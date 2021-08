Chúng tôi đi lại như con thoi từ Hà Nội - Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) rồi ngược các huyện vùng sâu vùng xa dọc tuyến Quốc lộ 7 đến biên giới Việt - Lào, mỗi chuyến hơn 1.000km, nhóm phóng viên Điều tra Dân Việt đã có hành trình dài nhằm "bóc mẽ" thế giới ngầm săn bắt, buôn bán, tàn sát các loài thú quý hiếm.

Chúng tôi đã tiếp xúc với hàng chục ông bà trùm, nhiều thợ săn tinh quái, rồi làm việc, cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, các tổ chức bảo tồn.

Cuối cùng là các chiến dịch ra quân chưa từng có sau khi chúng tôi tham gia tố cáo (xuất phát từ nguồn tin của nhóm PV và từ nhiều nguồn tài liệu điều tra khác): Hai ngày giải cứu 24 cá thể hổ, 4 cá thể tê tê đang sống bị buôn bán nuôi nhốt trái phép đem đi cứu hộ.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó mà hơn thế, điều chúng tôi kỳ vọng là sự thay đổi lớn, lâu dài, bền vững và tích cực hơn nữa… đối với tình trạng săn bắt, buôn bán, tàn sát thú rừng.

PV Dân Việt đã điều tra độc lập và cung cấp thông tin đến cơ quan công an về dấu hiệu đường dây nuôi nhốt hổ trái phép tại huyện Yên Thành (Nghệ An)

Trước khi trao đổi với Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An hồi cuối tháng 4/2021, sau đó làm việc trực tiếp với lãnh đạo và nhóm điều tra viên lão luyện của Phòng cảnh sát Điều tra Tội phạm về Môi trường, nhóm phóng viên Dân Việt đã có một thời gian dài tiếp cận các ông bà "trùm" chuyên buôn "hàng con", vào vai các lái buôn để ngã giá, trực tiếp chứng kiến nhiều tủ đông đầy ắp thú rừng sau các phiên chợ...

Hành trình tìm hiểu về tình trạng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm, nhiều loài được bảo vệ đặc biệt toàn cầu, nằm trong "Sách đỏ" Việt Nam và Thế giới, cuối năm 2020, nhóm phóng viên đã lần tìm hàng chục mối quan hệ các thể dạng, của từng thành viên trong nhóm.

Có khi lên mạng xã hội hỏi mua, giả đò muốn bán "thú rừng" rồi nằm im nghe ngóng cả thời gian dài. Có khi gọi điện đặt tiệc rồi lân la "đặt vấn đề" với tham vọng hàng gì cũng muốn mua. Có khi vào thăm người thân ở xứ Nghệ để nghe ngóng...

Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối với các đối tượng buôn "hàng rừng", thành viên của nhóm đã chủ động đặt in "cardvisit" là chủ doanh nghiệp lớn có chuỗi nhà hàng đặc sản ở thủ đô đông đúc, với số điện thoại, tài khoản ngân hàng "ngon nghẻ", rồi tuyển đủ cả "ekip" gồm lái xe, trợ lý, mượn thêm chiếc ô tô bóng loáng đắt tiền…



Loạt bài 5 kỳ Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải từ ngày 4/8 đến ngày 9/8/2021. Thiết kế: Dũng Choai

Chúng tôi vào vai khách sộp trong giới buôn "hàng con", sẵn sàng vung tiền không tiếc tay cho đối tác. Thậm chí "tài khoản" Facebook, Zalo… cũng có đủ "chân dung" người thật việc thật của "người vào vai" giám đốc. Song ảnh, video, các "tút" trong đó thì "nhảm" như bất cứ kẻ… ngoài vòng pháp luật nào.

