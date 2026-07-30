Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington cùng các tàu khu trục hộ vệ đang tiến vào Vịnh Đà Nẵng (Việt Nam) thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng, sáng 30/7. Clip: Đình Thiên.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh Sơn Trà

Sáng 30/7, tàu sân bay USS George Washington đã tiến vào Vịnh Đà Nẵng (Việt Nam), bắt đầu chuyến thăm, giao lưu hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu sân bay USS George Washington đến Việt Nam. Trước đó vào tháng 3/2018, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cũng đã có chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng trong vòng 5 ngày.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên của tàu sân bay USS George Washington cùng các tàu hộ vệ đang tiến vào vùng biển Việt Nam:

Tàu sân bay USS George Washington đang tiến vào vùng Vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay này thăm Việt Nam. Ảnh: Đình Thiên

Tàu hoa tiêu Việt Nam hướng dẫn tàu sân bay USS George Washington tiến vào vùng Vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Tàu sân bay USS George Washington cùng tàu khu trục được tàu hoa tiêu Việt Nam hướng dẫn tiến vào phao số 0 ở Vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên



