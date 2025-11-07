Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Xã hội
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:30 GMT+7

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025

+ aA -
Tào Nga Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:30 GMT+7
Sau nhiều năm miệt mài với nghề, giáo viên tỉnh Điện Biên đang tràn đầy hy vọng khi công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được triển khai, tiến gần hơn tới ngày “về đích”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mong đợi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Trao đổi với PV báo Dân Việt, một giáo viên tại tỉnh Điện Biên cho biết đang vô cùng mong đợi đến ngày có tin vui được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Từ tháng 12/2019, nhiều giáo viên đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở GDĐT với mong muốn được xét thăng hạng. Đến nay, đã 4 lần kiên trì nộp hồ sơ nhưng vì nhiều lý do khách quan, công tác xét duyệt vẫn chưa hoàn tất.

Hằng năm, tỉnh Điện Biên đều ban hành văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai công tác thăng hạng cho đội ngũ giáo viên. Năm 2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục từ hạng 3 lên hạng 2. Theo đánh giá của giáo viên, đây được xem là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đời sống và sự nghiệp của các nhà giáo.

"Đến cuối tháng 10/2025, Sở GDĐT đã hoàn tất bước thu nhận, kiểm tra hồ sơ. Mọi người đang chờ đợi những bước triển khai tiếp theo, với tâm thế tin tưởng và háo hức", giáo viên này cho hay.

Lớp học tại tỉnh Điện Biên. Ảnh minh họa: Sở GDĐT Điện Biên

Theo chia sẻ, phần lớn giáo viên trong diện xét thăng hạng lần này đều đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Bộ GDĐT: Đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc; Có minh chứng về năng lực chuyên môn như giáo viên cốt cán, giáo viên dạy giỏi và đã thực hiện toàn bộ nhiệm vụ tương ứng với hạng II.

Nhiều thầy cô cho biết, bản thân đã nỗ lực không ngừng để đáp ứng yêu cầu của nghề, với mong muốn được ghi nhận và tạo động lực phấn đấu.

Một giáo viên khác tâm sự: “Tôi là giáo viên hạng 3 nhưng nhiều năm nay vẫn đảm nhận đầy đủ công việc của hạng 2. Mong được thăng hạng để cải thiện thu nhập, yên tâm công tác và có thêm động lực cống hiến".

“Tôi ra trường đi làm từ năm 2009, hết tập sự năm 2010, đến nay đã 16 năm công tác. Tôi đã nhận Bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Tôi nộp hồ sơ từ năm 2022 và luôn mong được xét thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2", một giáo viên bày tỏ.

Không ít giáo viên khác đã gắn bó với nghề gần 30 năm cũng đang hồi hộp chờ đợi đợt xét duyệt này. Với họ, đây không chỉ là cơ hội nâng bậc lương mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường cống hiến âm thầm trong sự nghiệp trồng người.

Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên: "Xét thăng hạng để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên"

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên, cho biết: "Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên vẫn đang được gấp rút triển khai. Ngày 25/10 là hạn cuối Sở GDĐT tổng hợp danh sách giáo viên và đã trình Sở Nội vụ để thẩm định lần nữa trước khi ban hành.

“Dự kiến trong tháng 11 chúng tôi sẽ họp hội đồng và ban hành quyết định chính thức, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên", bà Ban thông tin.

Theo bà Ban, công tác xét thăng hạng giáo viên đã thực hiện trước đây nhưng đến nay, nhờ sự phân cấp rõ ràng, quá trình đã thuận lợi hơn. Việc thẩm định và ban hành quyết định sẽ được tiến hành sớm, để giáo viên có thể yên tâm công tác.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ nam sinh bị bạn học đâm rồi thả xuống hồ ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm
14

Sau vụ việc một nam sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị bạn học dùng vật nhọn đâm và thả xuống hồ nước, sáng 6/11, bố nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm để không còn bạo lực học đường.

Giới trẻ "đu trend" chụp ảnh mùa đông tuyết trắng bằng AI đẹp như phim

Xã hội
Giới trẻ 'đu trend' chụp ảnh mùa đông tuyết trắng bằng AI đẹp như phim

Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân dân xã mới nhất sau sáp nhập 2025 thế nào?

Xã hội
Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân dân xã mới nhất sau sáp nhập 2025 thế nào?

Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội: "Thay Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ để đòi quyền lợi, tặng quà"

Xã hội
Nữ hiệu trưởng ở Hà Nội: 'Thay Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ để đòi quyền lợi, tặng quà'

Sủi dìn - món ăn đường phố "đắt khách" mùa lạnh tại phố Cảng

Xã hội
Sủi dìn - món ăn đường phố 'đắt khách' mùa lạnh tại phố Cảng

Đọc thêm

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Việt Nam ưu tiên nghiên cứu phát triển, sản xuất hệ thống tên lửa Trường Sơn và tên lửa Sông Hồng?

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết
Tin tức

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết

Tin tức

Chủ trương bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh… không phải người địa phương không chỉ là yêu cầu về bố trí cán bộ, mà còn là nguyên tắc để đảm bảo mọi quyết định, mọi hành động của người đứng đầu đều vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân
Nhà nông

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân

Nhà nông

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt “tam nông” vào tâm trục phát triển: Hoàn thiện thể chế cho nông nghiệp số – xanh – tuần hoàn, linh hoạt sử dụng đất lúa theo hiệu quả, nâng cấp kinh tế tập thể/hợp tác xã, cùng các chỉ tiêu nông thôn mới ở chuẩn cao hơn.

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng
Kinh tế

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Kinh tế

Trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng
Tin tức

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng

Tin tức

Bão số 13 khiến Đắk Lắk, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề: 3 người chết, hàng ngàn căn nhà chìm dưới nước, nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn 'chửa đẻ' như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon
Nhà nông

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn "chửa đẻ" như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon

Nhà nông

Ngày cuối tuần tại khu trải nghiệm thuộc rừng đặc dụng Mường Phăng (tỉnh Điện Biên)-nơi có các cây cổ thụ là cây dẻ, vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ cùng gia đình tham gia hoạt động “nhặt hạt dẻ”. Không chỉ là buổi dã ngoại thư giãn giữa thiên nhiên, hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

'Hàng chục nghìn người', truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine
Thế giới

"Hàng chục nghìn người", truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine

Thế giới

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với số lượng lớn các ca cắt cụt chi do sử dụng garo không đúng cách, tờ báo Anh The Telegraph cho biết.

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Sau khi lập cú đúp giúp Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND 4-0, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định anh sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC cùng nhẫn tăng mạnh trở lại. Trong khi, thị trường thế giới tiếp tục lạc quan khi vàng ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce.

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng
Xã hội

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Xã hội

"Gia đình mình – với hai thế hệ đều làm việc tại trường – không phải là hiếm trong ngôi trường này. Nhưng điều đặc biệt là cả nhà không chỉ “đi làm” như một công việc đơn thuần mà là sống cùng với nhịp sống của ngôi trường ấy", Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng
Tin tức

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng

Tin tức

Tối 6/11, tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự, chúc mừng và phát biểu tại ngày hội.

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
6

Pháp luật

Qua bước đầu làm việc, hai đối tượng Tươi và Khoa khai nhận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt tài xế xe công nghệ Huỳnh Nhật Nam gây thương tích.

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ
Tin tức

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ

Tin tức

Bão số 13 (Kalmaegi) gây gió giật mạnh, mưa lớn ở Đắk Lắk khiến hàng trăm nhà tốc mái, cây trụ điện ngã đổ, nhiều nơi ngập sâu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp

Nhà nông

Sáng 6/11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học của Hiệp hội quốc tế về khoa học nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS) 2025 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp với phát thải carbon thấp ở châu Á”.

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?
Nhà nông

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?

Nhà nông

Giá gạo nhập khẩu tăng cao (trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam, mua gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippines, đứng thứ 5 là Malaysia) trong khoảng thời gian gần đây đang khiến người tiêu dùng Malaysia tìm mua các sản phẩm lúa gạo được trồng tại địa phương với giá rẻ hơn và gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

Thế giới

Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế'
Thể thao

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế"

Thể thao

CLB Đồng Tháp có sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi ông Ngô Quang Sang thay thế HLV Phan Thanh Bình cầm quân trong giai đoạn sắp tới.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: Nhiều người 'đầu tư theo phong trào', thiếu kiến thức cơ bản
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: Nhiều người "đầu tư theo phong trào", thiếu kiến thức cơ bản

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 7/11: TS Cấn Văn Lực cho rằng phần lớn nhà đầu tư Việt Nam thiếu kiến thức cơ bản, "đầu tư theo phong trào". Do đó, cần sớm đưa giáo dục tài chính và kiến thức tài sản số vào chương trình học phổ thông và đại học.