Những chiếc điện thoại hiện đại (để quay lén là chính) lúc nào cũng thường trực ở tay cho "sang mặt", nhưng trong toàn sim rác… (Trong quá trình điều tra, nhóm PV vẫn tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật hay đạo đức người làm bảo tồn như: Không đặt hàng những kẻ giết thú rừng, để thúc đẩy họ vào rừng tàn sát; không bỏ tiền ra mua thú rừng, không ăn thịt thú rừng; không trữ "hàng rừng" trong hành lý hay trên ô tô).

Thành viên của nhóm trong vai giám đốc, để tạo sự chân thực, nhiều lúc tỏ thái độ bực tức, quát mắng nhân viên ra mặt. Nào là bắt ra xe lấy rượu Tây tiếp khách, phát cardvisit cho đối tác. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải thuộc lòng vài diễn của mình, nằm lòng các kiến thức về hàng rừng và "bảo kê", khiến các đầu nậu không mảy may chút nghi ngờ.



Ông "trùm" đầu tiên nhóm phóng viên tiếp cận có một nhà hàng ở gần khu du lịch sinh thái nổi tiếng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Do có người "quen" giới thiệu trước, khi nhóm phóng viên có mặt chủ nhà hàng rất niềm nở, giới thiệu các "món hàng" mình có, dưới khu bếp một đầu bếp đang làm thịt một con cầy hương cho nhóm khách đặt trước.

Thấy chúng tôi hết lời khen ngợi nhà hàng to, đẹp, sạch sẽ, đất đai rộng rãi, chuồng trại gọn gàng, "hàng rừng" thì con nào rất "tươi", ông chủ phổng mũi cho biết sắp tới còn mở rộng thêm quy mô vì khách có nhu cầu sử dụng "hàng rừng" ngày một tăng.

Trong lúc trò chuyện, chủ nhà hàng khoe ra đủ mối quan hệ, từng buôn ba nhiều nước trên thế giới, từng bị bắt vì buôn bán tê tê ở tỉnh Quảng Ninh (trên đường mang hàng sang Trung Quốc). "Em bị bắt và đăng báo rồi, anh cứ gõ trên mạng là thấy em ngay" (đáng buồn, đến nay anh ta tra tay vào còng số 8 sau khi nhóm PV tố cáo, hàng chục tờ báo đã đăng ảnh thật).

Cá thể tê tế được thu giữ tại nhà hàng buôn bán thú rừng ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: SVW

Một thành viên trong nhóm hỏi tê tê là con gì mà các anh nhắc đến nhiều thế, hay mua con về biếu sếp? Như gặp khách sộp, chủ nhà hàng liền mở điện thoại cho xem video clip cảnh cắt tiết, làm thịt tê tê, mà người thực hiện chính anh ta.

Cao Văn H - tên của anh này (người bị bắt sau đó với tang vật là 4 con tê tê sống), nghe chúng tôi hỏi, liền gọi điện bảo đem hàng đến chào khách mua.

Khoảng 30 phút sau một ô tô bán tải màu trắng đỗ xịch trước cửa, một túi màu xanh được xách thẳng vào khu bếp. Chúng tôi được gọi ra ngắm động vật "thời tiền sử còn sót lại" với bộ vảy cứng xếp lớp như lợp mái nhà. Đó là một cá thể tê tê, còn gọi là xuyên sơn giáp (tiếng Anh là Pangolin).

Để từ chối khéo, phóng viên đã ra ngoài gọi điện cho một người quen dặn trước là "khi nào em nhắn hỏi anh mua con này không thì anh từ chối, chê đủ cách cho em". Giờ họ mang đến mà không mua, lại là hàng cấm thì chỉ còn cách đó.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Cao Xuân H, chủ nhà hàng nuôi nhốt 4 cá thể tê tê có trong lượng 21kg trái phép. Ảnh: TL

Lúc sau, thực hiện đúng kế hoạch phóng viên gọi điện thoại video call (gọi có hình ảnh) cho đối tác thì người đó chê tê tê bé, giá quá cao, một con không bõ công mua… Phóng viên đưa điện thoại lại phía các con tê tê, phía cả nhóm rồi đưa cả điện thoại (trong điện thoại đã thu xếp để không có bí mật gì) cho các "đối tượng".

