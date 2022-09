Ngôi sao nhạc pop Harry Styles đang góp mặt vào một trong những bộ phim được mong đợi nhất tại Liên hoan phim Venice. Tuy nhiên, anh vẫn tự nhận mình là người mới trong thế giới diễn xuất. Nam ca sĩ xuất hiện cùng các bạn diễn trong "Don't Worry Darling" là Gemma Chan, Chris Pine cùng đạo diễn và bạn gái tin đồn Olivia Wilde tại buổi họp báo.

Nghệ sĩ nói ở Venice: "Tôi đã làm âm nhạc lâu hơn nên thấy thoải mái với ngành công nghiệp đó hơn một chút. Tuy nhiên, điều mà tôi thích ở nghiệp diễn xuất đó là đôi khi bản thân không biết mình đang làm gì. Làm âm nhạc là một việc thực sự mang nặng tính cá nhân".

Harry Styles trong bộ phim "Don't Worry Darling". (Ảnh trong phim).

Harry Styles nói gì về bộ phim "Don't Worry Darling"

Ngôi sao "Don't Worry Darling" cho biết, anh coi âm nhạc và diễn xuất "đối lập nhau theo nhiều cách". "Có những khía cạnh của diễn xuất bạn có thể rút được ra từ kinh nghiệm của chính mình nhưng phần lớn là bạn đang giả vờ đóng vai một người khác. Đó là điều tôi thấy thú vị nhất về nó. Chúng có thể hỗ trợ nhau theo một cách nào đó. Bất cứ lúc nào bạn nhìn thế giới qua một lăng kính khác, bạn có thể thay đổi thế giới theo hướng của lăng kính đó. Tôi thấy nó thực sự khác biệt. Tôi nghĩ phần thú vị là bạn không bao giờ biết mình đang làm gì trong cả âm nhạc và điện ảnh".

Harry Styles nhận được nhiều câu hỏi nhất từ các nhà báo hơn bất kỳ ai khác trong buổi họp báo. Giới truyền thông và người hâm mộ muốn nghe về tham vọng Hollywood của ca sĩ "As It Was".

Styles nói: "Thật thú vị khi chơi trong những thế giới không phải là của riêng bạn. "Thế giới này - trong "Don't Worry Darling" được cho là quá hoàn hảo, thật vui khi giả vờ như mình ở trong đó".

Sau đó, Styles nói rằng, anh hy vọng khán giả xem xong bộ phim với nhận thức hơn về việc tự nhốt mình trong một quả bong bóng.

"Điều chúng tôi hy vọng mọi người rút ra khỏi bộ phim là làm sao để làm điều đúng đắn và bước ra khỏi bong bóng của họ? Tất cả chúng ta đều có thể sống trong một cuộc sống thực sự thoải mái và bỏ qua những hậu quả của những gì đã xảy ra đối với thế giới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những hậu quả đó thực sự tồn tại", anh nói.

Khi được hỏi về việc anh nhìn thấy tương lai của mình như thế nào với vai trò là một diễn viên, Styles trả lời: "Tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể khám phá điều này và được làm hai việc mà tôi thực sự yêu thích. Về tương lai, tôi thích cả hai. Thật thú vị khi chơi ở cả hai thế giới và xem chúng ảnh hưởng đến nhau như thế nào".

Các bộ phim trước đây của Styles bao gồm "Dunkirk" của Christopher Nolan và một phần ở cuối phim "Eternals" của Chloe Zhao. Vào mùa thu này, anh cũng dẫn dắt bộ phim "My Policeman" của Amazon.