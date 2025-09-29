Hàng trăm tướng lĩnh Mỹ bị triệu tập họp khẩn cấp, ông Trump sẽ phát biểu bất ngờ





Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Vào ngày 25/9, Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ tập trung tại căn cứ Thủy quân lục chiến ở Virginia trong tuần này trong thời gian ngắn mà không giải thích lý do.

"Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc - những chỉ huy cấp cao có cấp bậc từ một sao trở lên, cùng với các cố vấn chính của họ - đã được Bộ trưởng Hegseth triệu tập mà không báo trước từ khắp nơi trên thế giới đến căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico, Virginia.

Một quan chức Nhà Trắng không được phép tiết lộ kế hoạch của tổng thống trước khi công bố chính thức về sự tham gia của ông và đã phát biểu với điều kiện giấu tên.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào Chủ Nhật, ông Trump cho biết những người tham gia sẽ "nói về việc chúng ta đang làm tốt như thế nào về mặt quân sự, nói về việc đang ở trong tình trạng tuyệt vời, nói về nhiều điều tốt đẹp, tích cực".

Tin tức về cuộc họp xuất hiện vào ngày 25/9 và ban đầu không có lời giải thích nào được đưa ra cho cuộc họp bất thường này.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết sự tham gia của tổng thống không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng ông đã quyết định muốn tham dự.

Báo cáo lưu ý rằng sự hiện diện của ông Trump làm tăng khả năng chính trị hóa sự kiện trước một nhóm các nhà lãnh đạo quân sự phi đảng phái. Ví dụ, vào tháng 6, ông đã có bài phát biểu trước các quân nhân tại Fort Bragg ở Bắc Carolina theo phong cách vận động tranh cử, trong đó ông chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump cũng đã tăng cường sự hiện diện của quân đội tại các thành phố của Mỹ với lý do cần phải chống tội phạm ở những khu vực mà các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đang phải vật lộn để duy trì an toàn công cộng.

Vệ binh Quốc gia tiếp tục tuần tra Quận Columbia và dự kiến ​​sẽ triển khai lực lượng nhỏ hơn tại Memphis, Tennessee. Hôm thứ Bảy, 27/9, ông Trump cho biết ông cũng sẽ điều quân đến Portland, Oregon để bảo vệ chống lại "những kẻ khủng bố trong nước".

Bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương và tiểu bang, ông Trump trước đó đã triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia và lính thủy đánh bộ đang tại ngũ đến Los Angeles, nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan.

Truyền thông cho biết lực lượng vũ trang Mỹ bao gồm 800 tướng lĩnh và đô đốc thuộc mọi cấp bậc. Nhiều người trong số họ chỉ huy hàng nghìn quân nhân và đóng quân tại hơn chục quốc gia trên toàn thế giới.