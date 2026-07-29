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Thứ tư, ngày 29/07/2026 14:22 GMT+7

Hồ tiêu Việt Nam muốn vào EU phải "vượt qua" 565 tiêu chí về dư lượng, nông dân không thể chỉ biết trồng và thu hoạch

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Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 29/07/2026 14:22 GMT+7
Hồ tiêu Việt Nam từng có lợi thế rất lớn về sản lượng và vị thế xuất khẩu nhưng thị trường đang thay đổi nhanh. Một lô hàng không đạt yêu cầu về dư lượng cũng có thể làm giảm giá trị của cả chuỗi. Nông dân vì thế không thể chỉ quan tâm đến năng suất. Doanh nghiệp cũng không thể chỉ mua tiêu rồi đưa vào chế biến.
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Từ những vườn tiêu ở Đồng Nai đến vùng nguyên liệu tại Lâm Đồng, một hướng đi đang rõ dần. Đó là sản xuất sạch, truy xuất được nguồn gốc và liên kết chặt hơn giữa nông dân, HTX với doanh nghiệp.

Hồ tiêu Việt Nam thay đổi từ những vườn tiêu ở Đồng Nai

Năm 2013, gia đình ông Vy Linh Duy, Tổ trưởng Tổ hợp tác tiêu sạch hữu cơ Nghĩa Bình 2 (xã Nghĩa Trung) bắt đầu trồng hồ tiêu. Đến nay, gia đình ông có 6ha tiêu, trong đó vườn tiêu đã có 5 năm được chứng nhận hữu cơ.

Theo ông Duy, thời gian đầu chuyển đổi không dễ. Năng suất giảm mạnh. Cây tiêu phát triển kém hơn. Người trồng phải thay đổi nhiều thói quen canh tác. Sau đó, vườn tiêu dần hồi phục.

“Lợi ích đầu tiên khi chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ là sức khỏe của nông dân trồng tiêu được bảo vệ. Canh tác hữu cơ cũng giúp cây tiêu ngày càng khỏe, đất đai dần màu mỡ hơn”, ông Duy chia sẻ.

Đoàn chuyên gia nước ngoài thăm và làm việc với một số hộ dân trồng tiêu thuộc dự án phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững tại xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai. Ảnh: NDNB

Mô hình của gia đình ông Duy được Công ty TNHH Chế biến Gia vị Nedspice Việt Nam hỗ trợ chuyển đổi.

Theo ông Lê Thanh Hùng - Giám đốc bộ phận thu mua và Phát triển bền vững của doanh nghiệp, yêu cầu của thị trường quốc tế hiện không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà bắt đầu từ vùng nguyên liệu.

Họ quan tâm cả vùng nguyên liệu: Từng hộ dân, từng thửa đất, từng quy trình chăm sóc, từng lô hàng. Mỗi lô tiêu phải truy xuất được từ hộ dân, thửa đất đến nhà máy.

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh, aflatoxin, ochratoxin A và kim loại nặng đều phải được kiểm soát.

Nhà nhập khẩu còn quan tâm đến đất, nước, đa dạng sinh học, phát thải và trách nhiệm xã hội.

Đây là lý do Nedspice chuyển dần từ thu mua qua nhiều tầng trung gian sang liên kết trực tiếp với vùng nguyên liệu.

Chương trình Đối tác nông dân Nedspice được triển khai từ năm 2013. Đến nay, chương trình có khoảng 3.600 nông dân tham gia tại Việt Nam, với tổng diện tích hơn 14.000ha.

Nông dân được hướng dẫn GAP, quản lý sâu bệnh tổng hợp, cải tạo đất, sử dụng phân hữu cơ và giảm hóa chất. Doanh nghiệp hỗ trợ giống sạch bệnh, tưới tiết kiệm nước và kỹ thuật thu hoạch, phơi sấy.

Kỹ sư nông nghiệp của Công ty TNHH Chế biến gia vị Nedspice hướng dẫn nông dân xã Hưng Phước, TP Đồng Nai kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu theo hướng bền vững. Ảnh: HNDHP

Hơn 600 hộ đã đạt Rainforest Alliance, khoảng 600 hộ hoàn thành đánh giá Farm Sustainability Assessment và hơn 50 hộ đạt chứng nhận Organic.

