Tin sáng (6/3): HLV Kim Sang-sik triệu tập Andrej Nguyễn An Khánh

HLV Kim Sang-sik triệu tập Andrej Nguyễn An Khánh

Theo thông tin mới nhất từ nhà báo Minh Hải, sau khi xem 2 cuốn băng về các trận đấu của cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh ở cấp độ CLB, HLV Kim Sang-sik đã tỏ ra rất hứng thú. LĐBĐ Việt Nam cũng đã liên hệ với gia đình Andrej Nguyễn An Khánh và sau khi nhận được phản hồi thì lập tức lên kế hoạch đặt vé máy bay để cầu thủ này trở về Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec, CH Czech và có chiều cao 1m75. Andrej Nguyễn An Khánh có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ 20 tuổi mang cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ cánh nhưng khi cần, Andrej Nguyễn An Khánh có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm.

Andrej Nguyễn An Khánh có cơ hội chơi cho U22 Việt Nam trong đợt tập trung tới. Ảnh: FK Trinec

Andrej Nguyễn An Khánh hiện đang chơi cho CLB FK Trinec. Trong đợt tập trung tới, nhiều khả năng Andrej Nguyễn An Khánh sẽ được thử sức tại U22 Việt Nam với mục tiêu hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 và khả năng cạnh tranh huy chương vàng ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Mainoo làm khó M.U

Theo MailSport, M.U đã mở cuộc đàm phán mới với Kobbie Mainoo về việc gia hạn hợp đồng. Quỷ đỏ rất muốn "trói chân" tiền vệ 19 tuổi nhưng anh đã gây khó dễ khi đòi hỏi tiền lương lên tới 180 nghìn bảng/tuần (chưa kể thưởng), cao gấp 9 lần hiện tại. Mức lương Mainoo yêu cầu là phi thực tế với một cầu thủ tuổi teen và chưa tạo dấu ấn đặc sắc ở đội một.

PSG theo đuổi Isak

Theo RMC Sport, PSG đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexander Isak. Thậm chí, gã nhà giàu thủ đô Paris sẵn sàng chi tiền và để 1 cầu thủ tới Newcastle để chiêu mộ chân sút người Thụy Điển.

PSG chú ý đến Isak. Ảnh: Sporteleven

Huyền thoại Henry tin tưởng HLV Arteta

Thierry Henry tin rằng Arsenal của Arteta hoàn toàn có thể đánh bại Real Madrid hoặc Atletico Madrid nếu gặp ở vòng tứ kết Champions League. Với chiến thắng 7-1 PSV ở lượt đi vòng 1/8, Pháo thủ coi như đã ghi tên vào vòng 8 đội.

Liverpool và Newcastle có thể chiêu mộ Coman

Theo CaughtOffside, Liverpool và Newcastle trở thành 2 điểm đến tiềm năng nhất với Kingsley Coman, cầu thủ sẽ rời Bayern Munich vào mùa hè. Hùm xám muốn thu về 45 triệu euro từ cầu thủ người Pháp.