HBO phát triển series “V for Vendetta”, tái sinh biểu tượng chống độc tài trên màn ảnh nhỏ

Theo nguồn tin của Variety, biên kịch Pete Jackson được chọn để viết kịch bản cho phiên bản truyền hình “V for Vendetta”. Hai nhà sản xuất của DC Studios, James Gunn và Peter Safran, sẽ đảm nhận vai trò giám sát sản xuất, bên cạnh Ben Stephenson của Poison Pen và Leanne Klein của Wall to Wall Media – đơn vị trực thuộc Warner Bros. Television Studios UK. Warner Bros. Television chịu trách nhiệm sản xuất chính.

Hiện HBO và DC Studios chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi đại diện của Pete Jackson chưa phản hồi yêu cầu xác nhận thông tin. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng dự án này nhiều khả năng sẽ được bật đèn xanh trong thời gian tới, nhất là khi HBO đang đẩy mạnh đầu tư vào các series chuyển thể từ vũ trụ DC.

“V for Vendetta” ban đầu là truyện tranh được Alan Moore viết và David Lloyd minh họa, ra mắt năm 1982 trong tuyển tập “Warrior” tại Anh. Đến năm 1988, DC Comics tiếp nhận và phát hành lại. Câu chuyện lấy bối cảnh một nước Anh giả tưởng bị thống trị bởi đảng phát xít Norsefire. Nhân vật chính là V, một kẻ vô chính phủ đeo mặt nạ Guy Fawkes, quyết tâm lật đổ chế độ toàn trị với sự giúp đỡ của Evey Hammond, cô gái trẻ từng được anh cứu khỏi cảnh bị cảnh sát mật truy bắt.



Nếu được triển khai, “V for Vendetta” sẽ là dự án live-action tiếp theo của DC Studios hợp tác cùng HBO, sau thành công vang dội của series “The Penguin” do Colin Farrell và Cristin Milioti đóng chính. Bộ phim đó được xem là phần tiếp nối trực tiếp của “The Batman” của đạo diễn Matt Reeves và đã giành 9 giải Emmy, trong đó có hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim giới hạn dành cho Cristin Milioti.



Trong thời gian tới, HBO cũng chuẩn bị phát sóng “Lanterns” – series kể về hai Green Lantern nổi tiếng là Hal Jordan và John Stewart, với sự tham gia của Kyle Chandler và Aaron Pierre. Dù chưa có ngày ra mắt cụ thể, bộ phim dự kiến công chiếu đầu năm 2026.

Trước đó, HBO từng thành công với “Watchmen” – phần tiếp theo của tiểu thuyết đồ họa cùng tên do Alan Moore và Dave Gibbons sáng tạo. Bộ phim ra mắt năm 2019 và nhận được lời khen ngợi từ giới phê bình, dù được sản xuất trước khi James Gunn và Peter Safran tiếp quản DC Studios.



Pete Jackson, người đang đảm nhận dự án “V for Vendetta”, từng ghi dấu với series “Somewhere Boy” phát sóng trên Channel 4 vào năm 2022. Tác phẩm này giúp ông nhận đề cử BAFTA cho hạng mục Biên kịch xuất sắc trong phim truyền hình và cùng ê-kíp nhận thêm đề cử Phim truyền hình hay nhất. Gần đây, ông còn viết kịch bản cho “The Death of Bunny Munro” – loạt phim sắp ra mắt trên Sky Atlantic do Matt Smith đóng chính, dựa trên tiểu thuyết của Nick Cave.

Pete Jackson hiện được đại diện bởi hãng UTA, một trong những công ty quản lý tài năng hàng đầu Hollywood. Giới chuyên môn đánh giá ông là biên kịch có phong cách viết chặt chẽ, ưu tiên chiều sâu tâm lý nhân vật – yếu tố phù hợp với tinh thần phức tạp và triết lý tự do mà “V for Vendetta” đề cao.

Tác phẩm “V for Vendetta” từng được chuyển thể lên màn ảnh rộng năm 2005, với Hugo Weaving trong vai V và Natalie Portman trong vai Evey Hammond. Bộ phim do James McTeigue đạo diễn, kịch bản do chị em Wachowski chấp bút. Ngay sau khi ra mắt, phim nhận được phản hồi tích cực và thu về hơn 130 triệu USD toàn cầu. Đến nay, “V for Vendetta” vẫn được xem là biểu tượng văn hóa phản kháng, đặc biệt với hình ảnh mặt nạ Guy Fawkes đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho tinh thần đấu tranh chống áp bức.

Warner Bros. đã công bố kế hoạch đưa bản phim năm 2005 trở lại rạp vào tháng 11/2026 nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành, cho thấy sức sống bền bỉ của thương hiệu này trong lòng khán giả.

Trước khi HBO khởi động dự án mới, kênh Channel 4 từng có ý định phát triển series “V for Vendetta” nhưng cuối cùng phải hủy bỏ. Tương tự, loạt phim “Pennyworth” trên HBO Max và Epix, kể về cuộc đời của quản gia Alfred thời trẻ ở London thập niên 1960, cũng được lên ý tưởng như phần tiền truyện của “V for Vendetta” nhưng bị dừng sau ba mùa phát sóng.



