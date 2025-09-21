HLV SHB Đà Nẵng hé lộ quá trình nhập tịch Việt Nam của trung vệ Brazil cao 1m96

Chia sẻ sau trận hòa 2-2 trước tân binh PVF-CAND, HLV Lê Đức Tuấn tâm sự: "Thực sự thì chúng tôi rất là tiếc nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi chấp nhận kết quả này. Mùa giải trước chúng tôi còn gặp khó khăn hơn nhiều. Mùa này đội chúng tôi đã chơi tốt dần lên, nhưng SHB Đà Nẵng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ sẽ phải cải thiện hơn.

Nếu có quốc tịch Việt Nam, Gustavo Santos có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: Chat GPT.

Hôm nay tôi không thể hài lòng với lối chơi của SHB Đà Nẵng. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau nhiều hơn nữa. Có những lúc chúng tôi kiểm soát được thế trận nhưng cũng có lúc chúng tôi bị cuốn theo lối chơi đối thủ. Chúng tôi không kiểm soát được bóng, đặc biệt trong các tình huống phòng ngự. Đội sẽ phải rút kinh nghiệm hơn nữa".

Đánh giá về Gustavo Santos - ngoại binh đang được hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch Việt Nam, HLV Lê Đức Tuấn cho biết: "Tôi mới nhận được thông tin và ban lãnh đạo đội đang cố gắng hoàn tất thủ tục càng sớm càng tốt. Tất cả cũng đang chờ đợi. Tôi hi vọng bạn ấy có thể nhập tịch được để hỗ trợ tốt hơn cho ĐT Việt Nam cũng như CLB SHB Đà Nẵng.

Về vấn đề chuyên môn, tôi chắc chắn nếu Gustavo Santos nhập tịch được thì bạn ấy sẽ đóng góp được rất nhiều cho CLB và cho ĐT Việt Nam vì như các bạn biết thì Gustavo Santos là một cầu thủ ngoại quốc và có chiều cao. Những pha tranh cướp và không chiến của bạn ấy rất có ích cho ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại".