Hiếm thấy, ở Thái Nguyên có người bẫy cá đồng chả cần mồi nhử, gom cả chục kg cá/ngày

Nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, mỗi ngày anh Nam có thể thu về cả chục kg cá đồng các loại từ những con mương nhỏ, bờ suối hay các khu vực cỏ rậm ven ruộng.

Những ngày đầu hè, dọc theo các con suối, tuyến mương dẫn nước qua cánh đồng, hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, lội nước, cẩn thận kiểm tra từng chiếc bẫy cá đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

Anh Kiều Văn Nam đi kiểm tra bẫy cá. Ảnh: Hà Thanh

Theo chia sẻ của anh Nam, nghề đặt bẫy cá không cần đầu tư nhiều nhưng đòi hỏi sự kiên trì và đặc biệt là phải hiểu tập tính của từng loài cá.

Khác với nhiều kiểu đánh bắt truyền thống, những chiếc bẫy của anh Nam không sử dụng mồi nhử. Thay vào đó, anh tận dụng tập tính di chuyển của cá và lựa chọn những “đường đi” quen thuộc của chúng để đặt bẫy.

Khi di chuyển theo dòng nước hoặc men theo các bụi cỏ rậm để tìm nơi trú ẩn, cá sẽ tự chui vào bẫy và khó thoát ra ngoài.

Điểm đặc biệt là anh Nam không đặt bẫy ở những nơi nước chảy mạnh mà lựa chọn các con mương nhỏ, đoạn suối cạn, khu vực có nhiều cỏ dại, bụi rậm ven bờ hoặc nơi dòng nước lưu thông ổn định. Đây đều là những vị trí cá đồng thường tìm đến để kiếm ăn và trú ẩn.

Anh Nam lựa chọn các con mương nhỏ, đoạn suối cạn, khu vực có nhiều cỏ dại, bụi rậm ven bờ hoặc nơi dòng nước lưu thông ổn định để đặt bẫy. Ảnh: Hà Thanh

“Chỗ nào có cỏ rậm, nước không quá sâu, ít người qua lại thì khả năng bắt được cá sẽ cao hơn. Mỗi loại địa hình lại có cách đặt bẫy khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất”, anh Nam cho biết.

Để tăng sản lượng, người đàn ông này thường đặt nhiều bẫy cùng lúc ở các vị trí khác nhau. Sau khi hoàn thành việc đặt bẫy vào chiều hôm trước hoặc từ sáng sớm, anh Nam sẽ quay lại kiểm tra vào hai thời điểm chính trong ngày là buổi sáng và buổi trưa.

“Mỗi lần mở bẫy đều mang lại cảm giác hồi hộp bởi không ai biết bên trong sẽ có những gì. Có hôm chỉ vài con cá nhỏ, nhưng cũng có ngày những chiếc bẫy đầy ắp cá đồng”, anh Nam chia sẻ.

Theo chân anh Nam trong một buổi đi thăm cá, qua quan sát, sản lượng thu được khá đa dạng với nhiều loại quen thuộc như cá trê ta, cá rô đồng, cá diếc, cá sộp, lươn, ếch…

Những con cá còn tươi sống, khỏe mạnh được anh thu gom, phân loại rồi mang về sử dụng hoặc bán cho những người có nhu cầu.

Sản lượng thu được trong bẫy chủ yếu là các loại cá quen thuộc như cá trê ta, cá rô đồng... Ảnh: Hà Thanh

Có những ngày thời tiết thuận lợi, nguồn nước dồi dào, tổng lượng cá thu được lên tới cả chục kg. Đây không chỉ là nguồn thực phẩm sạch cho gia đình mà còn giúp anh Nam có thêm khoản thu nhập đáng kể.

Theo chia sẻ của anh Nam, cách bắt cá bằng bẫy lồng đã xuất hiện từ lâu nhưng hiện nay không còn nhiều người duy trì.

Bởi để đạt hiệu quả cao, người làm phải bỏ nhiều thời gian đi khảo sát địa điểm, theo dõi mực nước và thường xuyên kiểm tra bẫy.

“Có hôm sáng sớm đã đi thăm bẫy, đến trưa lại tiếp tục kiểm tra lần nữa. Vất vả nhưng đổi lại rất thú vị, nhất là khi nhìn thấy cá đầy trong bẫy”, anh Nam cười nói.

Có những ngày thời tiết thuận lợi, nguồn nước dồi dào, tổng lượng cá thu được lên tới cả chục kg. Ảnh: Hà Thanh

Không sử dụng xung điện hay các phương pháp đánh bắt tận diệt, cách làm của anh Nam được nhiều người đánh giá là thân thiện với môi trường, góp phần giữ gìn nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các vùng nông thôn.

Giữa nhịp sống hiện đại, những chiếc bẫy cá đơn sơ cùng công việc lặng lẽ của người nông dân nơi đồng quê Thái Nguyên vẫn gợi nhớ về một nét sinh hoạt dân dã đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Từ những con mương nhỏ, bãi cỏ ven suối tưởng chừng bình dị, anh Nam đã biến kinh nghiệm và sự cần mẫn thành “bí quyết” riêng, mang về những mẻ cá tươi mỗi ngày.