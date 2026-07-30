Hậu vệ U23 Việt Nam chia tay Thể Công Viettel, gia nhập SHB Đà Nẵng

Nguyễn Hồng Phúc gia nhập SHB Đà Nẵng

Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Hồng Phúc đăng tải dòng trạng thái: “Sau 11 năm gắn bó, đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt Thể Công Viettel. Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các thầy, đồng đội đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Chính nơi đây đã giúp tôi trưởng thành, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống

Mỗi hành trình đều có điểm dừng để mở ra một chương mới. Tôi sẽ luôn tự hào vì đã từng khoác lên mình màu áo Thể Công Viettel và sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm đẹp tại nơi này. Xin chúc CLB sẽ luôn vững mạnh và gặt hái nhiều thành công! Xin cảm ơn vì tất cả. Hẹn gặp lại!".



Hồng Phúc trong màu áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước. Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Theo một số nguồn tin, Nguyễn Hồng Phúc sẽ chính thức chuyển sang khoác áo SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, đội bóng sông Hàn vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Nguyễn Hồng Phúc sinh ngày 31/5/2003 tại Nam Sách, Hải Dương. Hồng Phúc trưởng thành từ lò đào tạo CLB Thể Công Viettel. Năm 2021, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Hoà Bình theo dạng cho mượn.

Năm 2024, Hồng Phúc trở lại khoác áo Thể Công Viettel. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 23 tuổi khoác áo SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn và ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn thắng, thực hiện 1 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Hồng Phúc sở hữu chiều cao 1m78, cân nặng 66kg, thuận chân phải và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 100.000 euro. Ngoài vị trí hậu vệ cánh phải, cầu thủ sinh năm 2003 còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh phải.

Hồng Phúc từng khoác áo U16, U19, U20 và U23 Việt Nam. Năm 2023, anh cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á.