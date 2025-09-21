Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:10 GMT+7

HLV SHB Đà Nẵng hé lộ quá trình nhập tịch Việt Nam của trung vệ Brazil cao 1m96

Minh Long (Theo Bóng đá 24h) Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:10 GMT+7
Chia sẻ sau trận hoà 2-2 của SHB Đà Nẵng với chủ nhà PVF-CAND, HLV Lê Đức Tuấn đã tiết lộ về quá trình nhập tịch Việt Nam của Gustavo Santos.
HLV SHB Đà Nẵng hé lộ quá trình nhập tịch Việt Nam của trung vệ Brazil cao 1m96

Chia sẻ sau trận hòa 2-2 trước tân binh PVF-CAND, HLV Lê Đức Tuấn tâm sự: "Thực sự thì chúng tôi rất là tiếc nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi chấp nhận kết quả này. Mùa giải trước chúng tôi còn gặp khó khăn hơn nhiều. Mùa này đội chúng tôi đã chơi tốt dần lên, nhưng SHB Đà Nẵng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ sẽ phải cải thiện hơn.

Nếu có quốc tịch Việt Nam, Gustavo Santos có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: Chat GPT.

Hôm nay tôi không thể hài lòng với lối chơi của SHB Đà Nẵng. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau nhiều hơn nữa. Có những lúc chúng tôi kiểm soát được thế trận nhưng cũng có lúc chúng tôi bị cuốn theo lối chơi đối thủ. Chúng tôi không kiểm soát được bóng, đặc biệt trong các tình huống phòng ngự. Đội sẽ phải rút kinh nghiệm hơn nữa".

Đánh giá về Gustavo Santos - ngoại binh đang được hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch Việt Nam, HLV Lê Đức Tuấn cho biết: "Tôi mới nhận được thông tin và ban lãnh đạo đội đang cố gắng hoàn tất thủ tục càng sớm càng tốt. Tất cả cũng đang chờ đợi. Tôi hi vọng bạn ấy có thể nhập tịch được để hỗ trợ tốt hơn cho ĐT Việt Nam cũng như CLB SHB Đà Nẵng.

Về vấn đề chuyên môn, tôi chắc chắn nếu Gustavo Santos nhập tịch được thì bạn ấy sẽ đóng góp được rất nhiều cho CLB và cho ĐT Việt Nam vì như các bạn biết thì Gustavo Santos là một cầu thủ ngoại quốc và có chiều cao. Những pha tranh cướp và không chiến của bạn ấy rất có ích cho ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại".

Chân dung cựu tuyển thủ U19 Bỉ đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Chân dung cựu tuyển thủ U19 Bỉ đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Vì sao tiền đạo David Henen của SHB Đà Nẵng lỡ hẹn với ĐT Togo?

Vì sao tiền đạo David Henen của SHB Đà Nẵng lỡ hẹn với ĐT Togo?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Nhiều khả năng, trong đợt hội quân ĐT Việt Nam vào tháng 3/2026 để tái đấu ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Gustavo Santos.

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

Thể thao
Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao
Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Thể thao
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Hé lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu

Thể thao
Hé lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu

Một nhà lãnh đạo tuyên bố châu Âu sẵn sàng leo thang quân sự ở Ukraine
Điểm nóng

Một nhà lãnh đạo tuyên bố châu Âu sẵn sàng leo thang quân sự ở Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thừa nhận rằng Liên minh châu Âu không có ý định xem xét lợi ích của Nga khi xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Trẻ em ngồi sai cách trên xe hơi: Sự chủ quan của người lớn, hiểm nguy cho con trẻ
Sống vui

Trẻ em ngồi sai cách trên xe hơi: Sự chủ quan của người lớn, hiểm nguy cho con trẻ

Sống vui

Những cú phanh gấp, va chạm bất ngờ có thể xảy ra tai nạn khôn lường nếu trẻ ngồi sai cách trên xe hơi. Thói quen để con ngồi ghế trước, ngồi trong lòng cha mẹ hay chỉ thắt dây an toàn người lớn vẫn khá phổ biến ở nhiều gia đình, tiềm ẩn nguy cơ thương tích nặng cho trẻ khi có va chạm.

Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?
Văn hóa - Giải trí

Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?

