Hồ Tây “thay áo mới" khiến nhiều người trầm trồ

Người dân Hà Nội hào hứng khi Hồ Tây "thay áo mới". Thực hiện: Kim Duyên

Là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội, Hồ Tây rộng hơn 500ha, chu vi khoảng 15km, xung quanh lắp rào chắn bảo vệ. Thời gian qua, khoảng 2km lan can dọc tuyến đường Trích Sài - Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) bị hư hỏng, nhiều nơi gây mất an toàn cho người qua lại. Trước sự việc đó, chính quyền quận Tây Hồ đã cho thay mới hệ thống lan can trên đoạn này.

Lan can cũ màu xanh có tuổi đời khá lâu. Ảnh: Kim Duyên.

Theo chỉ đạo từ quận Tây Hồ, các lực lượng thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh gây phiền toái cho người dân, du khách và các phương tiện đi lại ven Hồ Tây.



Trao đổi với phóng viên Dân Việt, công nhân trong đội thi công cho biết: "Những chiếc lan can cũ màu xanh ngọc sẽ được thay mới toàn bộ bằng những chiếc lan can trắng với thiết kế hiện đại, chắc chắn, cao 1,1m, bằng thép sơn tĩnh điện. Trong quá trình thi công, công nhân luôn phải đảm bảo an toàn khi người dân qua lại".

Việc thay những chiếc lan can này đã được thực hiện cách đây khoảng 2 tháng và đã hoàn thành tại một số đoạn đường. Dự kiến đến hết tháng 12 việc thay mới lan can sẽ hoàn thành.

Cũng theo theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn lan can bao quanh Hồ Tây trên các tuyến đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi đã thay mới hoàn toàn bằng lan can sắt được sơn màu trắng và không có trụ bê tông.

Nhiều đoạn lan can cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Ảnh: Kim Duyên.

Ngoài thiết kế mới mang hơi hướng hiện đại, thẩm mỹ hơn, lan can bao quanh hồ còn có cả hệ thống chiếu sáng vào ban đêm hứa hẹn một khung cảnh Hồ Tây rực sáng.

Trước đó, hệ thống lan can cũ màu xanh có tuổi đời khá lâu và nay đã xuống cấp trầm trọng, han rỉ và bong tróc nhiều gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều đoạn xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng tình với việc UBND TP.Hà Nội cải tạo, thay mới vì nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, chị Hoàng Lan (Tây Hồ, Hà Nội) nói: "Nhiều đoạn lan can cũ xuống cấp khiến người dân chúng tôi đi qua cảm thấy mất an toàn. Việc thay mới lan can hoàn toàn phù hợp và đồng bộ với những đoạn đã được thay trước đó. Tôi thấy lan can mới vừa hiện đại lại đẹp mắt".

Những chiếc lan can mới đang được thay thế có màu trắng với thiết kế đẹp mắt hơn. Ảnh: Kim Duyên.

Là chủ quán nước nhỏ cạnh Hồ Tây, cũng thường xuyên đi bộ quanh hồ, chị Bùi Thị Thu Hiền (Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ) đồng tình với quan điểm trên và nói rằng: "Cá nhân tôi thấy lan can cũ đã xuống cấp, nhiều đoạn trên đường Thanh Niên giao Nguyễn Đình Thi đã mất lan can nên rất nguy hiểm. Thay mới lan can là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân qua đây".

Không chỉ thay lan can mới, thông tin về hệ thống đèn chiếu sáng cũng sẽ được lắp đặt thêm cũng được nhiều người mong đợi. "Lan can mới hiện đại, vào buổi tối có thêm hệ thống chiếu sáng buổi tối chắc sẽ rất đẹp, có thể thu hút người dân, du khách khi đến với Hà Nội", anh Nguyễn Văn Lương (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) hào hứng chia sẻ.

Nhiều người dân cho rằng lan can mới tại Hồ Tây hiện đại và đảm bảo an toàn hơn. Ảnh: Kim Duyên.

Những chiếc lan can mới rất đẹp, chắc chắn và hiện đại là mong muốn của của nhiều người dân Hà Nội. Ngoài việc, đảm bảo mỹ quan đô thị, những chiếc lan can mới còn đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại, đi dạo, đi bộ, tập thể dục quanh hồ.