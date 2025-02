Hàng vạn người chen chúc trong đêm nghe hát quan họ, xem bắn pháo hoa ở lễ hội Lim, Bắc Ninh

UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã huy động 400 công an, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ lập 17 chốt để đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp làm mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sau thời điểm bắn pháo hoa kết thúc, dòng người và phương tiện dày đặc di chuyển ra khỏi khu vực tổ chức lễ hội đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Ảnh: Khương Lực