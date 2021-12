Hàng trăm cảnh sát phá đường dây chuyên vay nặng lãi 1.000 tỷ đồng, bắt 52 đối tượng

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm...trước, trong và sau Tết 2022, ngay trong ngày đầu tiên ra quân, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xoá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.