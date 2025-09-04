Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay
Bệnh nhân không ngờ chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay mà bản thân rơi vào tình trạng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Denis Shmyhal thông báo về chuyến thăm không báo trước của người đồng cấp Healey tới Ukraine. Theo ông Shmyhal, trong cuộc gặp, hai bên dự định thảo luận về các dự án quốc phòng chung và phối hợp những vấn đề chính cho phiên họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc viện trợ quân sự cho Ukraine theo định dạng “Ramstein”, sẽ diễn ra tại London vào ngày 9/9.
“Hơn một tỷ bảng Anh thu được từ tài sản Nga bị đóng băng đã được chuyển để hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Healey phát biểu trong chuyến thăm tới Kiev.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh, khoản tiền này cho phép cung cấp cho Kiev hàng trăm nghìn quả đạn pháo và hàng trăm tên lửa phòng không. London cũng gửi sang Ukraine phụ tùng thay thế và tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật cho các thiết bị đã bàn giao.
Theo ông Healey, Bộ Quốc phòng Anh hiện đang kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị có thể được triển khai tới Ukraina trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.
Ngày 1/9, ông Healey tuyên bố rằng trong vòng 50 ngày, Anh đã cung cấp cho Ukraine 60.000 quả đạn pháo và 2.500 hệ thống máy bay không người lái.
Nền kinh tế châu Âu đang oằn mình dưới sức nặng của cuộc chiến Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn bám lấy xung đột thay vì hòa bình. Chấm dứt chiến tranh có thể mở ra tăng trưởng, giảm lạm phát và khôi phục ổn định. Thế nhưng, giới tinh hoa lại thúc ép Kiev theo đuổi những đòi hỏi tối đa, khiến đàm phán đi vào ngõ cụt, theo Brussels Signal.