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân hiếm hoi bước vào Nghị trường, nay chọn cuộc sống lặng lẽ nơi quê nhà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thúy Cải được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa IX (1992–1997), nhiều lần tham gia thảo luận, đề xuất về chính sách phát triển văn hóa, nghệ thuật.

Malaysia, Indonesia tăng vọt nhập khẩu cao su từ Việt Nam, lợi nhuận của Tập đoàn cao su cao nhất lịch sử
Nhà nông

Malaysia, Indonesia tăng vọt nhập khẩu cao su từ Việt Nam, lợi nhuận của Tập đoàn cao su cao nhất lịch sử

Nhà nông

Trong 10 tháng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) có lãi sau thuế vượt kế hoạch cả năm. Cụ thể: Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 24.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 6.300 tỷ đồng, tương ứng lần lượt 79% và gần 108% kế hoạch. Một trong những lý do là các nước châu Á, trong đó có Malaysia và Indonesia nhập khẩu cao su của Việt Nam tăng từ 23-100%.

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia với tổng tỷ số 10-0
Thể thao

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia với tổng tỷ số 10-0

Thể thao

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước U17 Campuchia. Trước đó, ở trận giao hữu diễn ra vào ngày ngày 3/11, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng đã thắng đối thủ này với tỷ số 5-0.

Đừng chỉ trồng trầu bà, cây cảnh này mới là cực phẩm, lá đỏ, hoa tươi, quả lóng lánh như ngọc, còn dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng chỉ trồng trầu bà, cây cảnh này mới là cực phẩm, lá đỏ, hoa tươi, quả lóng lánh như ngọc, còn dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh không chỉ có lá đỏ tươi thắm, đẹp hơn hoa mà những quả mọng nhỏ xinh, trong trắng như những viên ngọc trai cũng khiến mọi người phải say đắm.

Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư
Nhà đất

Dự án hơn 2.400 tỷ đồng tại Quảng Trị của Tập đoàn Sơn Hải được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc TP. Đông Hà, quy mô hơn 37 ha, tổng vốn dự kiến 2.430 tỷ đồng, do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất và tham gia đấu thầu thực hiện.

Bắt đối tượng bị truy nã vì gây án mạng sau gần 40 năm lẩn trốn
Pháp luật

Bắt đối tượng bị truy nã vì gây án mạng sau gần 40 năm lẩn trốn

Pháp luật

Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn.

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng trở lại sau nhiều ngày lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Tăng trở lại sau nhiều ngày lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 7/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch đã tăng trở lại sau nhiều phiên biến động, lao dốc.

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?
Bạn đọc

Thừa kế quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục sang tên “sổ đỏ” theo quy định mới nhất như thế nào?

Bạn đọc

Khi người để lại di sản là quyền sử dụng đất qua đời, người thừa kế có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (sang tên “sổ đỏ”). Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 101/2024/NĐ-CP đã quy định rõ thời hạn, hồ sơ và trình tự thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc kế thừa tài sản hợp pháp.

Becamex và VSIP muốn làm khu công nghiệp ở Khánh Hoà
Nhà đất

Becamex và VSIP muốn làm khu công nghiệp ở Khánh Hoà

Nhà đất

Liên danh Becamex IDC - VSIP đề xuất đầu tư khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - sinh thái tại Ninh Hòa, quy mô khoảng 2.000 ha, kỳ vọng tạo hành lang kinh tế động lực mới, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho Khánh Hòa.

Tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập) có một khu rừng nổi tiếng, 'vắng bóng' thú rừng, đàn chim gì có tên trong sách Đỏ?
Nhà nông

Tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập) có một khu rừng nổi tiếng, "vắng bóng" thú rừng, đàn chim gì có tên trong sách Đỏ?

Nhà nông

Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước sáp nhập) rộng hơn 7.000ha. VQG Xuân Thủy là rừng ngập mặn, laà vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến