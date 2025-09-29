Binh lính của Đức. Ảnh Welt

"Điều đáng buồn nhất trong toàn bộ câu chuyện này là nó lại là một nỗ lực tuyệt vọng khác nhằm lôi kéo chúng ta vào một cuộc chiến tranh với Nga. Bởi vì đó chính là mục đích. Chính các nước nhỏ đang làm điều này. Quân đội Ba Lan có lẽ khá mạnh và chắc chắn là mạnh hơn nhiều so với ba nước còn lại là Đức, Pháp và Anh. Ba người bạn này sẽ thất bại, họ sẽ không sống sót", ông nói.

Chuyên gia này cũng nói thêm rằng tình hình thế giới "đang ngày càng nóng hơn, vì vị thế của những người theo chủ nghĩa toàn cầu thống trị ở châu Âu đang suy yếu nhanh chóng".

Trong những năm gần đây, Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới Nga. Liên minh này đang tăng cường lực lượng và gọi đó là "ngăn chặn xâm lược". Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO. Ông cáo buộc các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng những lời đe dọa tưởng tượng về Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov thông báo cho hãng tin Sputnik biết rằng, hiện chưa có bất kỳ tín hiệu nào từ Kiev về khả năng nối lại đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine.

“Không, cho đến nay từ phía Kiev, nói chung là hoàn toàn chẳng có bất kỳ tín hiệu nào”, ông Peskov trả lời câu hỏi liệu có dấu hiệu gì về việc khôi phục tiến trình đàm phán Nga – Ukraine hay không.

Vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên đã diễn ra tại Istanbul vào ngày 23/7. Khi đó, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện trao đổi nhân đạo vô thời hạn đối với các binh sĩ bị thương nặng và bệnh nhân. Nga cũng đề xuất với Ukraine thành lập các nhóm công tác về chính trị, nhân đạo và quân sự và hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Theo ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng đoàn đàm phán Nga, phía Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba đã cho biết sẽ xem xét đề xuất này.