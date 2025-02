HĐND tỉnh Long An miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Được HĐND tỉnh Long An miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Được

HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) năm 2025, ra nghị quyết đồng ý cho ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Long An khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026,