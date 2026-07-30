Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Thể thao
Thứ năm, ngày 30/07/2026 12:10 GMT+7
Chủ đề: ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam không sợ áp lực bảo vệ ngôi vương, mong khán giả phủ kín sân Mỹ Đình"

+ aA -
Cao Oanh Thứ năm, ngày 30/07/2026 12:10 GMT+7
HLV Kim Sang-sik khẳng định ĐT Việt Nam không xem việc bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup là áp lực mà là động lực để chinh phục những mục tiêu mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng kêu gọi người hâm mộ đến sân tiếp lửa cho các học trò trong trận ra quân gặp ĐT Singapore.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam không sợ áp lực bảo vệ ngôi vương"

Trước cuộc tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà, HLV Kim Sang-sik đánh giá đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn thận trọng trước đối thủ đang có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây.

"Trận gặp ĐT Singapore có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là trận đấu rất khó khăn. Những ngày qua, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cầu thủ hồi phục tốt và mong rằng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông cho ĐT Việt Nam", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng nhắc tới thành tích đối đầu ấn tượng của ĐT Việt Nam trước Singapore. Kể từ năm 1998 đến nay, ĐT Việt Nam vẫn duy trì chuỗi trận bất bại trước đối thủ này. Tuy nhiên, ông khẳng định thống kê chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

"ĐT Việt Nam có thành tích tốt trước ĐT Singapore, đó là một lợi điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng nối dài chuỗi thành tích đó. Tuy nhiên, so với khi chúng tôi đánh bại họ cách đây hai năm, Singapore đã mạnh lên rất nhiều. Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để hướng tới kết quả tốt nhất", ông nói.

HLV Kim Sang-sik.

Với tư cách nhà đương kim vô địch, ĐT Việt Nam bước vào giải đấu trong vai trò ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội không bị áp lực bởi danh hiệu đang nắm giữ.

"Bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, chúng tôi không xem đó là áp lực mà coi đó là động lực. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước và sẽ tập trung tối đa để giành kết quả tốt trong trận đấu ngày mai", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Sau trận gặp ĐT Singapore, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước ĐT Indonesia. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt.

"Chúng tôi có một tuần để nghỉ ngơi và hồi phục trước trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, toàn đội sẽ cố gắng giành kết quả thuận lợi ở trận đấu này. Sau đó, chúng tôi mới tính toán cho trận gặp Indonesia cũng như có phương án giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng tốt nhất", ông cho biết.

Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng sử dụng trung vệ trẻ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tiền đạo cao lớn Mitchell Baker của ĐT Indonesia, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ kín kế hoạch nhân sự.

"Chúng tôi đã theo dõi ĐT Indonesia thi đấu và có những phân tích về đối thủ. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, tôi chưa thể công bố vào lúc này. Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung hướng đến kết quả tốt trước ĐT Singapore. Việc sử dụng lực lượng còn phụ thuộc vào tình trạng của các cầu thủ. Riêng Quang Kiệt, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cậu ấy được thi đấu nếu có thể", HLV Kim Sang-sik khép lại buổi họp báo.

Tham khảo thêm

HLV Kim Sang-sik sẽ dùng ai để khắc chế nhạc trưởng Kyoga Nakamura của ĐT Singapore?

HLV Kim Sang-sik sẽ dùng ai để khắc chế nhạc trưởng Kyoga Nakamura của ĐT Singapore?

Tin sáng (30/7): 7 cầu thủ ngoại từ chối đến Hà Nội FC gồm những ai?

Tin sáng (30/7): 7 cầu thủ ngoại từ chối đến Hà Nội FC gồm những ai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối 28/7: Thép xanh Nam Định chia tay 2 cầu thủ

Thép xanh Nam Định chia tay 2 cầu thủ; HLV Zidane dẫn dắt ĐT Pháp; Lisandro Martinez báo tin vui cho M.U; Inter đạt được thoả thuận mua Romero; Vinicius sắp đàm phán với Real.

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

Thể thao
HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

Indonesia chính thức đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Thể thao
Indonesia chính thức đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Tiền vệ ĐT Việt Nam "quay xe" tại Hải Phòng FC

Thể thao
Tiền vệ ĐT Việt Nam 'quay xe' tại Hải Phòng FC

Nguyễn Công Phương và bước ngoặt lớn cùng Hải Phòng FC

Thể thao
Nguyễn Công Phương và bước ngoặt lớn cùng Hải Phòng FC

Đọc thêm

Xe máy lao xuống vách đá ở Hà Tĩnh, mẹ tử vong, con gái bị thương nặng
Thời sự

Xe máy lao xuống vách đá ở Hà Tĩnh, mẹ tử vong, con gái bị thương nặng

Thời sự

Một vụ tai nạn xảy ra trên đường lên chùa Long Đàm (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) khiến một người phụ nữ tử vong, con gái bị thương nặng.