Đầu bên kia thực hiện thao tác ghi hình chụp ảnh tê tê và các đối tượng. Chủ nhà hàng nói: "Anh không lấy tý có người khác lấy ngay".

Rồi chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội, xin thông tin cá nhân để tiện liên hệ khi cần. Rồi "đối tác" ở bên kia đầu dây xin được tặng vài trăm nghìn trả công cho người mang hàng đến, gọi là giữ quan hệ với nhau.

Thông tin nhóm phóng viên thu thập được đã gửi Công an tỉnh Nghệ An. Ngày 1/8/2021 sau quá trình điều tra, thâm nhập, chủ nhà hàng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang "nuôi nhốt" 4 cá thể tê tê với trọng lượng 21kg trái phép tại nhà. Hiện những cá thể tê tê đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc trước khi tái thả về tự nhiên. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước khi Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra và huy động lực lượng thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành bị nuôi trái phép trong hai cơ sở (hộ gia đình) ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, nhóm phóng viên Dân Việt đã dành nhiều thời gian, nằm vùng ngay tại "hang hùm" (thôn, xã) này để tìm hiểu, gặp gỡ những ông trùm buôn bán các sản phẩm từ hổ, voi, tê giác, sư tử và nhiều loại động vật khác.



Giáp mặt đượng với những ông trùm trong "hang hùm" khét tiếng bậc nhất Việt Nam này là cả một quá trình "cài cắm" vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, với nhiều kỹ năng nghiệp vụ được sử dụng... để đảm bảo sự thành công chắc chắn.

Nhớ lại năm bảy năm trước, chúng tôi đã cùng một tổ chức bảo tồn uy tín quay được cả cảnh nuôi nhốt hổ như nuôi chó mèo trong hầm tối ở Nghệ An để tố cáo; từng vào các hang ổ với cả núi xương động vật các loại, nồi cao hổ la liệt, khỉ bị giết nguyên con nằm sấp như thây người trên… cân tạ.

Song mọi thông tin "tung" ra, không có được sự hợp tác từ cơ quan chức năng. Sau đó "chìm xuồng". Các "thủ phủ" nuôi hổ trái phép khét tiếng vẫn hoạt động dữ dội với siêu lợi nhuận và các ông trùm xuyên quốc gia.

Thật sự là lần đầu chúng tôi không dám vào "thủ phủ khét tiếng" đó. Phải "điệu hổ ly sơn", mời một tay cung cấp hàng ra huyện kế bên nhậu tới bến, khai thác đủ thứ chuyện, "ngắm" hắn và bước lên xe hắn thăm dò đủ thứ; dọn kĩ xe mình và thiết bị tinh vi của mình để không còn "dấu tích nhà báo" nào nữa… rồi mới rón rén vào ngôi làng ấy. Chui vào gậm giường nhà "ông trùm hàng Phi".

Ông trùm và các mặt hàng được ông rao bán với nhóm phóng viên. Ảnh: LA

Lần này, nhóm phóng viên móc nối quan hệ cũ, biết rõ các nhóm người vẫn dẫn nhau "mua buôn" (sỉ) rất nhiều "hàng rừng" từ các ngôi làng kiểu như trên và mang đi các tỉnh "xé lẻ" phân phối. Tuy nhiên, các cuộc xâm nhập trước đó đều bị ràng buộc: ta biết nhà anh, biết lý lịch của anh nên mới cho anh "theo chân", giờ mà lộ ra thì chỉ có anh phải lãnh hậu quả.

Đó là lý do chúng tôi không dám công bố gì cả. Lần này, có được thông tin "móc ngoặc" với một đối tượng (trong bài viết là anh Lương) ở xã Đô Thành. Sau nhiều cuộc "thử nhau" ven đường 533, dọc kênh Vanh Bắc, việc muốn mua ngà voi, cao hổ, sừng tê để biếu "đối tác" bắt đầu "mặn duyên". "Anh đó là người địa phương, làm nghề kinh doanh tự do, anh sẽ có mối, anh đưa các cô chú đi".

