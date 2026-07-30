Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Chị em chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định: Chịu mọi đớn đau vì hòa bình Tổ quốc
Hơn nửa thế kỷ qua, chị em cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định Phan Thị Thu và Phan Thị Hồng luôn đau đáu ký ức không bao giờ nguôi.
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