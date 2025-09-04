Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine

Thủ đô London của Anh. Ảnh Sputnik

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Denis Shmyhal thông báo về chuyến thăm không báo trước của người đồng cấp Healey tới Ukraine. Theo ông Shmyhal, trong cuộc gặp, hai bên dự định thảo luận về các dự án quốc phòng chung và phối hợp những vấn đề chính cho phiên họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc viện trợ quân sự cho Ukraine theo định dạng “Ramstein”, sẽ diễn ra tại London vào ngày 9/9.

“Hơn một tỷ bảng Anh thu được từ tài sản Nga bị đóng băng đã được chuyển để hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Healey phát biểu trong chuyến thăm tới Kiev.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh, khoản tiền này cho phép cung cấp cho Kiev hàng trăm nghìn quả đạn pháo và hàng trăm tên lửa phòng không. London cũng gửi sang Ukraine phụ tùng thay thế và tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật cho các thiết bị đã bàn giao.

Theo ông Healey, Bộ Quốc phòng Anh hiện đang kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị có thể được triển khai tới Ukraina trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Ngày 1/9, ông Healey tuyên bố rằng trong vòng 50 ngày, Anh đã cung cấp cho Ukraine 60.000 quả đạn pháo và 2.500 hệ thống máy bay không người lái.