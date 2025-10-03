Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh nói gì về quy trình xử lý vụ mất điện thoại, gây áp lực tâm lý học sinh?

Phụ huynh "tố" giáo viên gây áp lực tinh thần, vi phạm quyền trẻ em

Trả lời Dân Việt, ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh, cho biết mục đích của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) khi yêu cầu học sinh viết tên "người nghi ngờ" trong vụ mất điện thoại là để giáo dục, không có sự trù dập.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 29/9, khi một học sinh lớp 11B02 báo mất điện thoại. Do không có mặt tại lớp vào thời điểm đó, GVCN đã nhắn tin trên nhóm lớp để thông báo và mong học sinh liên quan tự nhận. Sau đó, GVCN tiếp tục nhắn trên nhóm chung với phụ huynh về sự việc, với mục đích ban đầu là xử lý nhẹ nhàng, kín đáo vào buổi tối cùng ngày.

Trong quá trình này, GVCN đã yêu cầu toàn bộ học sinh trong lớp viết ra giấy "nghi ngờ bạn nào và vì sao". Sau đó, sáng 30/9, điện thoại được tìm thấy tại nhà vệ sinh của trường.

Tuy nhiên, dù điện thoại đã tìm được, con của phụ huynh khiếu nại (người ngồi gần em báo mất) vẫn bị gọi lên giám thị. Cụ thể, chiều 30/9, học sinh này bị giám thị mời làm việc và yêu cầu viết tường trình. Đến ngày 1/10, học sinh này tiếp tục bị giám thị gọi làm việc, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, gây áp lực tinh thần.

Phụ huynh cho rằng cách xử lý của nhà trường là phản giáo dục, gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý và nhân phẩm của học sinh.

Trong biên bản làm việc giữa hiệu trưởng, GVCN, 2 giám thị với phụ huynh, đại diện nhà trường bị tố "quy chụp, đẩy trách nhiệm" và không tuân thủ đúng quy trình xác minh. Phụ huynh yêu cầu nhà trường công khai xin lỗi, đồng thời kiến nghị Sở GDĐT kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi học sinh.

Hình ảnh giáo viên trao đổi công khai trong nhóm lớp và phản hồi của phụ huynh. Ảnh: NVCC

Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh nói gì về quy trình xử lý vụ mất điện thoại?

Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh, xác nhận nhà trường đã làm việc với phụ huynh.

Ông Trọng cho biết, qua tường trình, báo cáo từ GVCN và giám thị, khi sự việc xảy ra, tất cả giáo viên đều thực hiện các bước nhằm tìm hiểu, nắm thông tin với mục đích giáo dục các em học sinh. Tuy nhiên, sự căng thẳng xảy ra do phụ huynh không cùng quan điểm với quy trình thực hiện tìm hiểu thông tin của giáo viên và giám thị.

Lý giải về việc yêu cầu học sinh trong lớp viết tên "người nghi ngờ" vào giấy – chi tiết gây bức xúc lớn cho phụ huynh, ông Trọng cho biết GVCN đã rất đắn đo và đồng thời giải thích, đưa ra quy tắc thực hiện (HS cùng chuẩn bị giấy, bút và chỉ được viết trong một khoảng thời gian cùng nhau) để đảm bảo thông tin minh bạch.

Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: N.M

Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh khẳng định không có sự trù dập hay trả thù gì ở đây, mà mục đích là khi tiếp nhận thông tin, giáo viên mong muốn tìm hiểu sự việc từ đó có hướng giáo dục phù hợp với các em học sinh.

Ông Trọng cho biết thêm, lớp này đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự, ở tuần trước đó cũng có học sinh bị mất ví tiền. "Trước đây, nhà trường cũng có gặp trường hợp tương tự và sau khi xử lý kín đáo, em học sinh kia vẫn tiếp tục học tập và phát triển bình thường", ông Trọng nói.



Về việc học sinh vẫn bị mời làm việc và viết tường trình vào chiều 30/9, dù điện thoại đã được tìm thấy vào sáng cùng ngày, ông Trọng giải thích là do cô giám thị không nắm được thông tin vụ việc buổi sáng nên vẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với yêu cầu nhà trường phải công khai xin lỗi từ phía phụ huynh, Hiệu trưởng Trịnh Duy Trọng cho biết nhà trường hiện chỉ mới tìm hiểu để làm rõ sự việc. Đồng thời, nhà trường chưa đáp ứng được do chưa kết luận được đúng sai. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục làm việc và thông tin sau khi có kết luận chính thức về sự việc.

Trao đổi với Dân Việt, phụ huynh bày tỏ mong muốn tìm được tiếng nói chung với nhà trường, không để sự việc đi quá xa.