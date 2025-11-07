Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025

Mong đợi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Trao đổi với PV báo Dân Việt, một giáo viên tại tỉnh Điện Biên cho biết đang vô cùng mong đợi đến ngày có tin vui được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Từ tháng 12/2019, nhiều giáo viên đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở GDĐT với mong muốn được xét thăng hạng. Đến nay, đã 4 lần kiên trì nộp hồ sơ nhưng vì nhiều lý do khách quan, công tác xét duyệt vẫn chưa hoàn tất.

Hằng năm, tỉnh Điện Biên đều ban hành văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai công tác thăng hạng cho đội ngũ giáo viên. Năm 2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục từ hạng 3 lên hạng 2. Theo đánh giá của giáo viên, đây được xem là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đời sống và sự nghiệp của các nhà giáo.

"Đến cuối tháng 10/2025, Sở GDĐT đã hoàn tất bước thu nhận, kiểm tra hồ sơ. Mọi người đang chờ đợi những bước triển khai tiếp theo, với tâm thế tin tưởng và háo hức", giáo viên này cho hay.



Lớp học tại tỉnh Điện Biên. Ảnh minh họa: Sở GDĐT Điện Biên

Theo chia sẻ, phần lớn giáo viên trong diện xét thăng hạng lần này đều đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Bộ GDĐT: Đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc; Có minh chứng về năng lực chuyên môn như giáo viên cốt cán, giáo viên dạy giỏi và đã thực hiện toàn bộ nhiệm vụ tương ứng với hạng II.



Nhiều thầy cô cho biết, bản thân đã nỗ lực không ngừng để đáp ứng yêu cầu của nghề, với mong muốn được ghi nhận và tạo động lực phấn đấu.

Một giáo viên khác tâm sự: “Tôi là giáo viên hạng 3 nhưng nhiều năm nay vẫn đảm nhận đầy đủ công việc của hạng 2. Mong được thăng hạng để cải thiện thu nhập, yên tâm công tác và có thêm động lực cống hiến".



“Tôi ra trường đi làm từ năm 2009, hết tập sự năm 2010, đến nay đã 16 năm công tác. Tôi đã nhận Bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Tôi nộp hồ sơ từ năm 2022 và luôn mong được xét thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2", một giáo viên bày tỏ.

Không ít giáo viên khác đã gắn bó với nghề gần 30 năm cũng đang hồi hộp chờ đợi đợt xét duyệt này. Với họ, đây không chỉ là cơ hội nâng bậc lương mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường cống hiến âm thầm trong sự nghiệp trồng người.



Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên: "Xét thăng hạng để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên"

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên, cho biết: "Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên vẫn đang được gấp rút triển khai. Ngày 25/10 là hạn cuối Sở GDĐT tổng hợp danh sách giáo viên và đã trình Sở Nội vụ để thẩm định lần nữa trước khi ban hành.

“Dự kiến trong tháng 11 chúng tôi sẽ họp hội đồng và ban hành quyết định chính thức, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên", bà Ban thông tin.

Theo bà Ban, công tác xét thăng hạng giáo viên đã thực hiện trước đây nhưng đến nay, nhờ sự phân cấp rõ ràng, quá trình đã thuận lợi hơn. Việc thẩm định và ban hành quyết định sẽ được tiến hành sớm, để giáo viên có thể yên tâm công tác.