, chiếm tới 57,5% tổng dư nợ, tăng so với mức 56,8% cuối năm 2025.

Đứng sau là SHB với dư nợ cho vay xây dựng và kinh doanh bất động sản đạt 301.889 tỷ đồng, tương đương 48,1% tổng dư nợ. Dù quy mô tín dụng hai lĩnh vực này tại SHB tăng thêm 5.519 tỷ đồng trong quý đầu năm, tỷ trọng gần như đi ngang so với mức 48,2% cuối năm trước.

Một số ngân hàng khác cũng đang có mức độ tập trung tín dụng bất động sản khá lớn. BVBank dành 35,1% dư nợ cho lĩnh vực này; Techcombank ở mức 30,6%; VPBank đạt 28,7%; HDBank là 25,2%; MSB và PGBank cùng quanh 24%.


Tham khảo thêm

Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ đồng gắn với dự án bất động sản tại 52 Lĩnh Nam

Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ đồng gắn với dự án bất động sản tại 52 Lĩnh Nam

Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/11: Ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ

Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/11: Ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ

Đề xuất phạt tới 500 triệu đồng đối với ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc kèm khoản vay

Đề xuất phạt tới 500 triệu đồng đối với ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc kèm khoản vay

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng bổ sung 6 khu vực xây nhà ở xã hội, 1 khu đất trung tâm cho lực lượng công an

UBND TP. Đà Nẵng mới có quyết định bổ sung 6 khu vực xây nhà ở xã hội, 1 khu đất trung tâm cho lực lượng công an.

Hà Nội chuyển hơn 2.600 m2 "đất vàng" đường Trường Chinh làm tổ hợp nhà ở, văn phòng

Nhà đất
Hà Nội chuyển hơn 2.600 m2 'đất vàng' đường Trường Chinh làm tổ hợp nhà ở, văn phòng

Hà Nội công khai loạt dự án nhà ở xã hội, Đan Phượng xuất hiện "siêu" dự án hơn 53 ha

Nhà đất
Hà Nội công khai loạt dự án nhà ở xã hội, Đan Phượng xuất hiện 'siêu' dự án hơn 53 ha

FLC còn nợ Nhà nước hơn 684 tỷ đồng tiền thuế

Nhà đất
FLC còn nợ Nhà nước hơn 684 tỷ đồng tiền thuế

Hà Nội "điểm danh" Khai Sơn, Contrexim, HUD, Hà Đô... tại 300 dự án chậm triển khai, nguy cơ thu hồi đất

Nhà đất
Hà Nội 'điểm danh' Khai Sơn, Contrexim, HUD, Hà Đô... tại 300 dự án chậm triển khai, nguy cơ thu hồi đất

Đọc thêm

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê
Nhà đất

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà đất

Giữa bối cảnh giá căn hộ liên tục lập mặt bằng cao, Hà Nội lên kế hoạch triển khai 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 4.300 căn hộ, hướng tới người lao động và nhóm thu nhập thấp.

Thượng tá Hoa Việt Thắng làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội
Thời sự

Thượng tá Hoa Việt Thắng làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Thời sự

Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Đây là loại nấm ngon, giàu protein, một kỹ sư ở Huế trồng thành công theo kiểu này thu đều 30-40 triệu/tháng
Nhà nông

Đây là loại nấm ngon, giàu protein, một kỹ sư ở Huế trồng thành công theo kiểu này thu đều 30-40 triệu/tháng

Nhà nông

Áp dụng công nghệ sinh học và tận dụng mùn cưa keo tràm, kỹ sư 9X Đinh Văn Hào ở TP Huế đã thành công với mô hình trồng nấm bào ngư xám-loại nấm ngon ngọt, giàu protein, thu đều 30-40 triệu đồng/tháng.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta
Khoa học Công nghệ

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Khoa học Công nghệ

Mazda CX-5 được thương hiệu Nhật tăng ưu đãi với lựa chọn trả góp hoặc trừ thẳng tiền mặt 69 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn Hyundai Creta.

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?
Thể thao

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

Thể thao

Do không thể cạnh tranh được suất đá chính trong màu áo CLB CAHN nên tiền vệ Brandon Ly và trung vệ Phạm Lý Đức có thể gia nhập HAGL theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026/2027.

