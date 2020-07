Hình ảnh phi công người Anh tại London và lời chúc cảm động của hai cậu bé Việt

Sáng 12/7 chuyến bay VN280 được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở phi công người Anh về nước đã chính thức hạ cánh tại London – Anh tất cả phi hành đoàn và những người trên máy bay đã có một chuyến bay "đặc biệt" và ấn tượng.



Phi công người Anh được chăm sóc Y tế đặc biệt trên máy bay.

Tổ bay và đội ngũ y bác sỹ thăm hỏi, động viên phi công người Anh trên chuyến bay.

Sau khi máy bay bay Boeing 787-9 hạ cánh tại London, nhà chức trách sân bay, cơ quan y tế và các cơ quan liên quan của Anh đã hỗ trợ phi hành đoàn cùng đưa phi công Anh rời khỏi máy bay để trở về nhà.

Theo thông tin của PV Dân Việt có được, khi hạ cánh tại London phi công người Anh (bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 ca thứ 91) rất tỉnh táo và khoẻ mạnh, giao tiếp, nói chuyện rất tốt tổ bay và đội ngũ y tế.

Trước khi rời khỏi máy bay, Phi công Vietnam Airlines đã thay mặt toàn bộ phi hành đoàn tặng hoa chúc mừng, chia tay phi công Anh (đây là một lời tri ân rất đặc biệt của phi hành đoàn nhắn gửi tới người đồng nghiệp đã từng gắn bó với nhau trên các chuyến bay) để rời khỏi máy bay trở về nhà.

Đại diện tổ bay Vietnam Airlines chia sẻ những lời động viên tới phi công người Anh.

Phi công người Anh chuẩn bị rời khỏi máy bay.

Lời chúc từ 2 cháu nhỏ 9 tuổi và 10 tuổi (là con của một nữ tiếp viên của Vietnam Airlines) gửi qua Viber nhờ mẹ chuyển tới phi công người Anh.

Đáng chú ý, phi công người Anh còn nhận được một lời chúc đặc biệt từ 2 cháu bé mới 9 tuổi và 10 tuổi (là con của một nữ tiếp viên của Vietnam Airlines) qua hình ảnh được chụp lại một mẩu giấy và mô hình chiếc máy bay Boeing 787-9 Vietnam Airlines từ Việt Nam gửi qua Viber cho nữ tiếp viên nhờ mẹ chuyển cho phi công người Anh.



Nội dung trên tờ giấy được chụp lại: "We wish you flight again because you be long to the sky stephen. My dream is become a pilot like you..." (tạm dịch ra tiếng Việt: Chúng cháu ước rằng, chú sẽ bay một lần nữa, bởi vì những bước đi của chú thuộc về bầu trời. Uớc mơ của chúng cháu sẽ trở thành một phi công như chú...).

Phi công người anh ngồi trên xe đẩy được hỗ trợ rời khỏi máy bay.

Sân bay nơi phi công người Anh hạ cánh.