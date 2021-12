Hành trình về đất Phật cùng Vietjet

Trên hành trình hơn 4 giờ bay từ Hà Nội đến thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Vietjet đã mang tới cho đoàn khoảng thời gian thư thái và tĩnh tâm, chuẩn bị những phần ăn nóng tươi ngon, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, những thông điệp nhắn gửi tới các Phật tử khi đến với đất Phật hay các bài kinh, hướng dẫn thiền định ngay trên tàu...



Đây là chuyến bay đặc biệt của Vietjet đưa Phật tử về với miền đất Phật sau thời gian gián đoạn bởi dịch bệnh. Trước đó, những chuyến bay Vietjet đã nhiều lần đồng hành cùng những chuyến hành hương ý nghĩa, hoan hỉ đưa Phật tử và du khách tới với Ấn Độ, Bodh Gaya.

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, đoàn đã tới Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ và thực hiện Đảnh lễ Xá Lợi Phật và tìm hiểu văn hóa Ấn Độ tại bảo tàng.

Hành trình thăm đất Phật, đoàn cũng đã ghé thăm nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng thế giới như quảng trường Ấn Độ, cổng Ấn Độ, pháo đài đỏ Agra, đền Taj Mahal, đền Akshardham - đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc và tâm linh Ấn Độ...

Từ New Delhi, đoàn tiếp tục hành trình về với đất Phật Bodh Gaya. Tại Bồ Đề Đạo tràng đoàn hành hương thiền định, nghe kinh pali và thực hiện nghi lễ Sám Phật thành đạo trong không gian trang nghiêm và hết sức xúc động, thực hiện các nghi lễ Niệm hương, Dâng y, gia trì pháp khí, đem lại may mắn, bình an cho Phật tử và người hành hương.

Đoàn hành hương còn dành thời gian tham quan các ngôi chùa lớn như Việt Nam Phật Quốc tự, chùa Nhật Bản, chùa Thái Bằng, chùa Tây Tạng, chùa Myanmar, thực hiện nghi lễ Thỉnh Đại Hồng chung Hoà Bình...

Trước đó, Vietjet cũng đã thực hiện nhiều chuyến bay về miền đất Phật, đưa hàng ngàn Phật tử hành hương tới thách tích thiêng liêng, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni, hướng về giáo lý nhà Phật dưới cội Bồ đề.

Hành trình trở lại với Ấn Độ và vùng đất thiêng Bodh Gaya trên tàu bay Vietjet đã để lại nhiều ấn tượng, mang tới những trải nghiệm đáng nhớ cho các hành khách khi được trải nghiệm không gian tôn giáo linh thiêng.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, có một lượng khá lớn người Việt sang học thiền và yoga tại Gujarat, Rishikesh và nhu cầu hành hương tới các di tích Phật giáo ở các vùng xa xôi như Kushinagar, Varanasi, theo các khóa tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng của người Việt cũng ngày càng cao. Đến nay, khi chuẩn bị được khôi phục các đường bay quốc tế, các Phật tử, du khách mong muốn sẽ lại nối dài những chuyến bay tới miền đất Phật Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu đi lễ, hành hương.