Hồ Ngọc Hà gặp sự cố khi hát live

Ở phần cao trào, nữ ca sĩ khoe giọng với đoạn lên nốt cao và chạy nốt liên tục. Phần phô trương giọng hát lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Video dài 18 giây ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà chênh phô khi high note (hát nốt cao) thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận. Khán giả cho rằng cô xuống phong độ, khác hẳn những lần biểu diễn trước đây.

"Hồ Ngọc Hà phiêu quá nên mất kiểm soát", "Cảm giác Hồ Ngọc Hà phô trương quá", "Cứ hát bình thường đừng phiêu quá thì đâu mất kiểm soát", "Hát nghe mệt quá", "Không tin là có thể hát phô như vậy"... khán giả bình luận.

Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự cố nhỏ khi hát live.

“Trước đây Hồ Ngọc Hà hát live ổn, thường phô trương giọng chuẩn ở những đêm nhạc Love Songs, tôi nghĩ đây là sự cố", "Chỉ là lần này không may thôi, xem lại những phần trình diễn trước sẽ rõ”. Nhiều khán giả cảm thông, cho rằng việc hát live với dàn nhạc luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với ca khúc có quãng giọng rộng và kỹ thuật cao như Bang Bang.

Hồ ngọc Hà tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Giọng ca Cô đơn trên sofa không ít lần gây tranh luận trên sân khấu, liên quan phong cách biểu diễn.

Trong đêm chung kết Miss Cosmo 2024, phần vũ đạo của Hồ Ngọc Hà cùng dàn dancer bị đánh giá chưa phù hợp sân khấu sắc đẹp. Tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai gần đây, cô gây bàn tán vì thiết kế gợi cảm, phá cách quá mức.