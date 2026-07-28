Được ngân hàng rót vốn, kinh doanh vẫn chưa thoát lỗ

Như Dân Việt đã thông tin, dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm cho thấy một số cá nhân, doanh nghiệp có liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu (Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu - PV) đã sử dụng cổ phần, phần vốn góp và quyền khai thác dự án để bảo đảm cho các nghĩa vụ được kê khai với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng tại ngân hàng.

Trong đó, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu là một mắt xích đáng chú ý.

Trước khi xuất hiện các giao dịch bảo đảm tại ngân hàng P, doanh nghiệp từng huy động 190 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để nhận chuyển nhượng 81% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tầm Nhìn Việt.

Thông qua thương vụ này, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu gián tiếp tham gia Dự án NO7, khu tái định cư phường Giang Biên, quận Long Biên (cũ), Hà Nội, do Công ty Cổ phần The Vistas làm chủ đầu tư.

Theo thông tin công bố trên HNX, lô trái phiếu mã GINCH2224001 của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu được huy động từ ngày 14/1/2022 và đáo hạn vào ngày 14/7/2024.

Trước thời điểm phát hành trái phiếu, tình hình tài chính của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu ở quy mô khá khiêm tốn. Kết thúc năm 2021, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu hơn 50 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 28 triệu đồng.

Sang năm 2022, sau khi huy động 190 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn ở mức thấp, chỉ hơn 41 triệu đồng.

Đến tháng 3/2023, thượng tầng doanh nghiệp có sự thay đổi khi bà N.T.T (sinh năm 1978) thay bà L.B.H đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.

Sau biến động nhân sự này, quan hệ tín dụng giữa Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu và ngân hàng P cũng xuất hiện những giao dịch đáng chú ý.

Cụ thể, tháng 8/2023, toàn bộ phần vốn góp trị giá 233,2 tỷ đồng của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tầm Nhìn Việt, cùng các quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp, được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ có giá trị tối đa 800 tỷ đồng tại ngân hàng.

Quy mô nghĩa vụ được bảo đảm trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh bức tranh tài chính của doanh nghiệp.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu báo lỗ hơn 3,2 tỷ đồng. Đến cuối năm, khoản lỗ tiếp tục tăng mạnh lên 43 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn sau khi thay đổi lãnh đạo và phát sinh giao dịch bảo đảm cho nghĩa vụ lên tới 800 tỷ đồng tại ngân hàng P, kết quả kinh doanh của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu không những không được cải thiện mà còn suy giảm rõ rệt.

Trên HNX doanh nghiệp cũng không cập nhật tình hình tài chính các năm 2024 và 2025, thế nhưng, dữ liệu của Dân Việt cho thấy, kết quả kinh doanh của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu những năm này cũng không mấy khả quan.

Tính đến cuối năm 2025, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu đang ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 46 tỷ đồng.

Giai đoạn sau khi được ngân hàng rót vốn, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu vẫn ghi nhận lỗ. Ảnh: AI

Những giao dịch đảm bảo có tài sản đảm bảo “bất ngờ”

Như Dân Việt đã đề cập, không chỉ Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu huy động vốn từ ngân hàng, mà từ khi bà N.T.T (sinh năm 1978) xuất hiện trong vai trò Giám đốc công ty, "hệ sinh thái" cá nhân, doanh nghiệp có liên quan của Đầu tư hội nhập Toàn Cầu liên tiếp nhận được nguồn vốn từ ngân hàng P.

Đáng chú ý nhất là khoản vay trị giá 800 tỷ đồng được ngân hàng P Chi nhánh Đống Đa cấp cho bà N.T.T - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu và ông N.V.T vào tháng 8/2023, với mục đích vay được đăng ký là tiêu dùng cá nhân. Đây là khoản tín dụng có quy mô lớn, với hạn mức cấp vốn ở mức đáng chú ý.

Tài sản bảo đảm được công bố cho khoản vay này là 2.500 cổ phần thuộc sở hữu của bà N.T.T và ông N.V.T tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu, cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ số cổ phần trên, theo Giấy chứng nhận cổ phần số 02/2023/GCN ngày 27/7/2023.

Theo mệnh giá, 2.500 cổ phần này có giá trị 250 triệu đồng, tương đương 0,15% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

So với giá trị khoản vay 800 tỷ đồng, mức chênh lệch giữa mệnh giá số cổ phần và quy mô khoản vay là rất lớn.

Tuy nhiên, mệnh giá cổ phần không đồng nhất với giá trị định giá tài sản bảo đảm, do đó cần căn cứ thêm vào hồ sơ thẩm định, phương pháp định giá và các biện pháp bảo đảm khác, nếu có, để đánh giá đầy đủ giao dịch tín dụng này.

Vào tháng 1/2024, bà N.T.T và ông N.VT sử dụng 5.500 cổ phần tại Công ty Cổ phần The Vistas và quyền tài sản phát sinh từ cổ phần theo Giấy chứng nhận cổ phần số 01/2023/GCN, với tổng mệnh giá cổ phần là 55 triệu đồng (tỷ lệ so với vốn điều lệ 0,05%) để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 400 tỷ đồng tại ngân hàng P.

Cũng trong tháng 1/2024, Công ty Cổ phần The Vistas cũng đã sử dụng Quyền khai thác, quản lý Dự án Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại ô đất ký hiệu NO-07, trong quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội để thế chấp tại ngân hàng P chi nhánh Ba Đình thế chấp cho khoản vay 400 tỷ đồng.



Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu của ngân hàng này trên thị trường UPCoM, tương ứng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

