Hậu vệ Việt kiều cao 1m74 từng chơi ở châu Âu: Đa năng nhưng thất bại tại V.League

Đôi điều cần biết về Trương Quốc Minh

Trương Quốc Minh sinh ngày 7/11/2000, mang quốc tịch Đan Mạch. Tuy sinh ra và lớn lên ở xứ sở truyện cổ tích, nhưng Quốc Minh có bố mẹ đều là người Việt Nam.

Trước khi chuyển sang bóng đá sân cỏ, Quốc Minh từng khoác áo đội tuyển futsal Đan Mạch. Cầu thủ 25 tuổi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Đan Mạch, thi đấu cho các câu lạc bộ ở giải hạng Ba và hạng Tư.

Trương Quốc Minh không thể chứng tỏ giá trị tại V.League. Ảnh: CLB Khánh Hòa.

Trong giai đoạn lượt đi V.League 2023/24, Quốc Minh gia nhập CLB Khánh Hòa và ra sân 7 trận, chủ yếu từ băng ghế dự bị. Đến cuối tháng 3/2024, Quốc Minh chuyển đến CLB Quảng Nam để thay thế cho cầu thủ Việt kiều Canada Pierre Lamothe.

Tuy nhiên, anh chỉ thi đấu 4 trận trong giai đoạn lượt về, với tổng cộng 110 phút trên sân và nhận 1 thẻ vàng, không ghi bàn hay kiến tạo. Sau khi kết thúc mùa giải, anh không được CLB Quảng Nam gia hạn hợp đồng.

Sau khi rời Việt Nam, Trương Quốc Minh trở lại Đan Mạch và gia nhập CLB Skive IK, đội bóng thi đấu ở giải hạng hai Đan Mạch (Division 2).

Quốc Minh sở hữu chiều cao 1m74, vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải nhưng khi cần, anh hoàn toàn có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phải hoặc hậu vệ cánh trái. Hiện tại, cầu thủ Việt kiều này không được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá.

Mặc dù chơi khá đa năng, song do không có nhiều tố chất nổi bật nên sự nghiệp của Quốc Minh khá lận đận. Sau khi trưởng thành từ lò đào tạo CLB Aarhus GF, anh lần lượt khoác áo Aarhus Fremad (2018–2020, ra sân 27 trận, ghi 1 bàn), Viby IF (2020–2021, không ra sân trận nào), Aarhus Fremad (2021, thi đấu 14 trận), VSK Aarhus (2021, ra sân 6 trận), Brabrand IF (2021–2022, thi đấu 40 trận) và Viby IF (2023).