Tin tối (19/3): Jason Quang Vinh chính thức có quốc tịch Việt Nam

Jason Quang Vinh chính thức có quốc tịch Việt Nam

Hậu vệ cánh trái Jason Quang Vinh Pendantcủa CLB CAHN đã có quốc tịch Việt Nam vào hôm nay (18/3). Tên tiếng Việt của cầu thủ 28 tuổi này là Cao Jason Pendant Quang Vinh.

Jason Quang Vinh Pendant có thể khoác áo ĐT Việt Nam từ tháng 6/2025. Ảnh: CLB CAHN.

Jason Quang Vinh Pendant không thể cùng ĐT Việt Nam dự trận mở màn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào ngày 25/3 tới. Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều Pháp hoàn toàn có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days vào tháng 6/2025.

M.U sẽ tiếp tục thi đấu ở sân Old Trafford

M.U vừa lên tiếng xác nhận rằng, họ sẽ tiếp tục thi đấu ở sân Old Trafford hiện nay cho đến khi SVĐ mới khánh thành. Được biết, sân mới của "Quỷ đỏ" được xây dựng gần sân Old Trafford hiện nay, sức chứa 100.000 người và có kinh phí xây dựng 2 tỷ bảng.

Nhà hàng của Giggs phá sản

Nhà hàng của Giggs đã phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Ảnh: The Sun.

Nhà hàng George's Dining Room and Bar của cựu danh thủ Ryan Giggs làm chủ đã đột ngột đóng cửa vào tháng 2 vừa qua. Tờ The Sun cho hay, nguyên nhân khiến cựu sao M.U phải đóng cửa nhà hàng này là do phải gánh khoản nợ lên tới 563.600 bảng.

Chelsea chi "tiền tấn" mua 2 cầu thủ Real

Nguồn tin từ tờ Fichajes (Tây Ban Nha) cho hay, Chelsea sẵn sàng chồng lên bàn đám phán số tiền 180 triệu euro (151,5 triệu bảng) để thuyết phục Real Madrid bán cầu thủ chạy cánh Rodrygo và tiền đạo Endrick trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025.

Báo Indonesia tự tin vào khả năng đội nhà đánh bại Australia

Tờ SindoNews tin tưởng vào khả năng Indonesia (áo trắng) sẽ giành chiến thắng trước Australia. Ảnh: Bola.

Tờ SindoNews cho rằng, tài cầm quân của HLV Patrick Kluivert, dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng và khát khao tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là những yếu tố có thể giúp ĐT Indonesia đánh bại Australia ngay trên sân khách ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Màn so tài này diễn ra vào ngày 20/3.