Văn hóa - Giải trí

Trước Đức Phúc 44 năm, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng mang về giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam vào năm 1981.

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc
Xã hội

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc

Xã hội

Sư trụ trì Chiyuki Yanaru ở tỉnh Fukuoka vừa duy trì truyền thống Phật giáo tại chùa Raigoji, vừa mở phòng tập boxing để truyền cảm hứng và rèn luyện đạo đức cho giới trẻ.

Chàng trai nói dối tuổi để được tiêm filler, giờ trải qua thủ thuật vừa đau vừa tốn thời gian
Xã hội

Chàng trai nói dối tuổi để được tiêm filler, giờ trải qua thủ thuật vừa đau vừa tốn thời gian

Xã hội

Ở tuổi 25, Christopher Sharratt, đến từ hạt Staffordshire (Anh), đã lên tiếng chia sẻ về hành trình trải qua các thủ thuật thẩm mỹ và quyết định thay đổi cuộc đời bằng cách loại bỏ toàn bộ filler để trở về vẻ ngoài tự nhiên.

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát
Pháp luật

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát

Pháp luật

Hai kẻ trộm chó manh động chống trả quyết liệt, dùng đao đập vỡ kính ô tô, cướp xe máy của người dân để chạy trốn khi bị truy đuổi ở xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Ngành chăn nuôi Nghệ An 'thoát' ra tình trạng khó khăn, tổng đàn lợn cả tỉnh đã lên đến hơn 1 triệu con
Nhà nông

Ngành chăn nuôi Nghệ An "thoát" ra tình trạng khó khăn, tổng đàn lợn cả tỉnh đã lên đến hơn 1 triệu con

Nhà nông

Đầu năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý, tiêm vắc xin, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tăng trưởng tốt. Trong đó, đàn lợn đạt hơn 1 triệu con, đàn trâu và bò hơn 800 nghìn con, gia cầm là hơn 38 triệu con...

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: 'Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi' khiến ai cũng bật cười
Xã hội

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: "Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi" khiến ai cũng bật cười

Xã hội

Một khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của cậu bé tiểu học ở Thanh Hóa khi phải học bài được mẹ quay lại khiến ai cũng phải bật cười.

'Bật mí' chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị 'thay đổi' một xã vùng cao ở Gia Lai
Kinh tế

"Bật mí" chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị "thay đổi" một xã vùng cao ở Gia Lai

Kinh tế

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định cho Tập đoàn Nexif Ratch Energy Se Asia PTE. LTD., do tỷ phú Cyril Dissescou (quốc tịch Singapore) điều hành.

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem
Nhà nông

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem

Nhà nông

Mô hình trồng nhãn kết hợp du lịch cộng đồng ở vùng đất đỏ các xã Hòa Hiệp, Bình Châu, Đất Đỏ, Phước Hải, TP HCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) đã đem đến trải nghiệm mới lạ cho du khách và tạo thêm hướng phát triển mới, mang lại thu nhập tốt cho nông dân.

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Nhà nông

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Nhà nông

Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động
Chuyển động Sài Gòn

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM có kế hoạch sẽ mở bán một dự án nhà ở xã hội với giá dưới 15 triệu đồng/m2 để tạo điều kiện cho người lao động an cư.

Bắt tài xế gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến hai người thương vong rồi bỏ đi
Pháp luật

Bắt tài xế gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến hai người thương vong rồi bỏ đi

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một tài xế gây tai nạn khiến hai người thương vong rồi rời khỏi hiện trường.

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một 'siêu tỉnh' mới toanh, FDI đổ về dồn dập
Kinh tế

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Kinh tế

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) vừa công bố vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 26,1 tỷ USD. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu thu hút FDI có tỉnh Gia Lai, đạt 1,08 tỷ USD.

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết
Đông Tây - Kim Cổ

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

Đông Tây - Kim Cổ

Tham vọng chính trị và khát vọng chứng minh sức mạnh nhà Tống trước Liêu và Tây Hạ đã dẫn Vương An Thạch đến sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp: xúi giục Tống Thần Tông mở chiến tranh với Đại Việt.

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?
Thể thao

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?

Thể thao

Tiến Linh sẽ trở về đất Thủ trong trận derby TP.HCM, mục tiêu của chân sút này là ghi bàn vào lưới đội bóng giúp anh làm nên tên tuổi.

