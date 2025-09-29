Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Hàng trăm tướng lĩnh Mỹ bị triệu tập họp khẩn cấp, ông Trump sẽ phát biểu bất ngờ

PV (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 29/09/2025 14:30 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào thứ Ba ngày 30/ 9, do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập khẩn cấp.
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Vào ngày 25/9, Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ tập trung tại căn cứ Thủy quân lục chiến ở Virginia trong tuần này trong thời gian ngắn mà không giải thích lý do.

"Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc - những chỉ huy cấp cao có cấp bậc từ một sao trở lên, cùng với các cố vấn chính của họ - đã được Bộ trưởng Hegseth triệu tập mà không báo trước từ khắp nơi trên thế giới đến căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico, Virginia.

Một quan chức Nhà Trắng không được phép tiết lộ kế hoạch của tổng thống trước khi công bố chính thức về sự tham gia của ông và đã phát biểu với điều kiện giấu tên.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào Chủ Nhật, ông Trump cho biết những người tham gia sẽ "nói về việc chúng ta đang làm tốt như thế nào về mặt quân sự, nói về việc đang ở trong tình trạng tuyệt vời, nói về nhiều điều tốt đẹp, tích cực".

Tin tức về cuộc họp xuất hiện vào ngày 25/9 và ban đầu không có lời giải thích nào được đưa ra cho cuộc họp bất thường này.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết sự tham gia của tổng thống không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng ông đã quyết định muốn tham dự.

Báo cáo lưu ý rằng sự hiện diện của ông Trump làm tăng khả năng chính trị hóa sự kiện trước một nhóm các nhà lãnh đạo quân sự phi đảng phái. Ví dụ, vào tháng 6, ông đã có bài phát biểu trước các quân nhân tại Fort Bragg ở Bắc Carolina theo phong cách vận động tranh cử, trong đó ông chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump cũng đã tăng cường sự hiện diện của quân đội tại các thành phố của Mỹ với lý do cần phải chống tội phạm ở những khu vực mà các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đang phải vật lộn để duy trì an toàn công cộng.

Vệ binh Quốc gia tiếp tục tuần tra Quận Columbia và dự kiến ​​sẽ triển khai lực lượng nhỏ hơn tại Memphis, Tennessee. Hôm thứ Bảy, 27/9, ông Trump cho biết ông cũng sẽ điều quân đến Portland, Oregon để bảo vệ chống lại "những kẻ khủng bố trong nước".

Bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương và tiểu bang, ông Trump trước đó đã triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia và lính thủy đánh bộ đang tại ngũ đến Los Angeles, nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan.

Truyền thông cho biết lực lượng vũ trang Mỹ bao gồm 800 tướng lĩnh và đô đốc thuộc mọi cấp bậc. Nhiều người trong số họ chỉ huy hàng nghìn quân nhân và đóng quân tại hơn chục quốc gia trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gửi thông điệp táo bạo tới ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã kêu gọi ông Putin đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, bởi vì Nga sẽ không thắng trong trận chiến, Sky News đưa tin.

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova

Điểm nóng
Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova

"Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại": EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng

Điểm nóng
'Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại': EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng

Chuyên gia: Ukraine gia nhập EU sẽ là 'chiếc đinh cuối cùng' đóng vào cỗ quan tài của liên minh này

Điểm nóng
Chuyên gia: Ukraine gia nhập EU sẽ là 'chiếc đinh cuối cùng' đóng vào cỗ quan tài của liên minh này

Đài phát thanh Ngày tận thế đã phát đi những thông điệp bí ẩn mới

Điểm nóng
Đài phát thanh Ngày tận thế đã phát đi những thông điệp bí ẩn mới

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ
Nhà nông

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ

Nhà nông

Hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã khiến 19 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?

Thể thao

Chiều 1/10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu thứ 2 của CLB Thép xanh Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp chủ nhà Eastern FC (Hong Kong). Đội bóng thành Nam bày tỏ sự tự tin cao độ, đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này gặp đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đầu tháng 10 sẽ được quý nhân hỗ trợ trong công việc, tài lộc và tình cảm đều như ý.

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong
Chuyển động Sài Gòn

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM chiều 1/10, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở
Tin tức

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở

Tin tức

Ngày 1/10, tuyến xe buýt 20ATC Minh Châu – Nhổn chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi bộ máy chính quyền hai cấp tại xã Minh Châu được thành lập.

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau
Thế giới

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau

Thế giới

Mỹ vừa mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, động thái khiến Bắc Kinh phẫn nộ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt, theo CNN.

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trong thời gian ngắn, chủ đề bao trùm khá rộng nhưng Diễn đàn đã nhận được hàng loạt câu hỏi “nóng” mang tính thực tiễn, toát ra từ hơi thở cuộc sống của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cũng nhận được câu “trả lời ngay” đầy trách nhiệm của hai vị Chủ trì Diễn đàn.

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?
Thể thao

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?

Thể thao

2 thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu không được gọi lên ĐT Việt Nam do sa sút phong độ. Mặt khác, HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho thế hệ thủ môn trẻ.

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động
Nhà nông

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Nhà nông

Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số
Video

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

Video

Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Sau 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không': Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại
Văn hóa - Giải trí

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?
Tin tức

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Tin tức

Thủ tướng chất vấn đại diện các cơ quan liên quan tại phiên họp của Chính phủ: Sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có cuộc giao đấu định mệnh bên sông Lưu Sa với Mộc Tra – đại đệ tử của Quan Âm Bồ Tát, có lẽ Sa Tăng mãi chỉ là yêu quái đói khát ăn thịt người. Chính nhờ sự xuất hiện đầy huyền bí ấy, số phận của Sa Tăng rẽ sang một con đường khác, trở thành đệ tử trung thành của Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng thời trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho tỉnh Ninh Bình để nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông

Đảo Cù Lao Câu còn gọi là đảo Hòn Cau, là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, hòn đảo Cù Lao Câu thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đảo Hòn Cau cũng là nơi bảo tồn sinh vật biển, kêu gọi bảo vệ rùa biển-loài động vật khổng lồ.

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển. Từ xã cho đến thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phát triển xứng đáng với tầm vóc.

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng
Xã hội

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng

Xã hội

Hiện tại, nước lũ vẫn đang bủa vây nhiều xã ở Nghệ An. Có những vùng nước dâng lên, ngập đến mái nhà. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Theo ước tính sơ bộ, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 1.627 tỷ đồng sau cơn bão số 10.

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước
Nhà nông

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Nhà nông

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tin tức

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tin tức

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã dược Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl
Thể thao

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl

Thể thao

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tiền vệ cánh Trần Văn Đạt của Thép xanh Nam Định còn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có cô bạn gái xinh đẹp.

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững
Nhà nông

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững

Nhà nông

"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa
Điểm nóng

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Điểm nóng

Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
6

Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz, thuộc CHLB Đức, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?
Nhà nông

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Nhà nông

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88
Xã hội

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88

Xã hội

Thành phố Okazaki, tỉnh Aichi quyết định dừng chương trình tặng tiền mừng thọ cho người 88 tuổi vì lý do khó ngờ.

Đạo diễn Mai Thắm - người 'cầm trịch' show Chiến sĩ quả cảm là ai?
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm - người "cầm trịch" show Chiến sĩ quả cảm là ai?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm là gương mặt quen thuộc đứng sau nhiều game show đình đám, trong đó có "2 ngày 1 đêm", "Chiến sĩ quả cảm"...