Tuyên bố của ông Putin về át chủ bài của Nga gây xôn xao ở Mỹ
Thế giới

Tuyên bố của ông Putin về át chủ bài của Nga gây xôn xao ở Mỹ

Thế giới

Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, thông báo của Tổng thống Vladimir Putin về việc cải tiến tên lửa siêu thanh Zircon đã gửi một tín hiệu tới các đối thủ tiềm năng của Nga.

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, đối diện bao nhiêu năm tù?
Pháp luật

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, đối diện bao nhiêu năm tù?

Pháp luật

Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Đoàn Bảo Châu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đang phạm tội theo điểm b, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện

Pháp luật

Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện; bắt giam nam thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với một bé gái... là những tin nóng 24 giờ qua.

Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt
Nhà nông

Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt

Nhà nông

Giữa vùng bãi bồi ven sông Luộc, thuộc xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng, một vườn nho với 2.000 gốc nho mẫu đơn Hàn Quốc đang sai trĩu quả. Vườn được chăm sóc theo mô hình canh tác sạch, thân thiện với môi trường. Chủ trang trại đang từng bước biến lợi thế nông nghiệp thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới.

Con số may mắn hôm nay 30/7: Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ chăm chỉ nhận thưởng, Dần nhiều việc trắc trở
Gia đình

Con số may mắn hôm nay 30/7: Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ chăm chỉ nhận thưởng, Dần nhiều việc trắc trở

Gia đình

Theo con số may mắn hôm nay 30/7, con giáp tuổi Sửu tinh thần vui vẻ, nhẹ nhõm, làm gì cũng suôn sẻ, được cấp trên quý, có cơ hội thăng tiến.

Sáp nhập thôn mới nhất, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) trao quyết định công tác cán bộ
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) trao quyết định công tác cán bộ

Nhà nông

Thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại các ấp dân cư trên địa bàn thành công, Đảng ủy xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) tổ chức trao quyết định công tác cán bộ, trong đó có cán bộ không chuyên trách ở các ấp.

Mới lạ mô hình cán bộ dân cử cùng uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ)
Nhà nông

Mới lạ mô hình cán bộ dân cử cùng uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ)

Nhà nông

Sáng ngày 13/7 vừa qua, Tổ đại biểu HĐND số 2, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức mô hình “Đại biểu HĐND – Uống trà nghe dân nói” tại Giáo xứ Nguyệt Lãng, thôn Hồng Phong.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)

Nhà nông

Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn thành công, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ) giảm từ 41 thôn xuống còn 19 thôn (tương đương giảm từ 41 trưởng thôn trước đây xuống còn 19 trưởng thôn hiện nay và sau này).

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích
Nhà nông

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Nhà nông

Sáp nhập xã phường 2025 thành công ở tỉnh Tây Ninh (gồm địa phận tỉnh Long An cũ), đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì tỉnh Tây Ninh có ít nhất 4 xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích (còn thiếu diện tích tối thiểu), có thể phải tiếp tục sáp nhập xã phường trong thời gian tới.

Cưới đại gia giàu có, đêm tân hôn tôi nhận được món quà khuyến mại khiến thân thể bủn rủn
Gia đình

Cưới đại gia giàu có, đêm tân hôn tôi nhận được món quà khuyến mại khiến thân thể bủn rủn

Gia đình

Đêm tân hôn, chúng tôi về căn penthouse mà anh đã chuẩn bị cả tháng nay, rải đầy hoa hồng. Tôi tắm xong, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng tinh khôi...

Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Phùng Quốc Chương: Sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì sao đến đời cháu nội lại rách nát?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Phùng Quốc Chương: Sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì sao đến đời cháu nội lại rách nát?

Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Quốc Chương để lại cho con cháu cả một kho vàng, nhưng rồi tất cả đều mất. Phùng Củng gần như chỉ thừa hưởng một cái họ. Cuối cùng, chính bằng tài năng, sự kiên trì và một câu nói quen thuộc trên sân khấu, ông đã gây dựng lại danh tiếng cho cả gia tộc.

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Luật Đức Quang trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép là bị chế thành "Đế Bá" – một thi thể ướp muối theo cách làm thịt lạp...

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?
Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?

Thể thao

Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn có thể chia tay PVF-CAND để chuyển sang đầu quân cho CLB CAHN trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026

Văn hóa - Giải trí

Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền gây bất ngờ khi làm giám khảo quyền lực vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe?
Ẩm thực

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe?

