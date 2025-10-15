Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 15/10/2025 16:08 GMT+7

HANVET – Từ “hai bàn tay trắng” đến hành trình đưa thương hiệu thuốc, vắc xin thú y Việt vươn tầm thế giới

PV Thứ tư, ngày 15/10/2025 16:08 GMT+7
Từ một đơn vị nhỏ bé, đi lên từ “hai bàn tay trắng” đế nay, Hanvet đã vươn lên trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất dược phẩm và vắc xin thú y hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế.
Ngày 1/10/1988, Công ty Dược Hanvet (gọi tắt là Công ty Hanvet) chính thức ra đời trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Thời điểm ấy, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn bị cấm vận, khan hiếm lương thực và hàng hóa. Người dân phải xếp hàng dài để mua gạo, rau, hay thậm chí từng thùng nước. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi đó đã thẳng thắn nhấn mạnh: “Tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”.

Trong dòng chảy ấy, Hanvet khởi đầu với số vốn chỉ vài nghìn USD và một tập thể lao động phần lớn chưa qua đào tạo chuyên môn. Nói cách khác, doanh nghiệp được dựng nên từ hai bàn tay trắng, nhưng đã sớm cho thấy tinh thần không ngại khó, không ngại khổ. Ban lãnh đạo khi ấy hiểu rằng: “Nếu không tự mình tìm con đường đi lên, sẽ mãi trong đói nghèo lạc hậu”.

Đổi mới cùng đất nước

Những ngày đầu, Hanvet bắt đầu bằng việc buôn bán nhỏ lẻ để nuôi sống cán bộ nhân viên.  Lấy lãi kinh doanh tự nuôi mình và dần dần đầu tư vào sản xuất. Từ những dụng cụ thô sơ nhất lúc đó là con dao xén giấy trị giá 50.000 đồng. Công ty lấy sản xuất gia công bao bì lạc hậu để tạo việc làm cho công nhân để “giữ yên lòng người” trong giai đoạn đầy khó khăn đó.

Hanvet lấy lãi kinh doanh để đầu tư vào sản xuất dược phẩm thú y đơn giản, thủ công rồi dần dần hiện đại hoá. Trong 10 năm đầu là doanh nghiệp nhà nước, Hanvet đạt tốc độ tăng trưởng ngoạn mục bình quân 40%/năm.

Năm 1998, Hanvet là đơn vị đầu tiên ở miền Bắc được Nhà nước cho cổ phần hoá. Số vốn lúc đó đã lên đến tỷ đồng mà chủ yếu là vốn tự có, tự phát triển của Hanvet. Hanvet luôn lấy phương châm: “Chất lượng là sức sống của Hanvet” và kiên trì tích luỹ tài chính, kiên trì nghiên cứu đầu tư sản xuất dược phẩm. Nhờ đó, Hanvet luôn là tốp đầu trong sản xuất dược thú y ở Việt Nam. Đến nay, Hanvet vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân 15%/năm.

Không ngừng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Gần 40 năm qua, Hanvet luôn lấy tri thức và công nghệ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Lãnh đạo Hanvet cùng tập thể cán bộ công nhân viên là một khối vững chắc thống nhất “Đoàn kết vươn lên gian khó, lập lên những thành tích đầy tự hào”. Từ một tập thể chưa đến 100 người, đến nay công ty đã có hơn 800 người. Từ số vốn chỉ hai ngàn USD, nay là hàng trăm triệu USD để tái đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất.

Đặc biệt, trong thập kỷ qua, Hanvet chú trọng phát triển các sản phẩm probiotic và sinh phẩm vi sinh – xu hướng của nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. Sự chuyển dịch này phù hợp định hướng chung của quốc gia: giảm kháng sinh trong chăn nuôi, hướng tới sản xuất sạch.

Hanvet hiện sở hữu tới 16 dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trong đó:

Để một vắc xin được cấp phép lưu hành, Hanvet phải mất ít nhất 3 năm cho nghiên cứu và trên 3 năm để trải qua quy trình thẩm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm của cơ quan quản lý. Điều đó càng cho thấy những kết quả và thành tựu Hanvet đạt được trở nên đáng trân trọng và tự hào biết bao.

