Hành trình điệu hổ ly sơn trong “hang hổ” khét tiếng Việt Nam

Chiến công là của các đồng chí công an tuyến đầu, lăn lộn điều tra và bắt giữ. Nhóm PV chúng tôi chỉ là những người muốn bảo vệ quyền được tự do giữa thiên nhiên và quyền sống an lành của muông thú, bảo vệ lẽ sống thượng tôn luật pháp… Được tham gia một phần nhỏ bé vào công việc trên, đã là một điều hạnh phúc, an ủi lớn.