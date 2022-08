Trước bán kết AFC Cup, Hoàng Đức nhận sự tôn vinh đặc biệt

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Hoàng Đức là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Trước vòng bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chỉ ra 4 cầu thủ đáng xem nhất của 4 đội bóng và Hoàng Đức chính là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Viettel.

AFC nhận định: "Hoàng Đức, một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam lúc này, là cầu thủ đầu tiên xứng đáng được nhắc đến khi nói về Viettel FC. Anh đã ra sân và đóng góp nhiều vào thành tích của Viettel FC ở 3 trận vòng bảng.

Khả năng đi bóng tốt cũng kỹ năng cầm nhịp trận đấu của Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của Viettel FC, giúp đội bóng có thể kiểm soát tốt trận đấu".

Hoàng Đức là 1 trong 4 ngôi sao đáng xem nhất tại vòng bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Ngoài tiền vệ số một ĐT Việt Nam, 3 ngôi sao khác cũng được AFC vinh danh là Rizky Eka Pratama (PSM Makassar), Mahmoud Al Mardi (Kedah Darul Aman) và Paulo Josue (Kuala Lumpur City). Ngày 10/8, Viettel sẽ gặp Kuala Lumpur trên sân Thống Nhất.

HLV Lê Huỳnh Đức thay Phùng Thanh Phương dẫn dắt Sài Gòn FC?

HLV Lê Huỳnh Đức đang nhảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại Sài Gòn FC. Ảnh: Tuổi trẻ.

Sài Gòn FC đang thể hiện một bồ mặt đầy thất vọng tại V.League 2022. Qua 11 vòng đấu, họ xếp bét bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng. Cách đây ít ngày, lãnh đạo đội bóng này đã mời HLV Lê Huỳnh Đức vào vai trò Giám đốc Kỹ thuật để hỗ trợ HLV Phùng Thanh Phương. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, không loại trừ khả năng bầu Bình sẽ bổ nhiệm cựu HLV SHB Đà Nẵng vào cương vị "thuyền trưởng" thay cho ông Phương nếu Sài Gòn FC tiếp tục thi đấu bết bát trong thời gian tới.

M.U có hành động khó hiểu với Ronaldo

Trước trận M.U thua Brighton 1-2 tại Old Trafford, CĐV nhà đã la ó và huýt sáo chế giễu Ronaldo khi CR7 ra sân. Đáng chú ý, Twitter của Quỷ đỏ đã đăng tải video clip này lên tài khoản của họ. Động thái của M.U khiến nhiều NHM đội bóng rất ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Dembele xuất sắc nhất tour du đấu hè của Barca

Tiền vệ người Pháp là cầu thủ xuất sắc nhất nhất của Barcelona ở tour du đấu trước mùa 2022/2023. Với 5 bàn thắng/5 trận, Dembele là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội. Đặc biệt, cựu cầu thủ Dortmund kết hợp rất ăn ý với Raphinha. Tân binh người Brazil đã có 2 kiến tạo cho Dembele ghi bàn.

Dembele đang có phong độ tốt. Ảnh: SPORT

CĐV Newcastle sốc vì được tặng đồng hồ Rolex

Allan Saint-Maximin gây bất ngờ lớn khi tặng Steve Dutton - CĐV của Newcastle 1 chiếc đồng hồ Rolex mới, sau trận thắng Nottingham Forest. Trên Twitter, Steve Dutton cho biết rất sốc vì hành động khó tin của cầu thủ người Pháp.

HLV Tuchel là người than vãn nhiều nhất Premier League

Theo The Athletic, Thomas Tuchel là HLV kêu ca nhiều nhất Premier League 2021/2022. Cụ thể, nhà cầm quân người Đức than vãn (đổ lỗi kết quả trận đấu do Covid-19, trọng tài, mặt sân và những sai lầm cá nhân…) ở 11 trong 19 cuộc phỏng vấn sau trận được phân tích mùa trước, chiếm 57,9%. Đứng thứ hai và 3 danh sách này lần lượt là Arteta (55,5%) và Daniel Farke (54,4%).