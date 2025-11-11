Hàng trăm hộ dân TP.HCM chật vật vì bị ngập sâu





Mực nước tại kênh Ba Thôn, đoạn qua phường An Phú Đông (quận 12 cũ) bắt đầu dâng nhanh từ đêm 10/11. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đã tràn vào nhiều nhà dân dọc theo tuyến đường TL37 và các hẻm lân cận.

Ghi nhận đến chiều 11/11, tình trạng ngập vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Mực nước tại các khu dân cư dao động từ 40-60 cm. Nước ngập gần nửa bánh xe máy, tràn vào bên trong nhà, gây khó khăn nghiêm trọng cho sinh hoạt và đi lại.

Thức trắng đêm ứng phó ngập

Tại các khu phố 57, người dân hối hả di chuyển đồ đạc lên cao, dọn dẹp và tát nước. Nhiều gia đình phải kê bàn ghế, vật dụng lên cao, chấp nhận sống chung với nước ngập lênh láng trong nhà suốt hơn một ngày.

Cuộc sống của người dân bị đảo lôn, vì ngập kéo dài. Ảnh: CH

Ông Mai Thanh Tuấn, một người dân thuộc khu phố 57, chia sẻ về đêm ứng phó đầy vất vả: “Chúng tôi phải thức trắng đêm để ứng phó. Nước lên quá nhanh. Ngoài hẻm có chỗ ngập tới 1 mét, con em công nhân không thể đi học, nhiều người lớn cũng phải nghỉ làm. May mắn có lực lượng dân quân hỗ trợ bơm nước nên rút được chút ít”.

Tình trạng ngập sâu kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ về vệ sinh môi trường, an toàn điện và sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi.

Huy động toàn bộ lực lượng ứng cứu

Trước diễn biến ngập cục bộ, chính quyền phường An Phú Đông đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó từ tối 10/11.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết địa phương đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp.

Ngay khi nắm thông tin xả lũ hồ Dầu Tiếng, phường đã thông báo đến các khu phố để người dân kịp thời chủ động chuẩn bị, di dời đồ đạc lên cao.

Toàn bộ lực lượng dân quân được huy động túc trực 24/24. Các tổ chức như Mặt trận, Đoàn thể, Thanh niên khu phố cũng được điều động.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp hỗ trợ người dân đắp bao cát gia cố đê tại các khu vực xung yếu, đồng thời giúp di chuyển tài sản lên vị trí an toàn.

Phường phối hợp chặt chẽ với Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi để kịp thời triển khai máy bơm xuống các khu vực ngập nặng trong đêm và sáng nay (11/11) nhằm bơm nước ra sông, giảm thiểu thiệt hại.

"Khả năng tối nay, khi cửa cống Ba Thôn đóng lại, mức độ ngập sẽ không còn nhiều nữa", ông Thiện nhận định.

Tuy nhiên, ông cam kết lực lượng của phường vẫn sẽ túc trực, duy trì sẵn sàng máy móc thiết bị bơm để hỗ trợ người dân kịp thời nếu có bất kỳ yêu cầu nào phát sinh. Hiện địa phương đang thống kê số lượng hộ dân bị ảnh hưởng, xác định tình trạng ngập chỉ xảy ra ở cụm khu vực xung quanh kênh Ba Thôn.