Hãng xe ô tô nào kiếm nhiều tiền nhất qua mỗi giây?

Theo nghiên cứu của VisualCapitalist dựa trên tổng doanh thu của 19 nhà sản xuất ô tô trong năm 2019, các hãng này đã sản xuất 92 triệu xe mới trên toàn cầu. Vị trí đầu bảng kiếm được nhiều tiền nhất qua mỗi giây đã thuộc về Volkswagen Group với 9.202 USD/giây. Điều này không làm nhiều người ngạc nhiên bởi VW sở hữu rất nhiều thương hiệu ôtô, trong đó có Lamborghini, VW, Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, và nhiều cái tên khác. Xếp ở vị trí thứ hai là Toyota với 8.946 USD/giây. Điều này gây bất ngờ khá lớn bởi hãng ôtô Nhật sở hữu ít thương hiệu hơn đáng kể so với VW Group khi chủ yếu phân phối dòng xe mang thương hiệu Toyota và Lexus. Tốc độ kiếm tiền của Toyota cũng gần gấp đôi so với hãng xe đối thủ đồng hương Honda với số tiền 4.537 USD thu về qua mỗi giây. Vị trí thứ 3 là hãng xe của Mỹ - Ford với 4.946 USD/giây, thua kém khá nhiều so với Volkswagen Group và Toyota. Xếp hạng Nhà sản xuất ô tô Tổng doanh thu năm 2019 Tổng doanh thu năm 2019 trên giây 1 Volkswagen $ 290,2 tỷ $ 9.202,88 2 Toyota $ 272,3 tỷ $ 8.634,58 3 Ford $ 156,0 tỷ $ 4.946,73 4 Honda $ 143,1 tỷ $ 4,537,67 5 General Motors $ 137,2 tỷ $ 4.351,76 6 Fiat Chrysler $ 121,6 tỷ $ 3,856,10 7 BMW $ 116,9 tỷ $ 3.708,89 8 Mercedes-Benz (Daimler) $ 104,6 tỷ $ 3,316,84 9 Nissan $ 92,0 tỷ $ 2.918,81 10 Hyundai $ 90,8 tỷ $ 2.879,25 11 PSA Group $ 84,0 tỷ $ 2.664,17 12 Renault $ 62,4 tỷ $ 1.979,84 13 Kia $ 50,0 tỷ $ 1.585,49 14 Geely $ 45,9 tỷ $ 1.457,70 15 Tata Motors $ 43,7 tỷ $ 1.385,72 16 Suzuki $ 34,8 tỷ $ 1.104,86 17 Mazda $ 32,1 tỷ $ 1.017,88 18 Subaru $ 28,5 tỷ $ 904,05 19 Tesla $ 24,6 tỷ $ 780,06 Mặc dù là thương hiệu lớn nhưng Mazda chỉ xếp trên Subaru với tốc độ kiếm tiền 1.017 USD/giây. Suzuki nhỉnh hơn chút ở mức 1.104 USD/giây. Trong khi đó, GM và FCA lần lượt kiếm được 4.351 USD/giây và 3.856 USD/giây. BMW kiếm nhiều hơn vài trăm USD so với Mercedes-Benz. Tốc độ kiếm tiền của Hyundai cũng cao hơn Kia, 2.879 USD/giây so với 1.585 USD/giây. Xếp “bét bảng” là các hãng xe Tesla và Subaru. Cả hai đều kiếm được ít hơn 1.000 USD mỗi giây, lần lượt là 780 USD/giây và 904 USD/giây.