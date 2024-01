Danh sách các Thành phố tuyệt vời nhất năm 2024 đã được công bố và không có gì ngạc nhiên khi New York giữ vị trí đầu tiên trong danh sách. Thành phố này không chỉ là nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình truyền hình và bộ phim yêu thích, mà còn là đề tài chủ đề cho vô số bài hát và tác phẩm nghệ thuật. New York là một trong những điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách nhất trên khắp thế giới.

Công ty truyền thông Time Out đã công bố danh sách sau khi tiến hành khảo sát khoảng 20.000 cư dân các thành phố trên toàn thế giới. Mục tiêu của họ là tổng hợp thông tin để mang lại nguồn cảm hứng cho du lịch và đồng thời tạo ra một bức tranh toàn cầu về cuộc sống ở thành phố.

Hé lộ Thành phố tuyệt vời nhất cho du khách năm 2024

New York là thành phố tuyệt vời nhất năm 2024. Ảnh: CNN.

Đánh giá của Time Out xoay quanh các yếu tố như bối cảnh ẩm thực, kiến trúc, và văn hóa của thành phố. Thành phố New York đã xuất sắc vượt qua mọi đối thủ với sự phong phú trong các điểm đến văn hoá. New York sở hữu nhiều bảo tàng và nhà hát, cũng như sự nổi tiếng toàn cầu, khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng cho du khách.

Có thể kể đến một vài điểm đến đặc sắc tại Thành phố New York như:

Quảng trường Thời Đại nằm ở trung tâm Manhattan, đây là trung tâm giải trí và mua sắm, nổi tiếng với đèn neon sáng bóng và quảng cáo lớn. Nơi này còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện và lễ hội lớn.

Là công viên lớn nhất ở New York, Công viên Trung tâm là nơi lý tưởng để dạo chơi, thư giãn và tham gia các hoạt động ngoại ô như đạp xe đạp và thuyền kayak.

Một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, tòa nhà Empire State cho du khách cái nhìn tuyệt vời về thành phố. Việc thăm quan từ đỉnh tòa nhà mang lại trải nghiệm độc đáo vào cả ngày lẫn đêm.

New York nổi tiếng với các buổi biểu diễn nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là trên sân khấu Broadway. Du khách có thể tận hưởng các vở kịch, nhạc kịch và các sự kiện nghệ thuật đa dạng.

Thành phố này còn có nhiều bảo tàng nổi tiếng như The Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (MoMA), và American Museum of Natural History.

Ở vị trí thứ hai trên danh sách là Cape Town, Nam Phi, được đánh giá cao với sự kết hợp tuyệt vời giữa biển, cảnh quan thành phố và núi non ngoạn mục. Time Out đặc biệt đánh giá các dịch vụ văn hóa của thành phố này, từ buổi tối bảo tàng đến các chương trình sân khấu và hài kịch.

Cape Town đứng thứ hai trong danh sách. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, cũng có góc nhìn khách quan về sự bất bình đẳng tại Cape Town. Katy Scott, một người sống lớn lên ở đây, nhấn mạnh rằng sự bất bình đẳng đang trở nên nghiêm trọng hơn, và để hiểu rõ hơn về thành phố này, du khách nên tham gia các chuyến thăm Đảo Robben hoặc bảo tàng Quận Sáu, nơi Time Out khuyến khích cho du khách muốn tìm hiểu lịch sử phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Các thành phố khác trong top 10 của Time Out bao gồm Berlin, Đức, London, Vương quốc Anh, và Madrid, Tây Ban Nha. Các thành phố nhỏ hơn như Liverpool, Vương quốc Anh và Porto, Bồ Đào Nha cũng góp mặt trong danh sách, với Porto được đánh giá là một thành phố lý tưởng cho sự lãng mạn. Biên tập viên du lịch Time Out, Grace Beard, nhấn mạnh rằng tất cả các thành phố đều chia sẻ tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và sự rung cảm không thể phủ nhận.