Hành động bất ngờ nào của Ngao Bái khiến Khang Hi tha chết?

Ông hoàng này hy vọng 4 đại thần này sẽ giúp con trai là tam hoàng tử Huyền Diệp (tức Khang Hi) kế vị thuận lợi và giữ vững cơ nghiệp nhà Thanh. Do quyền cao chức trọng, cậy bản thân lập được nhiều chiến công và được phong thưởng lớn nên Ngao Bái tỏ ra coi thường vua Khang Hi do ông hoàng này nhỏ tuổi, chưa nắm được toàn bộ quyền lực của một bậc đế vương.