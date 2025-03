HLV Bùi Đoàn Quang Huy xin từ chức và quyết định từ phía BLĐ Bình Định

HLV Bùi Đoàn Quang Huy xin tức chức và quyết định từ phía BLĐ Bình Định

Ngay sau trận thua trước SLNA (0-1) ở vòng 16, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã thông báo quyết định từ chức HLV trưởng của CLB Quy Nhơn Bình Định do thành tích không tốt. Tuy nhiên, quyết định này gặp phải… phản ứng của các cầu thủ đội bóng đất Võ. Các cầu thủ đề nghị HLV Bùi Đoàn Quang Huy tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong thời gian còn lại bởi theo họ, không ai tốt hơn cựu tiền đạo này ở vị trí thuyền trưởng của CLB Quy Nhơn Bình Định vào thời điểm này. Thành tích đi xuống của đội bóng đất Võ không phải do năng lực cầm quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy mà do sự bị động trong quá trình chuẩn bị nhân sự. Trước thái độ dứt khoát của các cầu thủ, lãnh đạo CLB Quy Nhơn Bình Định cũng không đồng ý với đề xuất và đề nghị, ông Huy tiếp tục công việc thuyền trưởng của mình.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy nhận sự tính nhiệm cao của các cầu thủ. Ảnh: Phan Tùng/Báo Bóng đá.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Bùi Đoàn Quang Huy thừa nhận, ông đã xin từ chức trong nội bộ của đội sau trận thua SLNA. "Thành tích đội bóng không tốt trong 7-8 trận liên tục nên với vị trí là người đứng đầu về chuyên môn, tôi đã xin nghĩ để người khác làm thay xem thử có cải thiện được vị trí hay không", ông Huy nói. HLV Bùi Đoàn Quang Huy được giao nhiệm vụ dẫn dắt CLB Quy Nhơn Bình Định để thay HLV Nguyễn Đức Thắng từ đầu V.League 2023/2024. Trong năm đầu tiên cầm quân ở sân chơi VĐQG, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng lối chơi tấn công, kiểm soát bóng tốt, hiệu quả trong phòng ngự lẫn tấn công để qua đó, kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai. Đây là thành tích ngoài mong đợi.

Nhưng ở V.League 2024/2025, CLB Quy Nhơn Bình Định đang trải qua một mùa giải khó khăn khi đang phải xếp thứ 13/14 đội và đối diện với nguy cơ rớt hạng. Lý do, nhiều cầu thủ trụ cột như Văn Lâm, Văn Thuận, Marlon, Alan, Artur… ra đi, có những trường hợp chia tay một cách đột ngột, theo kiểu bất ngờ bị đại gia "rút ruột" dù vừa tái ký hợp đồng đến 3 năm, trong đó có những cầu thủ nằm trong kế hoạch xây dựng lối chơi, chiến thuật của ông Huy. Mất quân một cách bất ngờ, Bình Định lại không thể khỏa lấp bằng những gương mặt có chất lượng tương đương trong lúc, nguồn bổ sung bị đánh giá thấp hơn nhiều. Dù cố gắng duy trì lối đá như trong mùa giải vừa qua nhưng HLV Bùi Đoàn Quang Huy rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm".

Kết quả đến thời điểm hiện tài là bài học lớn cho lãnh đạo đội bóng này trong chính sách xây dựng nguồn nhân sự. CLB Quy Nhơn Bình Định bây giờ đang nỗ lực để hy vọng trụ hạng thành công. Hiện tại, thầy trò ông Bùi Đoàn Quang Huy đang tạm nghỉ ngơi 1 tuần trước khi trở lại tập luyện vào đầu tuần tới.