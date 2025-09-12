Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội: "Không có bác sĩ nội trú nào nhàn nếu muốn trở thành chuyên gia giỏi"

3 lời khuyên đặc biệt với bác sĩ nội trú của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày "Match Day" - sự kiện chọn chuyên ngành của các tân bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội năm nay dù đã diễn ra từ 9/9 nhưng đến giờ vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội, bởi mỗi sinh viên Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học. Năm nay, kỳ thi bác sĩ nội trú có quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện.

Vũ Ngọc Duy vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC

Tối ngày 11/9, trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết, sự kiện chọn chuyên ngành của các tân bác sĩ nội trú năm nay tại trường nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Đây là tín hiệu tích cực, bởi xã hội luôn mong muốn nhân lực y tế có chất lượng thật tốt để phục vụ cộng đồng, trong đó có cá nhân và người thân mình.

Theo GS Tú, Trường Đại học Y Hà Nội từ lâu được xem là cái nôi đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước. Đặc biệt, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại đây có lịch sử hơn 50 năm, là chương trình tiên phong trong cả nước. Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 5.000 bác sĩ nội trú, phần lớn trở thành những chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo bệnh viện, cơ sở y tế, thậm chí đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Bộ Y tế, các trường đại học và các tổ chức y tế lớn.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đưa ra 3 lời khuyên với các tân bác sĩ nội trú. Ảnh: NTCC

Chia sẻ tại buổi "Match Day", GS.TS Nguyễn Hữu Tú đã đưa ra 3 lời khuyên rằng, đừng nghĩ đỗ nội trú rồi, chọn được chuyên ngành mình thích, chỉ cần học và làm vừa phải để ra trường có bằng nội trú. Như thế là không đúng với ý nghĩa của nội trú.

Theo GS Tú, việc lựa chọn nghề hôm nay, có khi người chọn nghề nhưng đôi lúc là nghề chọn người. Ngày xưa, chỉ người đỗ đầu nội trú mới được lựa chọn ngành. Từ người thứ 2 trở đi phải nhận ngành theo sự phân công. Nhiều người không được chọn ngành nhưng đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ này vẫn thành công, vậy nên các em cũng sẽ thành công như các thầy bởi thực sự nghề đã chọn mình.

Điều thứ 2 gửi gắm tới các em, ông Tú cho rằng: Sự yêu thích của người chọn trước, chưa chắc đã là giá trị của người chọn sau. Giá trị của mình chính là sau này gầy dựng lên nó với niềm yêu thích".

"Thứ 3, không có nội trú nào nhàn. Nếu muốn thành bác sĩ, chuyên gia giỏi và nổi tiếng, nội trú nào cũng vất vả, lăn lộn, cống hiến và kiên trì như nhau. Nếu chọn cái nhàn, các bạn sẽ không trở thành chuyên gia giỏi”, GS Tú nói.

"Nếu bác sĩ nội trú không chủ động, không kiên trì khó lòng đạt được kỳ vọng mà truyền thống để lại"

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, với chặng đường 3 năm học nội trú sắp tới đây của mỗi tân bác sĩ, sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất, khắc nghiệt hơn rất nhiều khi còn là sinh viên. Sinh viên chỉ phải lo học và thi, trong khi nội trú vừa học vừa làm, đồng thời phải đáp ứng nhiều yêu cầu từ thầy cô, khoa, bệnh viện và nhà trường.



GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chào đón tân sinh viên năm học mới. Ảnh: NTCC

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn, học bác sĩ nội trú chỉ là cơ hội tốt nhất, chứ không phải tấm vé chắc chắn để trở thành bác sĩ giỏi.

"Chương trình này cho các em môi trường rèn luyện lý tưởng, được dìu dắt bài bản và khắt khe. Nhưng thành công hay không lại phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của từng cá nhân, phải toàn tâm, toàn ý, vừa học vừa làm, sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức", GS Tú khuyên tân bác sĩ nội trú.

GS Tú cũng cho hay, không ít bác sĩ trẻ dễ nản lòng khi đối diện với áp lực kép: vừa là khối lượng công việc nặng nề, vừa là gánh nặng tài chính và đời sống cá nhân. Ông cho hay, đây là sự thật cần phải đối mặt và vượt qua. Thành công không bao giờ đến dễ dàng.

"Trước đây, mỗi năm Trường Đại học Y Hà Nội chỉ tuyển 15-20 bác sĩ nội trú, sự cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Còn nay, số lượng đông hơn, môi trường cũng khác đi. Nhưng dù thời nào, nếu bác sĩ nội trú không chủ động, không kiên trì, thì khó lòng đạt được kỳ vọng mà truyền thống đã để lại", GS Tú nhắn gửi.

Trước dư luận quan tâm như những ngày qua, liệu có vô hình tạo ra áp lực cho bác sĩ trẻ, GS Tú cho rằng, cách đơn giản nhất với các tân bác sĩ nội trú là tập trung làm tốt công việc của mình. Xã hội quan tâm vì mọi người kỳ vọng và mong điều tốt đẹp hơn.

"Điều quan trọng không phải là để áp lực hay sự chú ý khiến mình buông lỏng hoặc tự mãn, mà phải quay về với nhiệm vụ cốt lõi của mình: học thật tốt, làm việc thật tốt để đạt mục tiêu trở thành bác sĩ chuyên khoa giỏi", GS Tú chia sẻ thêm.