Thứ bảy, ngày 18/10/2025 22:38 GMT+7

HLV người Tây Ban Nha: "Hoàng Đức như người ngoài hành tinh"

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 18/10/2025 22:38 GMT+7
Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC không giấu nổi cảm xúc tự hào về tiền vệ Hoàng Đức.
HLV Ninh Bình FC hết lời khen ngợi Hoàng Đức sau chiến thắng trước Hà Nội FC

Chia sẻ sau trận thua 1-2 trước Ninh Bình FC, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC cho biết: "Đây là một trận đấu khó. Chúng tôi làm tốt ở nhiều khía cạnh và tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng bóng đá là câu chuyện của bàn thắng và thật không may, hôm nay chúng tôi không ghi được. Khi không ghi bàn, bạn sẽ phải trả giá, và chúng tôi đã thua”.

Dù thất bại, nhà cầm quân 47 tuổi vẫn dành lời khen cho các học trò, đặc biệt là "tân binh" Đỗ Hoàng Hên (tên Việt của Hendrio) sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch: “Hên chơi rất tốt và tôi không thể trách cứ các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu đúng tinh thần, đúng cách mà chúng tôi hướng tới. Họ cố gắng chơi bóng cống hiến, dù hôm nay điều đó chưa mang lại kết quả như mong muốn. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Hên sau khoảng thời gian dài nên tôi phải thận trọng”.

HLV Hà Nội FC.

Cựu danh thủ Liverpool thừa nhận Hà Nội FC cần nhanh chóng khắc phục điểm yếu: “Hôm nay chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng tiếc rằng lại nhận 2 bàn thua từ các tình huống cố định. Đó là điều khiến chúng tôi phải trả giá. Khi trở lại tập luyện, chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, đặc biệt là khả năng phòng ngự ở những tình huống cố định. Chúng tôi cần học cách phản ứng tốt hơn, tập trung hơn trong những thời điểm quan trọng”.

Dù thất bại trong trận đầu tiên, HLV Kewell vẫn giữ thái độ tích cực: “Ninh Bình FC là đội bóng rất trực diện, có những tiền đạo tuyệt vời. Họ chỉ cần 2 cơ hội từ các tình huống cố định và đã tận dụng triệt để. Điều đó cho thấy họ rất hiệu quảVề tổng thể, tôi nghĩ chúng tôi đã không chơi tệ. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thể hiện được tinh thần và ý chí mà tôi mong muốn.”

Thất bại luôn khiến bạn đau đớn nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi phải trở lại sân tập, làm việc chăm chỉ hơn và tiếp tục cải thiện. Tôi tin với sự hỗ trợ từ BHL, các cầu thủ, BLĐ và chủ tịch CLB, chúng tôi sẽ sớm đi đúng hướng”.

Dù không ghi bàn trận này, nhưng Hoàng Đức góp công lớn đem về 3 điểm cho Ninh Bình FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Sau trận, thuyền trưởng đội bóng cố đô tiết lộ Hoàng Đức đã dính chấn thương, nhưng vẫn nén đau thi đấu.

Về phần mình, HLV Albadalejo cho hay: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, chúng tôi đã giành chiến thắng trước Hà Nội FC, một đội bóng mạnh, có bề dày lịch sử và luôn chiến đấu tới cùng. Đây thực sự là trận đấu khó, và chiến thắng này mang ý nghĩa lớn với toàn đội. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Hoàng Đức. Hôm nay cậu ấy thể hiện tinh thần thi đấu gần như ‘ngoài hành tinh’. Dù đang gặp vấn đề thể lực, Hoàng Đức vẫn ra sân với khát khao giúp đồng đội, đóng góp cho NHM, cho BHL và đội bóng. Đó là tấm gương tuyệt vời về tinh thần thủ lĩnh và trách nhiệm”.

HLV người Tây Ban Nha thừa nhận Ninh Bình FC phải chịu nhiều áp lực trong trận đấu, nhất là khi Hà Nội FC đang có sự hưng phấn dưới thời HLV mới Harry Kewell. Tuy nhiên, đội bóng cố đô đã vượt qua tất cả để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận rất khó khăn, đặc biệt khi không có được thể trạng tốt nhất. Hà Nội FC luôn là đối thủ có thể khiến bất kỳ đội nào chùn chân. Nhưng nếu muốn chiến thắng ở đây, bạn phải biết chịu đựng, phải kiên trì đến cùng. Chúng tôi đã làm được điều đó và xứng đáng với kết quả hôm nay”.

HLV Ninh Bình FC.

Dù giành chiến thắng, HLV Albadalejo vẫn bày tỏ sự bức xúc với công tác trọng tài, nhất là ở tình huống dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số của Hà Nội FC: “Bàn thắng của họ đến từ một pha chạm tay rất rõ ràng, ngay trước mắt chúng tôi. Trọng tài chính có thể không nhìn thấy vì đứng xa, nhưng trợ lý thì ở ngay đó. Thật khó hiểu khi không có cờ báo lỗi. Ngoài ra, có vài tình huống khác tôi cho rằng đáng ra nên được xử lý khác. Tôi tức giận vì thời điểm đó rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu”.

Với chiến thắng này, Ninh Bình FC vẫn giữ vững vị trí đầu bảng, trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh CLB CAHN hòa SLNA. Ở vòng tiếp theo, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ chạm trán một tân binh V.League là CLB PVF-CAND.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