Xôn xao SJC thu mua vàng, kim cương của PNJ, Kim Lý
Chuyển động Sài Gòn

Xôn xao SJC thu mua vàng, kim cương của PNJ, Kim Lý

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều hội nhóm trên mạng đang xôn xao thông tin SJC thu mua vàng, kim cương của PNJ, Kim Lý và các thương hiệu khác khi đủ điều kiện thẩm định. Có cả tài khoản tick xanh “SJC Hồ Chí Minh” trên Facebook thông báo tương tự. Tuy nhiên, phía SJC khẳng định đều là tin giả.

HLV ĐT Singapore tuyên bố cứng trước trận gặp ĐT Việt Nam: 'Chúng tôi không đến Mỹ Đình để thủ hòa'
Thể thao

HLV ĐT Singapore tuyên bố cứng trước trận gặp ĐT Việt Nam: "Chúng tôi không đến Mỹ Đình để thủ hòa"

Thể thao

Sau khi toàn thắng hai trận đầu tiên, HLV Gavin Lee khẳng định ĐT Singapore sẽ nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước ĐT Việt Nam. Chiến lược gia 34 tuổi cũng dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời nhấn mạnh đội bóng đảo quốc sẽ tập trung vào sức mạnh tập thể thay vì e ngại những ngôi sao bên phía chủ nhà.

Hàng hóa qua đường hàng không lập kỷ lục, vì sao hơn 80% thị phần vẫn thuộc hãng ngoại?
Kinh tế

Hàng hóa qua đường hàng không lập kỷ lục, vì sao hơn 80% thị phần vẫn thuộc hãng ngoại?

Kinh tế

Thị trường logistics hàng không Việt Nam đang tăng trưởng mạnh cùng đà bứt phá của xuất khẩu và dòng vốn FDI. Tuy nhiên, phía sau kỷ lục gần 1,8 triệu tấn hàng hóa qua các cảng hàng không năm 2025 là một nghịch lý đáng chú ý là hơn 80% thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế vẫn nằm trong tay các hãng hàng không nước ngoài.

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý hình sự hành vi làm giả vàng, đá quý
Thời sự

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý hình sự hành vi làm giả vàng, đá quý

Thời sự

Theo Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Tô Ái Vang, Quốc hội cần giám sát làm rõ trách nhiệm liên bộ, liên ngành về vàng miếng; tăng khung xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi làm giả vàng, đá quý.

Nghị quyết 57 mở “đường băng” cho khởi nghiệp công nghệ từ giảng đường
Chuyển động Sài Gòn

Nghị quyết 57 mở “đường băng” cho khởi nghiệp công nghệ từ giảng đường

Chuyển động Sài Gòn

Saolatek, công ty công nghệ tại TP.HCM chuyên về thiết bị bay không người lái (UAV/drone) và Học viện Hàng không Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng Drone Lab, giúp đưa sinh viên từ giảng đường đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hưng Yên, xã Thần Khê (địa phận Thái Bình cũ) miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quan trọng này
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hưng Yên, xã Thần Khê (địa phận Thái Bình cũ) miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quan trọng này

Nhà nông

Sáp nhập thôn thành công, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh thôn đội trưởng trên địa bàn.

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện chính sách tiền lương thống nhất, công bằng
Xã hội

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện chính sách tiền lương thống nhất, công bằng

Xã hội

Ngoài việc tăng lương cơ sở, Chính phủ cũng đang thực hiện chính sách phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức. Mục tiêu nhằm hướng tới cải cách tiền lương xây dựng hệ thống chính sách tiền lương thống nhất, công bằng.

“Chạy đua” sửa kè hơn 20 tỷ đồng ở Gia Lai, dân mong sớm thoát cảnh nơm nớp lo sạt lở
Bạn đọc

“Chạy đua” sửa kè hơn 20 tỷ đồng ở Gia Lai, dân mong sớm thoát cảnh nơm nớp lo sạt lở

Bạn đọc

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống ven sông An Lão, đoạn qua xã Vạn Đức (Gia Lai), luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập lụt mỗi khi mùa mưa lũ đến. Trước tình trạng bờ sông tiếp tục bị khoét sâu, địa phương đang khẩn trương thi công dự án sửa chữa tuyến kè chống sạt lở trị giá hơn 20 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước cao điểm mùa mưa lũ.