Vươn tầm thế giới

Từ một doanh nghiệp nhỏ bé, Hanvet đã viết nên hành trình đầy cảm hứng: Từ “hai bàn tay trắng” trở thành thương hiệu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ ngành dược thú y -đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất vắc xin và sinh phẩm ngang tầm Thế giới.

Hanvet nay đã vươn lên trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất dược phẩm và vắc xin thú y hàng đầu. Hanvet đã xuất khẩu ra trên 30 quốc gia trên thế giới: Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, UAE, Mông Cổ, châu Phi… Đặc biệt, các sản phẩm vắc xin và sinh phẩm đã xuất khẩu thành công trên 10 quốc gia trên thế giới.

Nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng của Hanvet đã tạo dấu ấn mạnh mẽ như kháng sinh công nghệ cao: Han-stapen, Hanoxylin, Han-clamox, Han-tuxin, …; các sản phẩm chế phẩm diệt côn trùng: Hantox, Hancyctox, …; các sản phẩm hoocmon sinh sản: Han prost, Progesteron, Gona-Estrol, … Đặc biệt, các sản phẩm vắc xin và kháng thể nổi tiếng trong nước và thế giới như: vắc xin tai xanh cho lợn, vắc xin dại chó, vắc xin 2 bệnh care-parvo cho chó và các kháng thể KTV, KTG, KT.Dog, v.v …

Với hệ thống nghiên cứu – sản xuất hiện đại và đội ngũ nhân lực chuyên sâu, Hanvet hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất vắc xin thú y hàng đầu, được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao về khả năng nghiên cứu và hệ thống kiểm định chất lượng.

Trách nhiệm xã hội – nền tảng bền vững

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, Hanvet còn gắn bó với cộng đồng. Tại bất kỳ nhà máy hay văn phòng làm việc, nguyên tắc “xanh – sạch – đẹp” luôn được Hanvet thực thi đầy đủ. Người lao động luôn được đảm bảo thu nhập ổn định, đời sống nâng cao rõ rệt.

Ở tầm xã hội, Hanvet xem thương hiệu như một lời hứa với cộng đồng. Doanh nghiệp thường xuyên chi hàng tỷ đồng mỗi năm cho các hoạt động từ thiện: Giải thưởng Hanvet tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được duy trì hơn 10 năm; nhiều chương trình đồng hành tài trợ, hỗ trợ cũng được triển khai tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên và các trường phổ thông ở Hoàn Kiếm, Đông Anh, Đan Phượng; xây nhà kiên cố cho người nghèo và đồng hành với chương trình “Trái tim cho em” hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động nhân văn mà còn tạo ra giá trị xã hội bền vững.

Được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý

Hanvet không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất thuốc và vắc xin thú y mà còn phát triển mạnh hệ thống bệnh viện thú cảnh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Song song với đó, doanh nghiệp còn mở rộng sang dịch vụ khách sạn với hệ thống khách sạn Hanvet tại Hải Phòng, Xuân Thành, Phú Quốc (quy mô hơn 400 phòng đạt chuẩn 4 sao) cùng hơn 10 khách sạn mini khác tại Hà Nội.

Trong hành trình phát triển, Hanvet đã nhiều lần được Nhà nước và các bộ, ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty; Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch HĐQT – TGĐ TS. Nguyễn Hữu Vũ; hàng chục bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của UBND TP. Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài chính; cùng nhiều giải thưởng uy tín về đổi mới sáng tạo, sản phẩm khoa học – công nghệ và danh hiệu “Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN” … Những thành tựu này không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu Hanvet, mà còn ghi dấu những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam và là thành công của đất nước Việt Nam.

Từ những ngày đầu đầy gian khó, Hanvet đã viết nên hành trình vươn ra thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp, mà còn là biểu tượng của ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo và khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

