Hiệu ứng phim "The White Lotus" khiến du lịch Thái Lan bùng nổ

Mặc dù mùa ba của "The White Lotus" mới đi được nửa chặng đường, nhưng ngành du lịch Thái Lan đã sớm nhận những tác động từ bộ phim khi nhiều du khách đổ về các địa điểm quay phim.

Được sản xuất bởi HBO, "The White Lotus" đã từng mang lại sự bùng nổ du lịch cho Hawaii và Sicily trong hai mùa trước. Thống kê cho thấy lượng khách du lịch đến hai địa điểm này tăng đến 300% sau khi phim lên sóng. Với việc mùa ba lấy bối cảnh tại Thái Lan, ngành du lịch nước này cũng kỳ vọng vào một hiệu ứng tương tự.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), từ ngày 1/1 đến ngày 16/2 năm nay, khi mùa ba chưa chính thức phát sóng, quốc gia này đã đón 5,5 triệu lượt du khách quốc tế.

Sự gia tăng đột biến này phần nào đến từ sức hút của "The White Lotus". Riêng tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Koh Samui, nơi đóng vai trò là bối cảnh chính của khách sạn hư cấu trong phim, lượng đặt phòng đã tăng 40% chỉ trong tháng này, theo báo cáo từ New York Times.

Lisa (Blackpink) xuất hiện trong "The White Lotus" mùa thứ 3. Ảnh: Netflix.

Sự gia tăng này không chỉ giới hạn tại Koh Samui. Theo Expedia, số lượt tìm kiếm các địa điểm quay phim cho mùa ba cũng tăng mạnh trong năm 2024. Cụ thể, Chiang Mai tăng 65%, Phuket tăng 45% và Koh Samui tăng 30%. Hệ thống du lịch cao cấp Virtuoso cũng ghi nhận lượng đặt phòng đến Thái Lan trong năm 2024 tăng 38% so với năm trước. Sau khi đoạn giới thiệu đầu tiên của phim được phát hành, số lượt tìm kiếm về Koh Samui trên Hotels.com đã tăng 40%.

Bà Sasikarn Watthanachan, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cũng xác nhận rằng, lượng quan tâm của du khách Mỹ đến Koh Samui đã tăng 65% kể từ khi mùa ba lên sóng vào ngày 16/2. Ngoài ra, nền tảng Agoda ghi nhận mức tăng 12% về số lượt tìm kiếm khách sạn tại đây, trong khi lượng khách đặt phòng tại các khách sạn cao cấp tăng 40%.

Thái Lan tận dụng hiệu ứng điện ảnh để thúc đẩy du lịch

Bên cạnh Four Seasons Resort Koh Samui, đoàn làm phim còn ghi hình tại nhiều địa điểm nổi tiếng khác của Thái Lan, bao gồm The Singing Bird Lounge của Anantara Lawana Koh Samui Resort, Anantara Mai Khao Phuket, Anantara Bophut Koh Samui Resort, Acts Studio ở Bangkok, đảo Ko Lawa Yai, bãi biển Ya Nui ở Phuket, chùa Wat Pu Khao Thong và Vườn quốc gia Mu Ko Ang Thong.

Mùa ba của "The White Lotus" cũng đánh dấu sự ra mắt diễn xuất của Lalisa Manobal, nghệ danh Lisa, một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng. Trong phim, cô vào vai một nhân viên khách sạn tên Mook, một nhân vật hoàn toàn khác so với hình ảnh hào nhoáng của cô ngoài đời. Theo ông Siripakorn Cheawsamoot, Phó tổng cục trưởng TAT phụ trách thị trường châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ, việc Lisa tham gia bộ phim đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khu vực ASEAN, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch từ khu vực này đến Thái Lan.

Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong ngành du lịch, bộ phim còn giúp Thái Lan thu hút nhiều đoàn làm phim quốc tế khác. Năm 2023, chính phủ Thái Lan thông báo tăng mức hoàn thuế cho các đoàn phim nước ngoài từ 20% lên 25%, một quyết định giúp "The White Lotus" chọn Thái Lan thay vì Nhật Bản làm địa điểm quay. Chính sách này dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD cho đoàn phim, đồng thời khuyến khích các hãng phim Hollywood tiếp tục chọn Thái Lan làm điểm đến.

Bên cạnh du khách từ Mỹ, các quốc gia châu Âu cũng đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Thái Lan sau khi phim lên sóng. Theo báo cáo, lượng tìm kiếm du lịch đến Thái Lan từ Anh và Đức tăng lần lượt 53% và 50%, trong khi du khách từ Pháp, Ý và Đan Mạch cũng gia tăng đáng kể.

Nắm bắt cơ hội này, hãng hàng không Finnair đã công bố kế hoạch tăng số chuyến bay giữa châu Âu và Thái Lan, trùng với thời gian phát sóng mùa ba của "The White Lotus". Ông Ratchaporn Poolsawadee, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui cũng cho biết, Bangkok Airways sẽ nâng số chuyến bay đến Thái Lan từ 50 lên 73 chuyến mỗi ngày nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đón 39-40 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2025, tăng từ 35 triệu lượt khách vào năm 2024. Rõ ràng, không có gì thu hút du khách hơn những câu chuyện về bí ẩn, phản bội và những vụ án giết người được đặt trong bối cảnh xa hoa của "The White Lotus".