HTX, tổ hợp tác cũng được doanh nghiệp xác định là mắt xích quan trọng. Thông qua các tổ chức này, việc tập hợp nông dân, chuyển giao kỹ thuật, thu mua và giám sát chất lượng thuận lợi hơn.

Hồ tiêu Việt Nam phải kiểm soát từ vùng trồng

Tại Lâm Đồng, HTX NN-TM-DV Hữu cơ Hoàng Nguyên chọn sản xuất hữu cơ ngay từ khi thành lập vào tháng 5/2018.

Từ 35 thành viên ban đầu, HTX hiện có 202 thành viên, với khoảng 986ha hồ tiêu. Trong đó, 195,6ha đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế theo tiêu chuẩn USDA, EU, JAS và Canada.

Sau 8 năm, HTX đã đưa khoảng 1.300 tấn tiêu hữu cơ ra thị trường. Sản phẩm từng được xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Úc và Nhật Bản, đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường.

Bà Trần Thị Thu - Giám đốc HTX Hữu cơ Hoàng Nguyên cho biết, các thành viên phải ghi nhật ký sản xuất, kiểm tra đất, nước, sản phẩm và tuân thủ quy trình chứng nhận.

HTX duy trì thảm thực vật trong vườn, bảo vệ côn trùng có lợi và hạn chế tối đa hóa chất đầu vào.

Nông dân trồng tiêu tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Tuy nhiên, HTX vẫn gặp khó về đất đai và cơ sở hạ tầng. HTX kiến nghị có quỹ đất để xây dựng văn phòng, sân phơi, kho bãi, đầu tư máy móc sơ chế, chế biến và đóng gói.

Một rủi ro khác là nhiễm chéo thuốc bảo vệ thực vật.

ThS. Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty CP TMT Consulting cho biết, hồ tiêu tại nhiều vùng được trồng xen với sầu riêng, cà phê và cây ăn trái. Mỗi loại cây có quy trình sử dụng thuốc khác nhau.

Nếu kiểm soát không tốt, thuốc sử dụng cho cây trồng khác có thể nhiễm sang hồ tiêu. Dư lượng còn lại có thể khiến lô hàng không đáp ứng yêu cầu nhập khẩu.

Theo ông Tâm, cần tập trung đào tạo để nông dân hiểu rõ cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho rằng, hồ tiêu trong nước đang có thêm nền tảng cạnh tranh nhờ vùng sản xuất công nghệ cao, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và từng bước cấp mã số vùng trồng.

Tuy nhiên, sản xuất vẫn phân tán. Ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng đều. Chế biến sâu còn hạn chế. Liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp tại một số nơi chưa chặt.

Sản phẩm tiêu trắng đạt chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các thị trường xuất khẩu cũng ngày càng siết dư lượng hóa chất, truy xuất nguồn gốc, phát thải thấp và sản xuất xanh.

“Riêng hồ tiêu thì EU có khoảng 565 tiêu chí quy định về hàm lượng, gọi là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong tiêu. Bộ tiêu chí của EU về cơ bản rất cao và có thể nói là cao nhất thế giới”, bà Liên nói.

Theo Chủ tịch VPSA, để đáp ứng các yêu cầu mới, nông dân cần được bổ sung kiến thức về thị trường, quản lý chất lượng, cung cầu và các tiêu chí mà người mua đặt ra.

TS Phạm Công Trí, chuyên gia nông nghiệp cho rằng, phát triển cảnh quan sản xuất theo hướng gần với hệ sinh thái rừng có thể giúp vùng hồ tiêu giảm phụ thuộc vào phân bón, nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật.

Chương trình sẽ giải quyết được những vấn đề từ canh tác của nông dân theo hướng ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

“Song song đó sẽ cải thiện được môi trường xung quanh, ví dụ như môi trường đất để canh tác, môi trường tự nhiên và môi trường nước. Từ đó giúp cho nông dân khỏe hơn, điều kiện sinh sống tốt hơn”, ông Trí nói.

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