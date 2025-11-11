Hành trình nhân ái của Quỹ Từ thiện DHN, được sáng lập bởi Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus

Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Vũ Hoàng Ái My (sinh năm 2003, Cử nhân khoa Quản trị kinh doanh, Đại học RMIT), Phó Giám đốc điều hành Quỹ Từ thiện DHN do Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đồng sáng lập, nhằm hiểu rõ hơn về Quỹ cũng như các hoạt động trong thời gian qua.

Bà có thể chia sẻ cảm xúc khi đảm nhận vai trò Phó Giám đốc điều hành Quỹ Từ thiện DHN?

- Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao trọng trách này. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm vô vùng lớn lao. Bởi Quỹ Từ thiện DHN không chỉ là một tổ chức thiện nguyện đơn thuần mà còn thể hiện triết lý “sản xuất kinh doanh gắn liền với an sinh xã hội” của Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan).

Với tôi, mỗi hoạt động thiện nguyện đều mang trong mình sứ mệnh giúp cộng đồng vươn lên và sống khỏe mạnh hơn.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành Quỹ Từ thiện DHN cho bà Vũ Hoàng Ái My.

Được biết, xuyên suốt 26 năm hoạt động, Tập đoàn Hùng Nhơn với sự dẫn dắt của Chủ tịch Vũ Mạnh Hùng có tâm nguyện “Thiện nguyện không dừng ở việc cho đi”. Bà có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của câu slogan này?

- Trong xã hội hiện đại, vẫn còn rất nhiều người gặp khó khăn, đặc biệt là các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam hay những hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Sự ra đời của Quỹ Từ thiện DHN nhằm hiện thức hóa ý tưởng nhân văn của Chủ tịch HĐQT Vũ Mạnh Hùng và Tập đoàn De Heus, nhằm kết nối các nguồn lực để mang đến hỗ trợ lâu dài, bền vững cho người dân.

Đặc biệt, Quỹ Từ thiện DHN cũng chính là cách chúng tôi muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ “cho đi” mà còn là niềm động viên để họ có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ông Johan Van Den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm (năm 2024)

Xin bà chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật của Quỹ Từ thiện DHN kể từ khi đi vào hoạt động đến nay?

- Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Quỹ DHN đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa tại tỉnh Tây Ninh, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam.

Một số hoạt động nổi bật có thể kể đến như xây dựng và trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Tân Châu (cũ); trao sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và các hộ khó khăn; tuyên truyền về an toàn thực phẩm và hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân.

Các chương trình của Quỹ Từ thiện DHN không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, một trong những vấn đề nóng hiện nay khi tình trạng thực phẩm bẩn vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Giám đốc điều hành quỹ DHN Vũ Lê Đan Thùy trao tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng cho đại diện gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Năm (năm 2024).

Bà có thể chia sẻ thêm về định hướng trọng tâm của Quỹ từ thiện DHN trong thời gian tới?

- Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều địa phương khác ngoài Tây Ninh. Chúng tôi tập trung vào 2 hướng chính: Hỗ trợ nạn nhân và gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thực phẩm và sức khỏe.

Song song đó, Quỹ cũng sẽ phối hợp cùng các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và trường học để lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đã trao 300 triệu đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh vào ngày 20/10/2025.

Từ các hoạt động ý nghĩa của Quỹ Từ thiện DHN, bà muốn gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng và các doanh nghiệp đang đồng hành cùng Tập đoàn Hùng Nhơn?

- Chúng tôi luôn tin rằng mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Với chúng tôi, thiện nguyện không chỉ là sẻ chia, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tin vào giá trị con người. Tôi hy vọng Quỹ Từ thiện DHN sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các Mạnh thường quân, đối tác và cộng đồng, để cùng nhau xây dựng một xã hội nhân ái, phát triển bền vững...



Xin cảm ơn bà!

Quỹ Từ thiện DHN được thành lập đầu năm 2024 bởi Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan), với quy mô ban đầu 30 tỷ đồng. Quỹ hoạt động với phương châm: “Sản xuất kinh doanh gắn liền với an sinh xã hội”.



Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Tân Châu (cũ), Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus đã phối hợp triển khai và hoàn tất việc xây dựng, bàn giao 29 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình thuộc các xã khó khăn trên địa bàn huyện Tân Châu.