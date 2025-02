Tin sáng (16/2): HLV Kim Sang-sik đã đúng về Nguyễn Filip?

HLV Kim Sang-sik đã đúng về Nguyễn Filip?

Tối qua (15/2), trong trận đấu tại vòng 13 V.League 2024/2025, CLB CAHN đã rất vất vả mới hòa CLB Quảng Nam 4-4 dù chơi trên sân nhà. Ở cuộc đọ sức này, thủ môn Nguyễn Filip đã thi đấu không tốt, thậm chí mắc sai lầm nghiêm trọng khiến CLB CAHN để thủng lưới.

Trước đó, tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Filip chỉ được bắt chính trong 2 trận đấu tại vòng bảng. Ở 6 trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam tại giải đấu này, Nguyễn Filip phải ngồi dự bị cho thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Có lẽ, HLV Kim Sang-sik đã nhận định đúng về năng lực chuyên môn hiện tại của Nguyễn Filip và nếu thủ môn này không nhanh chóng khôi phục phong độ đỉnh cao, anh sẽ rất khó khăn trong việc cạnh tranh suất bắt chính ở ĐT Việt Nam tại các đợt tập trung sắp tới.

Nguyễn Filip thi đấu không tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: VFF

Ban tổ chức Premier League từ chối đề nghị của Man City

Vào mùa hè tới, Man City sẽ tham dự FIFA Club World Cup thể thức mới. Vì vậy, The Citizens đã xin Premier League cho bắt đầu mùa giải muộn hơn. Tuy nhiên, theo The Athletic, BTC giải đấu hàng đầu nước Anh đã từ chối yêu cầu này.

Liverpool có thể chia tay Konate

The ESPN, PSG đã lên kế hoạch chiêu mộ Ibrahima Konate vào phiên chợ hè tới. Về phần mình, Konate cũng cân nhắc khả năng chia tay Liverpool để trở lại quê nhà Pháp.

Kubo từ chối đến Saudi Pro League

Ngôi sao của Sociedad, Takefusa Kubo tiết lộ nhận được đề nghị béo bở từ Saudi Arabia nhưng đã từ chối vì muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Theo tuyển thủ Nhật Bản, Saudi Pro League chưa phải giải đấu cạnh tranh và thứ hấp dẫn duy nhất ở đó là tiền.

CĐV M.U sắp biểu tình để phản đối Sir Ratcliffe

Tháng sau, ở vòng 28 Premier League, M.U sẽ tiếp đón Arsenal. Hội CĐV The 1958 cho biết sẽ biểu tình bên ngoài sân Old Trafford trước màn so tài với Pháo thủ để phản đối chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe tăng giá vé vô lý.