Bắt hai 'con nghiện' cướp giật điện thoại của trẻ em ở Cà Mau
Pháp luật

Bắt hai "con nghiện" cướp giật điện thoại của trẻ em ở Cà Mau

Pháp luật

Trương Văn Tùng và Nguyễn Văn Do cùng nghiện ma tuý, để có tiền tiêu xài, cả 2 lên kế hoạch đi cướp giật tài sản, “con mồi” chúng nhắm đến là trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Triển khai Nghị quyết 57: Hưng Yên ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số
Khoa học Công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Hưng Yên ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số

Khoa học Công nghệ

UBND tỉnh Hưng yên vừa có kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn. Trong kế hoạch, tỉnh Hưng Yên yêu cầu rà soát, mua sắm bổ sung máy tính đảm bảo hoạt động của cán bộ công chức trên môi trường mạng.

Lãi suất qua đêm lao dốc về đáy 6 tháng, tiền gửi lập kỷ lục: Lãi suất huy động sẽ quay đầu giảm hay tiếp tục tăng?
Kinh tế

Lãi suất qua đêm lao dốc về đáy 6 tháng, tiền gửi lập kỷ lục: Lãi suất huy động sẽ quay đầu giảm hay tiếp tục tăng?

Kinh tế

Dù thanh khoản ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng đón nhận tín hiệu tích cực khi lãi suất qua đêm rơi về vùng đáy kể từ đầu năm, áp lực lên mặt bằng lãi suất chung vẫn chưa thể giải tỏa do tình trạng "lệch pha" cung - cầu vốn và mất cân đối cơ cấu kỳ hạn.

HoREA đề xuất nới thời điểm nhận cọc mua nhà dự án: Thị trường bất động sản TP.HCM có gia tăng tình trạng đầu cơ?
Chuyển động Sài Gòn

HoREA đề xuất nới thời điểm nhận cọc mua nhà dự án: Thị trường bất động sản TP.HCM có gia tăng tình trạng đầu cơ?

Chuyển động Sài Gòn

Cho phép chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc ngay từ giai đoạn dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo cơ chế này có thể khiến tình trạng "bán lúa non", đầu cơ và thổi giá xuất hiện sớm hơn

SHB Đà Nẵng chiêu mộ tiền vệ Uruguay được định giá 500.000 euro?
Thể thao

SHB Đà Nẵng chiêu mộ tiền vệ Uruguay được định giá 500.000 euro?

Thể thao

Theo một số nguồn tin, SHB Đà Nẵng đã đạt được thoả thuận chiêu mộ tiền vệ Yvo Calleros người Uruguay. Yvo Calleros hiện được định giá khoảng 500.000 euro.

Nga tấn công tên lửa đạn đạo cực lớn rung chuyển Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine
Thế giới

Nga tấn công tên lửa đạn đạo cực lớn rung chuyển Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine

Thế giới

Rạng sáng ngày 30 tháng 7, Nga đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía Ukraine, với nhiều vụ nổ được báo cáo ở nhiều thành phố khác nhau, bao gồm cả Kiev, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác.

Người mua nhà có thể không còn trực tiếp giữ 5% giá trị hợp đồng
Nhà đất

Người mua nhà có thể không còn trực tiếp giữ 5% giá trị hợp đồng

Nhà đất

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản không bãi bỏ trần thanh toán 30% - 70% mà chuyển xuống nghị định. Đồng thời, cơ chế giữ lại 5% giá trị hợp đồng cũng được đề xuất thay đổi.

Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân
Nhà đất

Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Nhà đất

Bộ Xây dựng khẳng định khung pháp lý về nhà ở lưu trú công nhân đã cơ bản đầy đủ, song đang tiếp tục nghiên cứu bổ sung cơ chế ưu đãi và đơn giản hóa thủ tục đầu tư sau khi nhận được kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng.

Nghệ sĩ Vân Dung gây bất ngờ trong 'Vụ án mạng karaoke'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Vân Dung gây bất ngờ trong "Vụ án mạng karaoke"

Văn hóa - Giải trí

Ngày 29/7, ê-kíp phim điện ảnh "Án mạng karaoke" có Vân Dung tham gia công bố first look, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dự án.

Sáp nhập thôn, TDP mới nhất ở Phú Thọ, 'siêu phường' Hòa Bình công bố các chi bộ mới, trưởng thôn lâm thời
Nhà nông

Sáp nhập thôn, TDP mới nhất ở Phú Thọ, "siêu phường" Hòa Bình công bố các chi bộ mới, trưởng thôn lâm thời

Nhà nông

Hội nghị công bố các Quyết định về việc thành lập Chi bộ Tổ dân phố; Quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ Tổ dân phố; Quyết định chỉ định Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; Quyết định thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường và các Quyết định về về công tác cán bộ phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Tàu sân bay mang tên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, có thể vận hành cùng lúc 65 máy bay, sức chứa hơn 6.000 người
Đông Tây - Kim Cổ

Tàu sân bay mang tên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, có thể vận hành cùng lúc 65 máy bay, sức chứa hơn 6.000 người

Đông Tây - Kim Cổ

Mang tên George Washington – vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, tàu sân bay USS George Washington đang có chuyến thăm xã giao Đà Nẵng, được ví như một “căn cứ không quân di động” trên biển, có khả năng vận hành đồng thời khoảng 65 máy bay và mang theo hơn 6.000 thủy thủ, phi công cùng nhân viên phục vụ.