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, nhà ở xã hội được xem là hy vọng của rất nhiều người lao động TP.HCM về giấc mơ an cư. Trong đó, đề xuất điều chỉnh, tăng mức thu nhập được xem như giải pháp hữu hiệu, nới lỏng cánh cửa để người dân dễ dàng tiếp cận loại hình này.

Thiên tài tạo ra 'Quái vật biển Caspi' khiến CIA lo sợ
Điểm nóng

Thiên tài tạo ra "Quái vật biển Caspi" khiến CIA lo sợ

Điểm nóng

Vào tháng 7/1961, một cỗ máy xuất hiện trên Hồ chứa nước Gorky khiến ngay cả những người quan sát giàu kinh nghiệm cũng phải bối rối. Cỗ máy này không phải là máy bay — đôi cánh quá nhỏ, và cũng không phải là thuyền — nó đang lao vút trên mặt nước với tốc độ 200 km/giờ.

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu
Chuyển động Sài Gòn

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng xã Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em N.P.T.L (16 tuổi), người được cho là đã trượt chân xuống sông khi đang câu cá dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn. Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 20/9, để lại nỗi đau cho gia đình nghèo đang mòn mỏi ngóng chờ phép màu.

Bánh trung thu đang bán chạy, bất ngờ những loại hút khách nhất
Kinh doanh

Bánh trung thu đang bán chạy, bất ngờ những loại hút khách nhất

Kinh doanh

Chuẩn bị bước sang tháng Tám âm lịch, sức mua bánh trung thu đang dần tăng. Năm nay, các loại bánh có thương hiệu bán chạy, lấn át “bánh trung thu nhà làm”.

Loại cá bé tí ti giàu axit béo, giúp giảm viêm, dưỡng tim mạch, bổ não, làm món bình dân cực kỳ tốn cơm
Gia đình

Loại cá bé tí ti giàu axit béo, giúp giảm viêm, dưỡng tim mạch, bổ não, làm món bình dân cực kỳ tốn cơm

Gia đình

Dù bé tẹo, loại cá này lại rất bổ dưỡng, giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não.

Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Tầm soát sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân
Xã hội

Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Tầm soát sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân

Xã hội

Sau khi phát hiện hàng trăm ca tán sỏi laser được ghi nhận khi thiết bị hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở Y tế Đắk Lắk đã huy động nhiều cơ sở y tế tham gia khám, tầm soát miễn phí cho bệnh nhân để bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”
Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”

Văn hóa - Giải trí

Đêm 20/9 (theo giờ Việt Nam), Chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”.

Ninh Bình FC “chơi trội”
Thể thao

Ninh Bình FC “chơi trội”

Thể thao

Để giúp các CĐV Thép xanh Nam Định thuận lợi hơn trong việc vào sân xem trận derby Ninh Bình giữa Ninh Bình FC và Thép xanh Nam Định, phía Ninh Bình FC đã quyết định tặng 1.000 vé vào sân cho các CĐV đội khách.

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con
Xã hội

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con

Xã hội

Một tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thụ lý vụ ly hôn hy hữu, xuất phát từ mâu thuẫn của cặp vợ chồng về việc đặt tên cho con trai.

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Pháp luật

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC, và 15 đồng phạm, trong đó có ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM bị truy tố về tội "vi phạm quy định đấu thầu" trong một vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu, vùng đất biên cương Tây Bắc, nơi 20 dân tộc anh em cùng chung sống, đã và đang chứng minh một hướng đi đầy triển vọng "biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững". Câu chuyện này không chỉ là thành công của một địa phương, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu.

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm
Tin tức

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm

Tin tức

Nhận lại toàn bộ số tiền, chị Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) đã cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của công an phường.

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp
Nhà đất

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp

Nhà đất

Sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp gần 200 ha tại xã Toàn Lưu, giá đất nơi đây tăng vọt 30 - 40%. Chỉ trong hơn một tuần, các "nhà đầu tư" biến đường làng thành "chợ đất" sôi động. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương và chuyên gia cảnh báo đây là cơn sốt đất "ảo" do đầu cơ, tiềm ẩn rủi ro cao cho người dân.