Ẩm thực

Nhiều người cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi thực đơn và thay thế bằng cá với mong muốn bảo vệ tim mạch, giảm cân hoặc ăn uống lành mạnh hơn. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong chế độ ăn Địa Trung Hải hay chế độ pescatarian (ăn chay có bổ sung cá).

Cây phong thủy mỗi ngày: 5 cây cảnh khi ra hoa là điềm báo đại cát, đại lợi
Vườn Xanh

Cây phong thủy mỗi ngày: 5 cây cảnh khi ra hoa là điềm báo đại cát, đại lợi

Vườn Xanh

Khám phá 5 cây cảnh hiếm ra hoa chỉ một lần trong đời, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng!

Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng 'mưa' đạn ngay trước cửa nhà
Thế giới

Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng "mưa" đạn ngay trước cửa nhà

Thế giới

Người đứng đầu một công ty Nga tham gia nghiên cứu máy bay không người lái (drone) bị bắn ba phát đạn ngay bên ngoài ngôi nhà của mình tại Tula và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hãng truyền thông Nga Astra đưa tin vào ngày 29/7.

Clip: Hà Tĩnh đồng loạt ra quân siết chặt kiểm soát thuốc lá lậu
Media

Clip: Hà Tĩnh đồng loạt ra quân siết chặt kiểm soát thuốc lá lậu
6

Media

Thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát từ điểm bán lẻ đến kho hàng, nhằm ngăn chặn thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Bản tin Đời sống nông thôn 29/7: Hỗ trợ trực tiếp đến 1 tỷ đồng chủ sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia
Media

Bản tin Đời sống nông thôn 29/7: Hỗ trợ trực tiếp đến 1 tỷ đồng chủ sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia

Media

Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày. Cùng với đó là những thông tin nóng về trận động đất 7,1 độ Richter tại Nhật Bản khiến một lao động Việt Nam thiệt mạng, vụ khởi tố 27 thanh thiếu niên đua xe gây rối ở Hưng Yên, chính sách hỗ trợ tới 1 tỷ đồng cho chủ thể OCOP, việc siết chặt quản lý mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu và diễn biến của siêu bão Dolphin đang mạnh lên nhanh chóng. Tất cả sẽ có trong Bản tin Đời sống nông thôn hôm nay 29/7.

Xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng AI để lừa đảo, chuyên gia cảnh báo
Xã hội

Xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng AI để lừa đảo, chuyên gia cảnh báo

Xã hội

52% tổ chức tại Việt Nam cho biết đã đối mặt với các mối đe dọa an ninh mạng có sự hỗ trợ của AI trong năm qua. Các hình thức phổ biến gồm tấn công dò mật khẩu để chiếm quyền tài khoản (như Zalo, mạng xã hội, email), lừa đảo bằng kỹ thuật, giả mạo giọng nói, hình ảnh, video và khai thác AI để thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ tấn công.

Sáng 30/7, diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Thời sự

Sáng 30/7, diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Thời sự

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 30/7 tại Nhà Quốc hội, với chủ đề: “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin tối 29/7: Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26
Thể thao

Tin tối 29/7: Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26

Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26; FIFA sẵn sàng trả cho mỗi liên đoàn thành viên 30 triệu bảng; Savinho gây sức ép với Man City; Emiliano Martinez được hàng xóm giải cứu; M.U muốn chiêu mộ Dusan Vlahovic.

Phương Tây ra 'tối hậu thư' cho Nga về vấn đề Ukraine
Thế giới

Phương Tây ra "tối hậu thư" cho Nga về vấn đề Ukraine

Thế giới

Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho biết, Moscow sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn nào duy trì chế độ Kiev và cho phép quân đội nước ngoài tiến vào Ukraine.

BTS từ chối gửi sản phẩm dự Grammy 2027
Văn hóa - Giải trí

BTS từ chối gửi sản phẩm dự Grammy 2027

Văn hóa - Giải trí

Giữa lúc được đánh giá có cơ hội lớn nhất để giành Grammy đầu tiên, BTS bất ngờ từ chối gửi sản phẩm xét giải, mở ra nhiều tranh luận về tiêu chí công nhận của giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Tin đọc nhiều

1

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

4

"Tình báo đã sai", sĩ quan Mỹ phát hiện ra mưu đồ của ông Zelensky

'Tình báo đã sai', sĩ quan Mỹ phát hiện ra mưu đồ của ông Zelensky

5

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?