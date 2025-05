Hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về trứng gà giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Luật sư Phạm Hồng Sơn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Sơn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Xử lý nghiêm hành vi lan truyền thông tin sai sự thật về trứng gà giả trên mạng xã hội

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Phạm Hồng Sơn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Sơn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng: Hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về trứng gà giả trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Cụ thể, theo Điều 8, Luật An ninh mạng 2018, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, trong đó có việc, sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;



Khoản 1 Điều 18, Luật An ninh mạng 2018 quy định hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm: Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này...



Luật sư Sơn cho biết thêm, trong quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi này bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Cũng theo luật sư Sơn, Điều 331 trong Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Khi phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Từ khi có tin đồn trứng gà giả khiến trang trại của bà Lê Thị Lưu ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Luật sư Sơn lưu ý thêm: Khi xác định cá nhân, tổ chức phát tán thông tin trứng giả, người dân, doanh nghiệp có thể làm đơn tố cáo, tố giác đến cơ quan thẩm quyền để xử lý theo Quy định của Luật An ninh mạng 2018, Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bên cạnh đó, khi chứng minh được thiệt hại, xác định được tổ chức, cá nhân gây thiệt hại, người dân có quyền khởi kiện ra tòa án nơi có trụ sở, hoặc tài sản của cá nhân, tổ chức gây thiệt hại (khoản 10, Điều 2, Điều 39 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015)…

Người dân không nên quay lưng với trứng gà

Nói về tin đồn trứng gà giả, TS.BS.Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng: Nhiều năm làm nghề, tôi chưa từng nghe hay nhìn thấy trứng giả nên có thể đây chỉ là tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi và thị trường tiêu dùng sản phẩm này.

TS.BS.Nguyễn Trọng Hưng, chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng: Nhiều năm làm nghề, tôi chưa từng nghe hay nhìn thấy trứng giả.

TS.BS.Nguyễn Trọng Hưng khuyến cáo, người tiêu dùng không nên nghe, tin theo các tin đồn trên mạng xã hội mà quay lưng, bỏ sử dụng trứng gà nói riêng và trứng gia cầm nói chung. Bởi, trứng là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất cần thiết cho con người.

"Trứng là nguồn cung cấp chất đạm, năng lượng, chất béo và các vi chất dinh dưỡng. Trong 100g trứng gà ta cung cấp 150Kcal, 12,96g chất đạm; 10,33g chất béo và các vi chất dinh dưỡng khác. Trứng gà ta là 1 thực phẩm giàu chất đạm, cần thiết khi xây dựng chế độ ăn cho mọi lứa tuổi.

Hơn nữa trứng lại không đắt, dễ chế biến, dễ ăn. Tuy nhiên, chúng ta cần tuân thủ các khuyến nghị về số lượng, cách chế biến cho phù hợp với từng độ tuổi, giới tính, bệnh kèm theo. Ngoài ra, người tiêu dùng vẫn cần tuân thủ các tiêu chí lựa chọn, bảo quản, chế biến để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm", chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia nói thêm.