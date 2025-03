Loại hạt gia vị nào của Việt Nam tăng giá lên 172 triệu đồng/tấn, tăng 68,2%, hễ hái là dân có tiền to?

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông đạt 161.000 đồng/kg; tại Gia Lai đạt 159.500 đồng/kg. Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng đạt 159.000 đồng/kg.

Giá tiêu tăng cao, nông dân chia ra bán dần

Với hơn 500 nọc tiêu, những ngày này gia đình ông Đàm Văn Chung ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước) phải huy động toàn bộ nhân lực trong nhà để đi thu hái tiêu. Do cây tiêu bám theo trụ, việc thu hái bằng tay nên người dân mất rất nhiều công sức. Chưa kể thu hoạch tiêu lúc nắng nóng nên ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

Dù vậy, ông Chung cũng như các hộ đang có tiêu thu hoạch rất phấn khởi vì tiêu năm nay được giá. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá tiêu ở mức 95.000-96.000 đồng/kg thì hiện nay đã tăng lên 150.000-160.000 đồng/kg.

Những vườn tiêu chín đỏ đang mang lại thu nhập tốt cho nông dân. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Vũ Thanh Trưởng, nông dân trồng tiêu ở xã Bàu Cạn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, niên vụ 2024-2025 gặp thời tiết bất lợi. Ảnh hưởng của đợt nắng hạn rồi liên tiếp gặp mưa nhiều sau đó khiến hồ tiêu đậu trái thưa. Năng suất hồ tiêu năm nay cũng giảm, trung bình 1,5 tấn/ha, thấp hơn so trước đây (2-2,2 tấn/ha).

Giá tiêu tăng từ năm ngoái, hiện lên mức 160.000 đồng/kg và đang giữ ổn định. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, mỗi hecta hồ tiêu có thể mang lại lợi nhuận từ 160-200 triệu đồng. Tuy nhiên, hạt tiêu là mặt hàng có thể phơi khô tích trữ được lâu, vì vậy hầu hết nông dân đều có kế hoạch trữ lại, chia thành nhiều đợt để bán dần chứ không bán ra ồ ạt.

Bà Nguyễn Thị Đào, chủ vườn hồ tiêu hơn 1ha ở Đắk Lắk cho biết: "Năm nay tiêu mất mùa, trái lưa thưa, hái cả buổi mà chẳng được bao nhiêu. Nhưng may nhờ giá tiêu lên cao, cũng gỡ gạc được phần nào".

Cũng theo bà Đào, do mấy năm vừa qua trồng tiêu quá bấp bênh nên rất nhiều hộ trong vùng đã chuyển sang trồng cây ăn trái như sầu riêng, nhãn, vải, mít Thái... Nhiều hộ đã bỏ hẳn cây tiêu, song cũng có hộ cố gắng giữ lại một phần hoặc trồng xen với cà phê, cây ăn trái.

Năm 2025 là mùa vụ thứ 2 liên tiếp giá tiêu tăng trở lại sau một thời gian giảm sâu kéo dài. Trước đó, thời tiết bất lợi khiến nhiều người trồng tiêu bỏ bê vườn tược, diện tích giảm mạnh.

Đáng chú ý, sau những thăng trầm do giá tiêu biến động, nhiều nông dân trồng tiêu còn trụ vững đến nay phần đông đều kiên nhẫn trồng tiêu theo hướng hữu cơ bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Văn Toàn (làng Ngó, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) từng bị thiệt hại nặng nề khi hơn 1.000 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch bị nhiễm bệnh, chết nhiều. Sau đó anh bỏ công tìm hiểu các mô hình trồng tiêu bền vững, lựa chọn nguồn giống chất lượng để khôi phục lại vườn tiêu.

Anh Toàn chia sẻ: “Từ khi chuyển sang canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ (năm 2019) đến nay, tôi hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, tăng bón phân hữu cơ, giúp vườn cây phát triển rất ổn định, ít sâu bệnh. Năng suất tuy có giảm so với việc canh tác sử dụng phân bón hóa học nhưng tương đối ổn định. Mỗi năm, với 2ha trồng tiêu, tôi thu được khoảng 8-10 tấn. Với giá bán hiện tại trên 160.000 đồng/kg tiêu khô, gia đình tôi lãi hơn 500 triệu đồng”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Gia Lai cho biết, giá tiêu sẽ bước vào thời kì đỉnh cao mới do sản lượng giảm từ 10-15% trong khi nhu cầu vẫn đang tăng.

"Giá tiêu nội địa có thể tăng trên 200.000 đồng/kg, thậm chí quay lại mốc son trước đây là 250.000 đồng/kg. Với giá bán như hiện tại, người trồng hồ tiêu đã có lãi khá cao. Đây là điều kiện để bà con tiếp tục đầu tư trồng tiêu theo các tiêu chuẩn sạch, trồng tiêu hữu cơ và bền vững để nâng cao giá trị hạt tiêu" - ông Bính chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Duyên (thôn Ana, xã Dray Sáp, Đắk Lắk) đang ngồi tỉ mẩn nhặt từng cành lá lẫn trong hạt tiêu vừa hái. Bà Duyên nói làm kỹ vậy cho hạt tiêu sạch đẹp, bán được giá cao hơn. Ảnh: Công Nam

Giá tiêu xuất khẩu tăng 68,2%

Số liệu thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu 14.331 tấn hồ tiêu, trị giá 97,3 triệu USD (tăng 5,4% về lượng và tăng 77,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó hồ tiêu đen đạt 11.858 tấn, hồ tiêu trắng đạt 2.473 tấn.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, nước ta đã xuất khẩu được 27.416 tấn hồ tiêu, trị giá 184,9 triệu USD, giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 48,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, xuất khẩu tiêu đen đạt 22.360 tấn, tiêu trắng đạt 5.056 tấn. Giá tiêu xuất khẩu trung bình 2 tháng đầu năm 2025 đạt 6.746 USD/tấn (tăng 68,2% so với cùng kỳ năm 2024).

Tính riêng trong tháng 2/2025, giá hồ tiêu xuất khẩu trung bình đạt 6.788 USD/tấn (tăng 68,5% so với cùng kỳ 2024). Đây cũng là mức giá cao nhất trong 8 năm qua, kể từ tháng 2/2017.

Nông dân thu hoạch hồ tiêu ở huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước). Ảnh: T.Thanh.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam lớn nhất trong 2 tháng đầu năm với 5.890 tấn (giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 21,5% thị phần). Xếp vị trí thứ 2 là Đức đạt 1.815 tấn (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 6,6% thị phần). Thứ ba là thị trường Ấn Độ với 1.716 tấn (giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 6,4% thị phần).

Đặc biệt, Trung Quốc đang gia tăng đáng kể lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam. Sản lượng tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.523 tấn, tăng tới 86,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 5,6% thị phần.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất trong 2 tháng đầu năm bao gồm: Nedspice Việt Nam (2.948 tấn), Olam Việt Nam (2.926 tấn), Phúc Sinh (2.115 tấn), Simexco Đắk Lắk (1.698 tấn), DK Commodity (1.296 tấn).

Theo dự báo, giá tiêu thời gian tới có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Hiện nay, Việt Nam chiếm tới 40% tổng sản lượng và gần 55% kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu.