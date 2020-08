Hàng trăm chiếc iPhone của Apple bị “siêu trộm” đánh cắp

Bán ra hàng triệu chiếc iPhone hàng năm, Apple không tránh khỏi tình trạng bị trộm, cướp iPhone. Liên tục trong thời gian gần đây, hãng này đã bị đánh cắp iPhone với số lượng lớn.

Người đàn ông đánh cắp hàng trăm chiếc iPhone tại kho CBP

Vào ngày 27/07 vừa qua, một người đàn ông ở New Jersey đã thừa nhận đánh cắp gần 300 chiếc iPhone từ kho của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (Customs and Border Protection - CBP) ở New Jersey vào năm 2015. Trước đó, những chiếc iPhone này đã bị CBP thu giữ tại Boston vào năm 2014, khi đang trên đường đến Dubai.

iPhone là sản phẩm bị đánh cắp phổ biến.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp - DOJ, người đàn ông 27 tuổi này làm nhiệm vụ quản lý tài sản bị CBP tịch thu và lưu trữ tại kho. Cũng theo Bộ tư pháp Mỹ, lợi dụng đặc thù công việc, người đàn ông này "đã lấy những chiếc iPhone ra khỏi nhà kho vào những dịp riêng biệt bằng cách giấu chúng trong quần, giày và áo khoác" và đưa chúng cho một nhân viên cũ để người này bán thay cho anh ta.

Lô hàng iPhone trị giá 3 triệu euro bị đánh cắp ở Amsterdam

Vào tháng 3 vừa qua, một lô hàng iPhone trị giá 3 triệu euro đã bị đánh cắp từ sân bay Schiphol của Amsterdam. Theo nguồn tin từ TheNL Times, một tài xế người Ba Lan 35 tuổi đã bị bắt vào ngày hôm sau liên quan đến vụ trộm nhưng đã được thả ra.

Trao đổi với giới truyền thông, Hoàng gia Hà Lan Koninklijke Marechaussee khẳng định có "nhiều công ty" có liên quan đến vụ trộm, trong đó có các tài liệu giả mạo. Ngoài ra, 4400 Đồng hồ Apple Watch, trị giá 530.000 euro cũng đã bị đánh cắp từ một nhà kho gần sân bay vào tháng Năm.

Lợi dụng Đạo luật CARES để thực hiện giao dịch mua hàng lớn trên Apple Store

Vào ngày 21/07 vừa qua, một người đàn ông ở Massachusetts đã bị truy tố về việc lấy tiền từ Hỗ trợ Thất nghiệp vì Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance - PUA) của Đạo luật CARES để tiêu dùng cá nhân, bao gồm việc mua hàng tại Apple Store.

Cửa hàng Apple Store.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho Quận Massachusetts, người đàn ông 32 tuổi bị buộc tội lừa đảo qua mạng, tội trộm cắp nghiêm trọng và tội khai man. Bộ Tư pháp cho biết, người đàn ông này đã sử dụng thông tin nhận dạng bị đánh cắp để có được thẻ quà tặng trị giá 100.000 USD, mua đồng hồ Rolex trị giá 15.000 USD và mua "nhiều hàng hóa tại tại Apple Store".