Sau các "thủ thuật" tạo niềm tin về việc giàu có và làm ăn to, chịu chi và chịu chơi, đến hôm sau, Lương quyết định dẫn chúng tôi đi xem hàng. Sau khoảng 2 tiếng trò chuyện "sốc óc" với nhiều câu hỏi thẩm vấn nữa, trước khi nổ máy ô tô, Lương gọi điện trước cho một người (trong bài viết anh ta là Mạnh) hỏi "hàng".

Lái xe là phóng viên khởi động ô tô đời mới có điều khiển cách xa hàng trăm mét để làm mát chiếc xe cho "giám đốc giàu có" và Lương. Ra đến xe Lương liền xua tay không đi xe này, mà đi xe của lương cho quen biết dễ vào nhà hơn.

Sau này khi quay trở lại quán cà phê nhóm phóng viên mới biết: do xe của nhóm có camera hành trình nên Lương sợ ghi hình khu vực nhà người bán hàng cấm, thậm chí ghi hình cả Lương dẫn vào.

Ngồi trên cỗ xe nhập ngoại của Lương, phóng viên dược đưa đến nhà một người tên Mạnh trong một con ngõ nhỏ, vừa di chuyển Lương vừa kể việc nuôi nhốt, buôn bán hổ ở địa phương. Anh ta tiết lộ toàn chi tiết sốc: có nhà nuôi mấy trăm con hổ. Sốc hơn "họ mua hổ con từ Lào về, có khi từ mấy khu được phép nuôi nhốt mà hổ liên tục đẻ như mèo, người nuôi bán giấu ông chủ. Đôi hổ con mấy trăm triệu mà!".

Bất ngờ hơn, các ông bà chủ nuôi hổ kinh doanh siêu lợi nhuận còn đầu tư mua hổ con, cung cấp thức ăn, thuê các hộ dân nuôi hổ cho họ rồi họ "bao tiêu sản phẩm". Thế nên Lương tự tin nói điều mà đến giờ chúng tôi vẫn không tin hẳn, song rất sốc và nghĩ là không có lý do gì Lương bịa ra trong bối cảnh chúng tôi là "người trong cuộc" như thế. Và khi vụ bắt giữ lịch sử chưa từng có kia diễn ra, chúng tôi càng củng cố niềm tin của mình về điều "khó tin nhưng có thật" này.

Cá thể hổ nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

Trong video Dân Việt đã đăng (có giấu mặt và làm méo tiếng nhà báo đi), Lương chỉ vào những khu nhà dân quây kín - nhiều nhà có tầng âm (thấp hơn mặt đường) cho biết: "Dưới những căn nhà khang trang vài tầng ấy là tầng hầm họ nuôi nhốt hổ, họ làm kín lắm, có chỗ người ta nuôi dăm bảy còn mà hàng xóm không biết. Muốn biết được chỉ có cách xem họ đi chợ, hoặc theo chân những người buôn bán hàng thịt, gia cầm là biết nhà nuôi". Đây là bí quyết của vụ việc.

Thế mà bao năm không ai nghĩ ra hoặc không muốn nghĩ ra?! Lúc "dẫn" công an Nghệ An lên tận tít Tương Dương, Con Cuông điều tra (cách Vinh 170km), chúng tôi cũng nói rất đơn giản. Các vụ buôn thú rừng cứ theo dõi là biết. Lúc tố làng nuôi hổ, chúng tôi cũng nói rõ: Họ mang hổ con về thế nào và bán hổ con đi đâu, đang Covid-19 nên hổ to béo lắm, hầm sâu lắm (sau này "tóm" y như vậy).

Đặc biệt, nhà nuôi 14 con hổ vừa bị bắt kia, thử hỏi mỗi ngày họ cho hổ ăn bao nhiêu đầu gà má lợn? Có gia đình nào ăn như một công trường vài trăm nhân công thế không? Theo dõi xe chở thịt thà về phục vụ 14 "chúa sơn lâm" là biết ngay thôi.

