HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam không sợ áp lực bảo vệ ngôi vương, mong khán giả phủ kín sân Mỹ Đình"

HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam không sợ áp lực bảo vệ ngôi vương"

Trước cuộc tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà, HLV Kim Sang-sik đánh giá đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn thận trọng trước đối thủ đang có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây.

"Trận gặp ĐT Singapore có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là trận đấu rất khó khăn. Những ngày qua, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cầu thủ hồi phục tốt và mong rằng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông cho ĐT Việt Nam", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng nhắc tới thành tích đối đầu ấn tượng của ĐT Việt Nam trước Singapore. Kể từ năm 1998 đến nay, ĐT Việt Nam vẫn duy trì chuỗi trận bất bại trước đối thủ này. Tuy nhiên, ông khẳng định thống kê chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

"ĐT Việt Nam có thành tích tốt trước ĐT Singapore, đó là một lợi điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng nối dài chuỗi thành tích đó. Tuy nhiên, so với khi chúng tôi đánh bại họ cách đây hai năm, Singapore đã mạnh lên rất nhiều. Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để hướng tới kết quả tốt nhất", ông nói.

HLV Kim Sang-sik.

Với tư cách nhà đương kim vô địch, ĐT Việt Nam bước vào giải đấu trong vai trò ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội không bị áp lực bởi danh hiệu đang nắm giữ.

"Bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, chúng tôi không xem đó là áp lực mà coi đó là động lực. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước và sẽ tập trung tối đa để giành kết quả tốt trong trận đấu ngày mai", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Sau trận gặp ĐT Singapore, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước ĐT Indonesia. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt.

"Chúng tôi có một tuần để nghỉ ngơi và hồi phục trước trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, toàn đội sẽ cố gắng giành kết quả thuận lợi ở trận đấu này. Sau đó, chúng tôi mới tính toán cho trận gặp Indonesia cũng như có phương án giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng tốt nhất", ông cho biết.

Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng sử dụng trung vệ trẻ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tiền đạo cao lớn Mitchell Baker của ĐT Indonesia, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ kín kế hoạch nhân sự.

"Chúng tôi đã theo dõi ĐT Indonesia thi đấu và có những phân tích về đối thủ. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, tôi chưa thể công bố vào lúc này. Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung hướng đến kết quả tốt trước ĐT Singapore. Việc sử dụng lực lượng còn phụ thuộc vào tình trạng của các cầu thủ. Riêng Quang Kiệt, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cậu ấy được thi đấu nếu có thể", HLV Kim Sang-sik khép lại buổi họp báo.