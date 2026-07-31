Sáng 31/7, Lễ công bố và trao Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP.HCM).

Giải thưởng Trần Văn Khê là giải thưởng tôn vinh các cá nhân có cống hiến xuất sắc cho âm nhạc dân tộc, được tổ chức lần đầu vào ngày 23/7/2023 tại Nhà hát Thành phố. Giải thưởng này đi kèm mức tiền mặt 30 triệu đồng mỗi giải, nhằm thực hiện di nguyện của cố GS - TS Trần Văn Khê.

Ông Dương Trọng Dật, Giám đốc Quỹ Học bổng Trần Văn Khê phát biểu. Ảnh: LG

Phát biểu tại Lễ công bố giải thưởng, ông Dương Trọng Dật, Giám đốc Quỹ Học bổng Trần Văn Khê nhấn mạnh, việc tổ chức trao tặng Giải thưởng và Học bổng Trần Văn Khê là hoạt động quan trọng nhằm liên tục lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc Việt Nam; đồng thời cổ vũ, khích lệ các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn và truyền bá âm nhạc dân tộc Việt Nam, đặc biệt chú trọng yếu tố gốc, cổ truyền do các nghệ nhân truyền lại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dành những lời tri ân đến cố GS-TS Trần Văn Khê. Ông đánh giá cao ý nghĩa của giải thưởng đã đem lại sự khích lệ cho những cá nhân tập thể nỗ lực không ngừng cống hiến cho âm nhạc dân tộc, giữ gìn và quảng bá văn hoá Việt Nam ra quốc tế.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu. Ảnh: LG

Hội đồng Nghệ thuật xét tặng Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 đã tiếp nhận hồ sơ đề cử đối với 8 tập thể và cá nhân, bao gồm 2 tập thể (Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế; Nhóm Xẩm 48h) và 6 cá nhân (Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan; Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải; Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Văn Môn; Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Tuyết Mai; Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Khoa và Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên).

Hát Xẩm và Nghệ thuật Cung đình Huế nhận giải thưởng Trần Văn Khê 2026. Ảnh: LG

Trong số các cá nhân được nhận Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Khoa (SN 1957, tại Tây Ninh) là gia đình nghệ sĩ có 4 thế hệ thực hành đờn ca tài tử và nhạc lễ "Dân gian Nam Bộ" tại gia (ông nội, cha, bản thân và hai con trai). Bản thân ông Nguyễn Tấn Khoa thông thạo thực hành (biểu diễn) và truyền dạy 20 bài bản tổ, Bộ Bát Ngự và tất cả bài bản truyền thống của Đờn ca Tài tử Nam Bộ.

GS-TS Trần Văn Khê (1921-2015) là học giả và nhà nghiên cứu âm nhạc hàng đầu Việt Nam, người đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc truyền thống dân tộc vươn tầm thế giới.

Các chuyên đề nghiên cứu và đào tạo của ông về đờn ca tài tử, về cải lương Việt Nam trong đối sánh với các loại hình âm nhạc, kịch nghệ của các quốc gia châu Á đã được giới âm nhạc quốc tế đánh giá rất cao. Từ sự đánh giá đó, nhiều bộ môn văn hóa - nghệ thuật dân tộc của Việt Nam với sự góp sức trực tiếp và gián tiếp của GS Trần Văn Khê đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới như Nhã nhạc Cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Đàn ca tài tử Nam Bộ,…

Trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc dài hơn 60 năm của mình, Giáo sư Trần Văn Khê đã nhận nhiều sự vinh danh cao quý.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), GS Trần Văn Khê là một trong 60 cá nhân tiêu biểu được TP.HCM vinh danh vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố giai đoạn 1975 – 2025.

Với sự tận tụy và tài năng đặc biệt về truyền cảm hứng âm nhạc dân tộc, GS Trần Văn Khê không chỉ là nhà nghiên cứu lớn mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và thế giới. Sự nghiệp và nhân cách của ông là tấm gương cho các thế hệ sau trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

GS Trần Văn Khê qua đời tại TP.HCM vào ngày 24/6/2015. Trong di nguyện, ông mong mỏi “lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng Trần Văn Khê để hằng năm phát cho người được giải thưởng nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam”.