Hàng trăm mét sườn đồi nứt toác ở xã miền núi Đà Nẵng, cảnh báo sạt lở cao

Ngày 13/11, UBND xã Trà Đốc cho biết, trên tuyến đường ĐH8 xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét, nằm trên sườn đồi đoạn gần ngã ba đường lên nóc Xa Rơ (thôn 8). Nhiều vị trí có độ rộng hơn nửa mét, kèm theo dòng nước đục và bùn nhão chảy ra, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa an toàn giao thông và người dân lưu thông qua khu vực.

Tuyến đường ĐH8 qua xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét, guy cơ sạt lở cao. Ảnh: T.Đ

Tuyến đường ĐH8 là trục giao thông chính dài hơn 30km, đi qua các thôn khu vực Trà Bui (cũ). Sau đợt mưa lũ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, toàn tuyến ghi nhận khoảng 40 điểm sạt lở lớn, nhỏ, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Những ngày qua, khi thời tiết tạnh ráo, UBND xã Trà Đốc đã huy động lực lượng và phương tiện cơ giới để khắc phục, bước đầu đảm bảo lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, trong quá trình khai thông một điểm sạt lở lớn vào sáng 13/11, đội thi công phát hiện vết nứt mới nói trên.

Vết nứt nằm trên sườn đồi xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.Đ

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa lớn hoặc vào ban đêm.

Lực lượng chức năng xã Trà Đốc khẩn trương khai thông các điểm sạt lở trên tuyến. Ảnh: T.Đ

Hiện lực lượng chức năng xã đang tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất, đồng thời khẩn trương khai thông các điểm sạt lở trên tuyến. Dự kiến trong 5 – 7 ngày tới, tuyến đường ĐH8 sẽ được khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa và sớm ổn định đời sống.