Hà Nội ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử
Thời sự

Hà Nội ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử

Thời sự

Hà Nội chính thức vận hành nền tảng dùng chung cho hệ thống cổng, trang thông tin điện tử, hướng tới quản trị số thống nhất, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

VinFast mang đến GIIAS 2026 dải ô tô điện cùng loạt chính sách hấp dẫn cho khách hàng Indonesia
Kinh tế

VinFast mang đến GIIAS 2026 dải ô tô điện cùng loạt chính sách hấp dẫn cho khách hàng Indonesia

Kinh tế

Ngày 29/7 tại Tangerang, Indonesia - VinFast trở lại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 với dàn ô tô điện trải dài từ VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7 đến các dòng xe Green. Đặc biệt, hãng xe còn giới thiệu chương trình "Drive Worry Free" cùng nhiều chính sách hấp dẫn, giúp khách hàng an tâm trong suốt hành trình chuyển đổi xanh, qua đó mạnh mẽ khẳng định triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”.

Chiếc áo trấn thủ, chứng tích lịch sử đặc biệt của anh hùng Cù Chính Lan
Đông Tây - Kim Cổ

Chiếc áo trấn thủ, chứng tích lịch sử đặc biệt của anh hùng Cù Chính Lan

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là quân trang thời kháng chiến, chiếc áo trấn thủ của Anh hùng Cù Chính Lan còn là một chứng tích lịch sử đặc biệt.

Xuất hiện siêu bão tên DOLPHIN trên Thái Bình Dương, đang tiếp tục mạnh thêm, di chuyển hướng về Trung Quốc
Nhà nông

Xuất hiện siêu bão tên DOLPHIN trên Thái Bình Dương, đang tiếp tục mạnh thêm, di chuyển hướng về Trung Quốc

Nhà nông

Tin bão mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tiếp tục xuất hiện siêu bão thứ 4 trong năm 2026 tên DOLPHIN, dự báo đang tiếp tục mạnh lên, di chuyển hướng về Trung Quốc.

Trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn
Văn hóa - Giải trí

Trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn

Văn hóa - Giải trí

Chương trình "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam" kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 31/07 trên kênh VTV1.

Ukraine đã tìm ra một điểm yếu mới của Nga
Thế giới

Ukraine đã tìm ra một điểm yếu mới của Nga

Thế giới

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga, đã làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế thời chiến của Moscow, trong bối cảnh Kiev đang tìm cách buộc Tổng thống Vladimir Putin quay trở lại bàn đàm phán sau gần 4 năm rưỡi chiến tranh.

Thông điệp mạnh từ vụ án sầu riêng
Nhà nông

Thông điệp mạnh từ vụ án sầu riêng

Nhà nông

Thông tin khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng ba bị can khác để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác là hết sức đáng chú ý mấy ngày nay.

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch TP.HCM về xây dựng nông thôn mới 2026: Thúc đẩy kinh tế xanh và chuyển đổi số
Chuyển động Sài Gòn

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch TP.HCM về xây dựng nông thôn mới 2026: Thúc đẩy kinh tế xanh và chuyển đổi số

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo mới nhất về triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2026, với trọng tâm hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát triển nông thôn hiện đại, bền vững và gắn chặt với quá trình đô thị hóa.

HLV Kim Sang-sik sẽ dùng ai để khắc chế nhạc trưởng Kyoga Nakamura của ĐT Singapore?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik sẽ dùng ai để khắc chế nhạc trưởng Kyoga Nakamura của ĐT Singapore?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự và cách chơi để giúp ĐT Việt Nam hạn chế tối đa năng lực của tiền vệ Kyoga Nakamura trong trận đấu với ĐT Singapore vào 20h ngày 31/7.

Liệu pháp 'thải xạ' bủa vây bệnh nhân ung thư: Bác sĩ khẳng định không có cơ sở khoa học!
Bạn đọc

Liệu pháp "thải xạ" bủa vây bệnh nhân ung thư: Bác sĩ khẳng định không có cơ sở khoa học!

Bạn đọc

Trước việc "thị trường" dịch vụ mang tên "tắm thải độc", "massage thải xạ", "đào thải phóng xạ" cho bệnh nhân ung thư với chi phí cao, trao đổi với PV Dân Việt, ThS.BS Nguyễn Duy Anh - Chuyên gia Y học hạt nhân và Ung bướu khẳng định, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh massage, sóng siêu âm, hay các liệu pháp "thải độc" có thể đào thải iod phóng xạ.

Tin đọc nhiều

1

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

4

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

5

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?