Khi các vụ việc trên bị bắt giữ, tôi nhớ, điều tra viên gọi cho tôi từ hiện trường cảm ơn và có người còn chép miệng khi đang vận chuyển hổ ở Đô Thành đi cứu hộ: "Cái thằng chú tố cáo, chỉ là tay môi giới kiếm lời thôi, hàng xóm nhà nó mới nuôi nhiều hổ". Nhiều nhân vật cài cắm nhắn tin xúc động: "Đã thành công, em cảm ơn anh đã giúp chúng em".

Chiến công là của các đồng chí công an tuyến đầu lăn lộn, chúng tôi chỉ là những tấm lòng muốn bảo vệ quyền được tự do giữa thiên nhiên và quyền sống an lành của chúng, bảo vệ lẽ sống thượng tôn luật pháp…

Vì thế, được tham gia một phần nhỏ bé (chúng tôi chỉ là "nguồn tin ban đầu" thôi, còn nhiều đơn vị, tổ chức khác cũng đã vào cuộc từ trước đó) vào công việc trên, đã là một điều an ủi lớn.

Trong hành trình điều tra buôn bán thú rừng ở tỉnh Nghệ An nhóm phóng viên còn nhiều lần đi ngược - xuôi Quốc lộ 7 ( qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn) để tìm hiểu về tình trạng săn bắt, buôn bán thú rừng trái phép.

Trong một phiên chợ ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Từ các sạp hàng buôn bán thú rừng thông thường như chuột, chim, sóc, dúi… chúng tôi đã "kết nối" được với những phụ nữ "má hồng" chuyên buôn bán hàng rừng quý hiếm được săn từ các khu rừng lân cận và một số đầu nậu thu gom, vận chuyển từ nước bạn Lào về Việt Nam tiêu thụ.



Để xâm nhập vào đường dây này, nhóm phóng viên vẫn "bộ xậu" cũ cần nguồn hàng cực lớn cho hệ thống nhà hàng đắt khách ở thủ đô. Với các "má hồng" ở vùng quê miền núi việc tiếp cận dễ dàng hơn, nhiều "má hồng" tin tưởng còn mời cả nhóm phóng viên về tận nhà để "chén chú chén anh" nhằm tìm hiểu ngược lại xem nhóm phóng viên là ai, khi nghi ngờ là hủy kết bạn, chặn zalo.

Sau vài tháng không thấy mình bị 'xử lý" thì tiếp tục liên hệ lại với nhóm phóng viên để "làm ăn to". Cũng trong "giới" này, có cả nhiều thợ săn cõng gấu, beo, sơn dương mắc bẫy từ rừng già về bán, có gã kể: thường bạt chỏm sọ khỉ đang sống đi và múc óc ăn. Những con người này thường là khá quê mùa tốt bụng, với các thủ đoạn có vẻ tinh vi, song cơ quan điều tra muốn bắt chỉ trong "nháy mắt".

Dù nhỏ lẻ, các đối tượng cũng buôn cả tạ thú rừng một lúc, nếu không "dẹp", thảm họa đến từ đây. Con sông lớn hay đại dương nào thì cũng bắt đầu từ những mạch nước rỉ luồn len lỏi như thế. Rừng tận diệt là từ "gốc rễ" thợ săn và các đường dây vận chuyển len lỏi khắp các cánh rừng, các bản làng này. Gốc rễ sâu hơn là: có cầu ắt có cung.

Còn người ăn (thú rừng) thì còn có kẻ giết, dẫu một số kẻ trong đó phải đi tù và gia tộc đẫm nước mắt như các video và bài viết cuối của loạt bài "Ăn thú rừng, rưng rưng người khóc" (đã đăng 5 kỳ chính và hơn 10 bài hồi âm, phân tích trên Dân Việt và Nông thôn Ngày nay).